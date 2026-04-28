Prima pagină » Știri politice » Toni Neacșu: Bolojan preferă să arunce țara în haos și să moară de gât cu tot cu stabilitatea

Adrian Toni Neacșu / Sursa: Facebook

Toni Neacșu consideră că Bolojan ar putea să arunce țara în haos dacă refuză să demisioneze în urma votului covârșitor de semnături adunate în Parlement pentru debarcarea sa. Demisia sa ar oferi marjă de negocieri între actualele partide de guvernare și Președintelui pentru posibilele negocieri, crede avocatul.

PSD și AUR au strâns marți semnăturile necesare pentru depunerea unei moțiuni de cenzură. Probabil aceasta va fi  depusă în Parlament pe 5 mai. În acest moment sunt 253 de semnături. Moțiunea se numește „STOP „Planului Bolojan” de distrugere a economiei, de sărăcire a populației și de vânzare frauduloasă a averii statului”.

Există semnături

Demisia premierului Ilie Bolojan, ca urmare a dovezii scrise că există o majoritate confortabilă pentru demiterea sa, 251 de semnaturi pe moțiunea de cenzură, mult peste minumul de 233 necesar, ar rezolva instantaneu situați. Ci într-o săptămâna am putea avea un nou guvern, cu puteri depline afirmă avocatul Toni Neacșu.

Beneficiile demisiei

Demisia sa ar stinge conflictul din coaliție și i-ar da spațiu de manevră președintelui Dan. PNL și USR și-au condiționat colaborarea viitoare cu PSD de demiterea Guvernului prin moțiune de cenzură votată, așa încât asumarea demnă a pasului în lateral ar lăsa deschisă calea continuității. Dispare o persoană dar salvează guvernarea, crede Toni Neacșu.

În loc de asta Ilie Bolojan preferă să arunce țara în haos și să moară de gât cu tot cu stabilitatea politică, guvernamentală și economia României.

Egomanie patologică, aroganță și narcisism dus la extrem

Cimitirul politicii e plin de oameni providențiali și de neînlocuit, iar de la Guvern Ilie Bolojan poate pleca direct la Balănceanca, lângă cei 10 Napoleoni, 15 Alexandru cel Mare și 20 de Ștefan cel Mare de acolo, crede Toni Neacșu.

