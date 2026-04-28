Nicușor Dan detaliază cum au ajutat autoritățile române la schimbul de spioni. Moldoveanul „dat la schimb” vânduse secretele României

România a jucat un rol discret, dar important, într-o operațiune internațională coordonată de Departamentul de Stat al SUA, care a dus la eliberarea a doi ofițeri moldoveni ținuți captivi în Rusia. Anunțul a venit de la președintele Nicușor Dan, printr-o postare pe rețelele de socializare, în care a detaliat implicarea autorităților române.

„România a participat activ și cu succes la efortul transatlantic (…) care a presupus și recuperarea a doi ofițeri moldoveni ținuți captivi în Federația Rusă”, a transmis șeful statului.

Potrivit acestuia, acțiunea nu s-a limitat la diplomație clasică. Autoritățile române au lucrat pe mai multe paliere, inclusiv în zona de intelligence, ceea ce a permis realizarea schimbului de deținuți.

„Demersurile diplomatice și de intelligence (…) au fost posibile și ca urmare a eforturilor autorităților române”, a explicat președintele.

Un element-cheie în această operațiune a fost cazul unui cetățean moldovean, Alexandru Bălan. Acesta a fost reținut în România după o anchetă a Serviciul Român de Informații, realizată împreună cu parteneri din Europa Centrală.

„SRI, în coordonare cu partenerii din Cehia, Polonia și Ungaria, a documentat acțiunile de spionaj (…) fundamentând reținerea acestuia în România”, a precizat Nicușor Dan.

Ulterior, justiția română a aprobat extrădarea lui Bălan către Republica Moldova, la solicitarea autorităților de la Chișinău. Această mutare a deschis calea pentru schimbul de deținuți.

„Instituțiile judiciare române (…) au răspuns pozitiv solicitărilor autorităților din Republica Moldova (…) ceea ce a permis ulterior efectuarea schimbului”, a mai spus președintele.

Alexandru Bălan, fostul adjunct SIS acuzat de trădare de patrie, a fost trimis în Belarus

Maia Sandu a anunțat, marți, că fostul adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, acuzat că spiona pentru KGB a fost trimis în Belarus în cadrul unui schimb de prizonieri prin care vor reveni la Chișinău doi agenți ai SIS, reținuți în Rusia. Despre operațiunea extrem de complexă au vorbit și oficialii SUA. Aceștia „apreciază rolul semnificativ pe care l-a avut România” pe durata întregului proces.

Lidera de la Chișinău a scris pe rețelele sociale: „Republica Moldova a reușit să elibereze și să aducă acasă doi cetățeni moldoveni aflați în captivitate în Rusia. Ambii, fiind angajați ai Serviciului de Informații și Securitate, au fost eliberați și reîntorși autorităților noastre într-un schimb internațional de persoane. Îi mulțumesc Președintelui Trump pentru implicarea sa și a administrației SUA în succesul acestei acțiuni. Le mulțumesc tuturor partenerilor – din SUA, Polonia și România, pentru implicare la fiecare etapă a procesului și pentru sprijinul acordat autorităților noastre. Le sunt recunoscătoare tuturor instituțiilor noastre pentru profesionalism și cooperarea internațională realizată la cel mai înalt nivel care a făcut posibilă salvarea ofițerilor noștri.”

Spionul care vindea secrete ale României la ruși, dat la schimb pentru doi ofițeri de informații moldoveni

România a colaborat cu SUA, Moldova și Polonia pentru eliberarea a trei polonezi şi a doi moldoveni, deţinuţi în Belarus şi Rusia

17:55
Catavencii.ro: Reparațiile mașinilor de Poliție costă mai mult decât mașinile
ACTUALITATE Bobo Clovnu’, fostul lider al SOS Suceava, a fost săltat de Poliție. Vopsit în activist de mediu, el este acuzat șantaj în formă continuată
17:53
Bobo Clovnu’, fostul lider al SOS Suceava, a fost săltat de Poliție. Vopsit în activist de mediu, el este acuzat șantaj în formă continuată
FLASH NEWS Donald Trump nu-și poate stăpâni entuziasmul. Ziarul Daily Mail a dezvăluit că președintele SUA și Regele Charles sunt veri. Ce strămoș au în comun
17:47
Donald Trump nu-și poate stăpâni entuziasmul. Ziarul Daily Mail a dezvăluit că președintele SUA și Regele Charles sunt veri. Ce strămoș au în comun
FLASH NEWS Spionul care vindea secrete ale României la ruși, dat la schimb pentru doi ofițeri de informații moldoveni
17:29
Spionul care vindea secrete ale României la ruși, dat la schimb pentru doi ofițeri de informații moldoveni
EXCLUSIV Planul lui Nicușor Dan cu Bolojan, dezvăluit de Petrișor Peiu: Bolojan va fi victima baciului ungurean/Se bat pentru a fi favoriți ai progresiștilor
17:26
Planul lui Nicușor Dan cu Bolojan, dezvăluit de Petrișor Peiu: Bolojan va fi victima baciului ungurean/Se bat pentru a fi favoriți ai progresiștilor
ACTUALITATE Domnișoara Emma Bărbulescu din Șelimbăr a fost călcată de poliție. Acuzațiile, presta servicii estetice fără patalama
17:20
Domnișoara Emma Bărbulescu din Șelimbăr a fost călcată de poliție. Acuzațiile, presta servicii estetice fără patalama

Cele mai noi

Trimite acest link pe