Radu Miruță, copy-paste după Marian Neacșu: „Orice drum începe cu primul pas”. De unde s-au inspirat

Se pare că în politica românească nu doar ideile circulă, ci și replicile. Ministrul Apărării, Radu Miruță, a reușit performanța să sune extrem de familiar într-o declarație de marți, de parcă am mai auzit-o undeva. Și chiar am auzit-o.

Luni, la anunțarea moțiunii de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului Bolojan, Marian Neacșu spunea: „Orice drum începe cu primul pas, deocamdată ne aflăm în fața acestui demers.

Fast forward până azi, Miruță vine cu „Acum că am trecut în logica politică, orice drum începe cu primul pas, nu?

Sigur, vorbim de un proverb clasic, nimeni nu deține exclusivitatea pe „primul pas”. Se zice că vine de la Laozi, dar probabil nici el nu și-a imaginat că, peste mii de ani, va deveni material de discurs politic.

De unde provine proverbul

Proverbul pe care cei doi îl folosesc este atribuit filosofului chinez Laozi (din lucrarea Tao Te Ching), care spune:

Un drum de o mie de li începe cu un singur pas.” sau, în variantele moderne: „O călătorie de o mie de kilometri începe cu primul pas.

PSD-AUR-PACE au depus moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan

Ilie Bolojan ar putea fi înlăturat din funcția de premier în cursul săptămânii viitoare, în contextul în care PSD și AUR au strâns deja semnăturile necesare pentru depunerea unei moțiuni de cenzură. În acest moment sunt 253 de semnături, a anunțat George Simion. Moțiunea se numește „STOP „Planului Bolojan” de distrugere a economiei, de sărăcire a populației și de vânzare frauduloasă a averii statului”

Documentul critică dur programul de guvernare și vizează măsurile de reformă fiscală, planurile de listare sau vânzare a unor companii de stat, precum și politicile sociale și economice ale Executivului, pe care PSD și AUR le consideră adoptate fără consultare și cu efecte negative asupra economiei și nivelului de trai.

“România nu este o marfă, iar companiile statului nu sunt active de lichidat pentru a acoperi eșecuri politice. Guvernul condus de Ilie Bolojan a ajuns într-un punct în care confundă deliberat reforma cu vânzarea și strategia cu improvizația”. (VEZI MAI MULT AICI)

