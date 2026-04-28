Donald Trump nu-și poate stăpâni entuziasmul. Ziarul Daily Mail a dezvăluit că președintele SUA și Regele Charles sunt veri. Ce strămoș au în comun
Donald Trump nu și-a putut stăpâni entuziasmul, după ce tabloidul britanic Daily Mail a dezvăluit că are legături de sânge cu regele Charles al III-lea.

Ziarul Daily Mail a dezvăluit, luni, că președintele este înrudit cu regele prin intermediul strămoșului lor comun, al treilea conte de Lennox, strănepot al regelui James al II-lea al Scoției.

Conform cercetărilor efectuate de Daily Mail, această legătură îi face pe Trump și Regele Charles veri de gradul al 15-lea.

Trump a reacționat la această știre pe contul său de Truth Social: „Uau, ce frumos. Mi-am dorit dintotdeauna să locuiesc la Palatul Buckingham!!! O să vorbesc cu regele și cu regina despre asta în câteva minute!!”

Charles și regina Camilla se află într-o vizită de stat de patru zile în Statele Unite, pentru a marca cea de-a 250-a aniversare a independenței americane.

În această seară, Regele va ține un discurs în fața parlamentarilor americano în sala Congresului, fiind primul monarh britanic care face acest lucru în ultimii 35 de ani.

Vizita regală are loc într-un moment în care relațiile dintre SUA și Marea Britanie se află la un nivel minim istoric, din cauza frustrării lui Trump față de refuzul prim-ministrului britanic Keir Starmer de a oferi sprijin militar în războiul din Iran.

Președintele este de multă vreme un admirator declarat al familiei regale. Trump a menționat anterior că mama sa era „o mare admiratoare” a reginei Elisabeta a II-a.

Datărită ei, Donald Trump are o legătură deosebit de puternică cu Scoția. Mary Anne MacLeod s-a născut și a crescut pe insula Lewis din arhipelagul Hebride, dar a emigrat la New York pentru a duce o viață mai bună. Aceasta a părăsit insula Lewis pentru în 1930, la vârsta de 18 ani, pentru a se stabili la New York, unde a căutat de lucru ca menajeră.

Șase ani mai târziu, s-a căsătorit cu Frederick Trump, un dezvoltator imobiliar de succes, fiul unor imigranți germani și unul dintre cei mai râvniți bărbați din New York.

