Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) anunță o premieră în România. Au fost înregistrate primele două comunități în care oamenii își pot produce și vinde energia. Astfel, locuitorii, micile afaceri și autoritățile pot produce și consuma împreună energie la nivel local.

Înregistrarea comunității din Sibiu a contribuit la operaționalizarea Registrului Național al Comunităților de Energie. ANRE consideră acest pas important pentru implicarea cetățenilor și actorilor locali pe piața energiei.

Sondaj Gândul Ce îți dorești de la viitorul guvern? Scăderea taxelor

Relansarea investițiilor

Scăderea deficitului bugetar

Eliminarea CASS pentru mame

Creșterea pensiilor Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Apar comunitățile în care oamenii își pot produce și vinde energia

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei încurajează dezvoltarea comunităților de energie în România. Prin acestea, cetățenii, IMM-urile și autoritățile pot produce, consuma, stoca și vinde energie regenerabilă local.

„Premieră în România: ANRE a înregistrat primele două comunități de energie în Registrul național al comunităților de energie.

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei anunță înregistrarea, în Registrul național al comunităților de energie (RNCE), a primei Comunități de Energie din Surse Regenerabile (CESR), ASOCIAȚIA COMUNITATEA PORTULUI, în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui ANRE nr. 50/2026.

Totodată, reamintim recenta înregistrare în RNCE și a primei Comunități de Energie a Cetățenilor (CEC), SOCIETATEA COOPERATIVA ENERGETICA MICASASA COOP.

Înregistrarea celor două comunități marchează operaționalizarea efectivă a RNCE și reprezintă un pas important în dezvoltarea, la nivel național, a acestui nou model de participare activă a cetățenilor și a actorilor locali la piața de energie.

ANRE încurajează cetățenii și entitățile eligibile interesate să dezvolte și să înregistreze comunități de energie, contribuind astfel la creșterea participării active a consumatorilor și la dezvoltarea producției locale de energie”, a transmis autoritatea, pe Facebook.

Cum poate avea loc înscrierea în Registrul național al comunităților de energie (RNCE)

Ordinul ANRE nr. 50/2026 stabilește cadrul pentru înființarea Registrului Național al Comunităților de Energie. Acesta permite înregistrarea oficială a comunităților de energie, precum cooperativele sau parteneriatele dintre cetățeni și autorități. Registrul va fi public și administrat digital de ANRE.

Procedura presupune trei pași, și anume înființarea legală a comunității, depunerea documentelor la ANRE și înscrierea în Registru. După înregistrare, membrii pot partaja energia produsă local și beneficia de tarife de rețea specifice.

Sursă foto: Facebook, Shutterstock (imagini cu rol ilustrativ)