Trump dezvăluie că mama sa a fost îndrăgostită nebunește de Regele Charles: „Este atât de drăguț”

Donald Trump a dezvăluit la ceremonia de întâmpinare a regelui Charles al III-lea al Marii Britanii și a reginei Camilla un secret din viața sa de familie.
Președintele american a spus că mama lui, Mary Anne MacLeod Trump, a fost îndrăgostită „nebunește” de Charles, la vremea când era prinț de Wales.
Din 27 aprilie 2026, Charles a devenit al treilea monarh britanic care a vizitat SUA.
La prima vizită a lui Charles în SUA, în postura de monarh al Marii Britanii, Trump s-a declarat încântat că a avut privilegiul să o cunoască pe mama lui, regina Elizabeth a II-a, decedată în 2022.
„Majestății sale, regina Elizabeth a II-a, care a fost o femeie incredibilă, având privilegiul să cunosc o femeie foarte specială, i se simte lipsa pe ambele maluri ale Atlanticului”.
„Acum mult timp a plantat un copac tânăr și uite-l acuma, e tripu în dimensiuni și triplu în forță, la fel ca națiunea noastră, plantat cu mâini engleze”, a continuat Trump, care a vizitat-o pe regină în primul său mandat prezidențial.
„Avem aceleași valori și împreumă, războinicii noștri au roșu, alb și albastru. Minunata mea mamă, Mary Anne MacLeod, a fost născută în Scoția. La 19 ani, s-a întâlnit cu un tată incredibil. L-am iubit foarte mult, Fred. Și au fost căsătoriți 63 de ani. Scuzați-mă, dacă nu vă supărați, este un record pe care (eu și Melania Trump) nu-l putem doborî”, a declarat Trump, acesta fiind căsătorit cu Melania din 2006.
Președintele american va împlini 80 de ani pe 14 iunie 1946, iar Melania, care a împlinit 56 de ani acum 2 zile, este născută pe 26 aprilie 1970.
„Mama mea a iubit familia regală. I-am spus regelui că ea a iubit-o pe regină. Și de fiecare dată când regina era implicată într-o ceremonie, mama mea se lipea de televizor și spunea „Oh, uite, tânărul Charles, de atât de DRĂGUȚ. Mama mea era îndrăgostită nebunește. Mă întreb ce zice ea acuma?”, a zis Trump.
Trump a reamintit ulterior de vizita regelui George al VI-lea în SUA din 1939. S-a lăudat că a reușit să-l readucă în mod simbolic pe fostul premier britanic Winston Churchill la Casa Albă. Este vorba despre bustul din biroul, sculptat după chipul fostului premier britanic.
Regele George al VI-lea a vizitat SUA în iunie 1939, fiind întâmpinat de președintele american Franklin Roosevelt. George a fost primul monarh britanic care a pus piciorul pe pământ american.
Elizabeth a II-a a fost al doilea monarh britanic care s-a deplasat în SUA. A efectuat patru vizite de stat, două vizite neoficiale și a participat la cinci dineuri în SUA.
