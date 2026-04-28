Trump dezvăluie că mama sa a fost îndrăgostită nebunește de Regele Charles: „Este atât de drăguț”

Donald Trump a dezvăluit la ceremonia de întâmpinare a regelui Charles al III-lea al Marii Britanii și a reginei Camilla un secret din viața sa de familie. 

Președintele american a spus că mama lui, Mary Anne MacLeod Trump, a fost îndrăgostită „nebunește” de Charles, la vremea când era prinț de Wales.

Din 27 aprilie 2026, Charles a devenit al treilea monarh britanic care a vizitat SUA.

Trump: I se simte lipsa reginei pe ambele maluri ale Atlanticului

La prima vizită a lui Charles în SUA, în postura de monarh al Marii Britanii, Trump s-a declarat încântat că a avut privilegiul să o cunoască pe mama lui, regina Elizabeth a II-a, decedată în 2022.

„Majestății sale, regina Elizabeth a II-a, care a fost o femeie incredibilă,  având privilegiul să cunosc o femeie foarte specială, i se simte lipsa pe ambele maluri ale Atlanticului”.

„Acum mult timp a plantat un copac tânăr și uite-l acuma, e tripu în dimensiuni și triplu în forță, la fel ca națiunea noastră, plantat cu mâini engleze”, a continuat Trump, care a vizitat-o pe regină în primul său mandat prezidențial.

Trump spune că el și cu Melania nu vor putea avea un mariaj la fel de îndelungat ca cel al părinților săi, Fred și Mary Trump (63 de ani)

„Avem aceleași valori și împreumă, războinicii noștri au roșu, alb și albastru. Minunata mea mamă, Mary Anne MacLeod, a fost născută în Scoția. La 19 ani, s-a întâlnit cu un tată incredibil. L-am iubit foarte mult, Fred. Și au fost căsătoriți 63 de ani. Scuzați-mă, dacă nu vă supărați, este un record pe care (eu și Melania Trump) nu-l putem doborî”, a declarat Trump, acesta fiind căsătorit cu Melania din 2006.

Președintele american va împlini 80 de ani pe 14 iunie 1946, iar Melania, care a împlinit 56 de ani acum 2 zile, este născută pe 26 aprilie 1970.

Trump: Mama mea a iubit familia regală

„Mama mea a iubit familia regală. I-am spus regelui că ea a iubit-o pe regină. Și de fiecare dată când regina era implicată într-o ceremonie, mama mea se lipea de televizor și spunea „Oh, uite, tânărul Charles, de atât de DRĂGUȚ. Mama mea era îndrăgostită nebunește. Mă întreb ce zice ea acuma?”, a zis Trump.

Trump a reamintit ulterior de vizita regelui George al VI-lea în SUA din 1939. S-a lăudat că a reușit să-l readucă în mod simbolic pe fostul premier britanic Winston Churchill la Casa Albă. Este vorba despre bustul din biroul, sculptat după chipul fostului premier britanic.

Charles al III-lea a devenit al treilea monarh britanic care a vizitat SUA

Regele George al VI-lea a vizitat SUA în iunie 1939, fiind întâmpinat de președintele american Franklin Roosevelt. George a fost primul monarh britanic care a pus piciorul pe pământ american.

Elizabeth a II-a a fost al doilea monarh britanic care s-a deplasat în SUA. A efectuat patru vizite de stat, două vizite neoficiale și a participat la cinci dineuri în SUA.

Sursa Video: White House

