Rivalitatea dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan, în perspectiva alegerilor prezidențiale din anul 2030, a fost dezvăluită de vicepreședintele AUR, Petrișor Peiu, în ediția de marți a emisiunii Ai Aflat!. Invitatul jurnalistului Ionuț Cristache a explicat de ce șeful statului vede în premierul Bolojan, aliatul său în scrutinul din mai 2025, principalul său contracandidat la un al doilea mandat.

Acest scenariu al rivalității este întărit de faptul că ambii politicieni din fruntea țării se bat pe voturile taberei progresiste, apreciază strategul AUR. Însă, Nicușor Dan și Ilie Bolojan merg în sens invers, subliniază Petrișor Peiu.

Dezamăgirea foștilor susținători ai lui Nicușor Dan

Bolojan are tot mai multă susținere, mai ales după cooperarea strânsă cu USR în actuala formulă de guvernare. Însă șeful statului a dezamăgit zona progresistă. Cel mai bun exemplu vizează numirile acestuia la șefia marilor parchete, care au provocat reacții violente din tabăra foștilor săi susținători.

Bătălia pentru câștigarea fotoliului de candidat al zonei progresiste, pro-europene între ghilimele, este o bătălie între Nicușor Dan și Ilie Bolojan, clar. Bolojan a câștigat puncte multe în ultima perioadă. Nicușor Dan se pare că și-a cam dezamăgit parte din fostul său electorat. Cu numirile pe la parchete pe care marii influenceri le-au cam criticat, a declarat vicepreședintele AUR în studioul Gândul.

Bolojan, liderul mioritic în ascensiune

Strategul AUR se gândește chiar la un scenariu de tip Miorița la orizontul anului 2030.

Bolojan s-a profilat ca un lider în ascensiune care poate să-i ia locul în marea finală din 2030. Atunci normal că vrei să-ți omori contracandidatul din fașă. Cu riscul ca această omorâre să îl transforme în baciul moldovean, care cade victima baciului ungurean și nicușorian.

AUTORUL RECOMANDĂ

După Simion, și Peiu îl atacă pe Nicușor Dan: Are un comportament bizar/Unde se mai vede în Europa?

Cum se apără Nicușor Dan în fața asaltului Rezist. Bușcu: Practică un infantilism de clasa a 4-a/E un amatorism total