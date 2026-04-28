Bobo Clovnu', fostul lider al SOS Suceava, a fost săltat de Poliție. Vopsit în activist de mediu, el este acuzat șantaj în formă continuată
Andrei Necșulescu, alias Bobo Clovnul
Fostul lider al SOS Suceava și candidat la Primăria Suceava, Andrei Necșulescu, alias Claunul Bobo, a fost săltat de polițiști după percheziții, marți. Acesta este cercetat de procurori și de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Suceava. Acuzațiile vizează fapte de șantaj în formă continuată și complicitate la șantaj.
Necșulescu și un alt bărbat din Bilca ar fi recurs la șantaj sub acoperirea unor activități de activism de mediu, preia Mediafax.

Clovnul vopsit în activist

Un bărbat de 45 de ani, care poza în activist de mediu preocupat de problematica exploatării agregatelor minerale, este acuzat că a amenințat cu darea în vileag fapte a unor presupuse fapte compromițătoare. Surse judiciare au confirmat pentru MEDIAFAX că este vorba de Necșulescu Andrei Ionuț, zis Bobo Clovnu’.

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Suceava – Serviciul de Combatere a Finanțării Terorismului și Spălării Banilor au pus în executare, marți, trei mandate de percheziție domiciliară, activitățile vizând asigurarea și completarea materialului probator într-un dosar penal vizând fapte de șantaj în formă continuată și complicitate la șantaj.

Dosarul penal este instrumentat sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava, fiind documentată activitatea infracțională a doi bărbați, de 45 de ani, din municipiul Suceava, respectiv de 43 ani, din comuna Bilca.

Șantaj în formă continuată

Din cercetările efectuate s-a stabilit că, în perioada iunie – octombrie 2025, în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, bărbatul de 45 de ani, având complicitatea bărbatului de 43 de ani, ar fi săvârșit 9 acte materiale infracționale ce întrunesc fiecare conținutul infracțiunii de șantaj, părți vătămate fiind atât persoane fizice, cât și persoane juridice.

„În scopul săvârșirii actelor infracționale, bărbatul de 45 de ani s-ar fi erijat într-un activist. Preocupat de problematica de protecție a mediului, în spectrul activităților de exploatare a agregatelor minerale. Sub acest pretext realizând amenințări cu darea în vileag a unor presupuse fapte compromițătoare sau cu difuzarea unor imagini pe rețele de socializare, toate activitățile ilicite fiind derulate în scopul dobândirii de foloase patrimoniale injuste, respectiv diverse sume de bani sau prestări de servicii”, transmite Poliția Română.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate mai multe bunuri cu valoare probatorie în cauză. Cele două persoane au fost conduse la audieri, în baza unor mandate de aducere.

Catavencii.ro: Reparațiile mașinilor de Poliție costă mai mult decât mașinile
Domnișoara Emma Bărbulescu din Șelimbăr a fost călcată de poliție. Acuzațiile, presta servicii estetice fără patalama
Toni Neacșu: Bolojan preferă să arunce țara în haos și să moară de gât cu tot cu stabilitatea
Anunț oficial: PSD susține că a strâns voturile necesare pentru demiterea lui Ilie Bolojan din funcția de premier al României
Tragedie în Maramureș: bărbatul împușcat accidental de fiul său cu o armă de vânătoare a murit. Tânărul a fost plasat în arest la domiciliu
Gândul publică raportul SAFE privind achizițiile de armament. 10 din cele aproape 17 mld. de euro vor pleca spre Franța și Germania. Cel mai mare contract de achiziție este cu nemții de la Rheinmetall, de aproape 6 miliarde de euro. Vezi lista completă a achizițiilor
Radu Miruță, copy-paste după Marian Neacșu: „Orice drum începe cu primul pas”. De unde s-au inspirat
Ponta: Dacă îi reproșez ceva cu toată convingerea dlui. Bolojan (dincolo de măsurile economice greșite), este capitularea totală în fața USR – Fritz!
Donald Trump nu-și poate stăpâni entuziasmul. Ziarul Daily Mail a dezvăluit că președintele SUA și Regele Charles sunt veri. Ce strămoș au în comun
Spionul care vindea secrete ale României la ruși, dat la schimb pentru doi ofițeri de informații moldoveni
Planul lui Nicușor Dan cu Bolojan, dezvăluit de Petrișor Peiu: Bolojan va fi victima baciului ungurean/Se bat pentru a fi favoriți ai progresiștilor
