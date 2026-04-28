Ponta: Dacă îi reproșez ceva cu toată convingerea dlui. Bolojan (dincolo de măsurile economice greșite), este capitularea totală în fața USR – Fritz!

Victor Ponta critică afilierea lui Ilie Bolojan cu USR, după ce l-a numit în funcția de secretar general al Guvernului pe Dan Reșitnec, în urma demisiei social-democratului Ștefan Radu Oprea.

„Dacă îi reproșez ceva cu toată convingerea dlui Bolojan (dincolo de măsurile economice greșite), este această capitulare totală în fața USR – Fritz! Și cred că votul de marți, de la moțiunea de cenzură, îl poate ajuta să se „elibereze””, a transmis Victor Ponta, fost premier al României, într-o postare pe Facebook.

„Premierul României a fost luat ostatic de gruparea „teroristă” cu numele de USR!”

Supunerea lui Ilie Bolojan în fața USR-ului se manifestă chiar și în contextul moțiunii de cenzură pentru demiterea din fruntea Guvernului, este de părere Ponta. Potrivit acestuia, prin numirea unui membru USR, ca nou secretar general al Guvernului, Bolojan demonstrează că a devenit „ostaticul” formațiunii lui Fritz.

„Eu v-am spus că premierul României a fost luat ostatic de gruparea „teroristă” cu numele de USR! Și că această grupare îl obliga să predea puterea politică prin forță și șantaj ! Numai așa îmi explic de ce noul secretar general al Guvernului nu este de la PNL – partidul premierului ; nici nu este un tehnocrat care să ofere Premierului încrederea personală și garanția profesională necesară”, a transmis Victor Ponta.

„Nici nu mi-a trecut prin cap să pun secretar general pe cineva de la alt partid”

Având în vedere că statutul lui Bolojan la Palatul Victoria este amenințat de votul moțiunii, Ponta consideră că singura mișcare strategică ar fi fost numirea unui secretar general din cadrul propriului Guvern.

„Am fost în locul domnului Bolojan, am condus guverne de coaliție, dar nici nu mi-a trecut prin cap să pun secretar general (adică mâna mea dreaptă și scutul meu juridic) pe cineva de la alt partid sau pe cineva impus de o altă persoană!”, a mai adăugat Ponta.

Bolojan ar putea fi demis pe 5 mai

Premierul Ilie Bolojan ar urma să părăsească Palatul Victoria la începutul săptămânii viitoare, după ce moțiunea de cenzură, inițiată de PSD-AUR, a strâns 251 de semnături, cu mult peste cele 233 necesare.

Inițiatorii moțiunii se vor întruni miercuri 29 aprilie, pentru citirea documentului. Potrivit lui Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, moțiunea ar urma să fue votată, cel mai probabil marți, 5 mai.

Recomandarea autorului: