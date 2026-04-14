Donald Trump a primit o comandă de la McDonald’s la Casa Albă și a transformat momentul într-un show politic. Ce bacșiș generos a lăsat președintele

Președintele SUA, Donald Trump, a primit personal, luni, 13 aprilie, la Casa Albă, o comandă de la McDonald’s, transformând momentul într-o apariție publică atipică. Liderul american a folosit ocazia pentru a susține eliminarea taxelor pe bacșișuri, aducând o livratoare de la DoorDash chiar în fața presei. Mai mult, acesta i-a oferit un bacșiș în numerar, din propriul buzunar.

Donald Trump, show la Casa Albă

După ce a primit pungile cu mâncare, Trump a invitat-o pe livratoare să rămână lângă el, în timp ce răspundea întrebărilor jurnaliștilor.

„McDonald’s!”, a anunțat femeia îmbrăcată în roșu, suficient de tare pentru a fi auzită de presă, în timp ce bătea la ușă.

Trump a deschis imediat: „Oh, ce bine să te văd!”

„Încântată de cunoștință”, i-a răspuns aceasta.

Cei doi au discutat despre politica „Fără taxe pe bacșișuri”, promovată de Trump în campania electorală din 2024 și inclusă ulterior într-un proiect legislativ.

Într-o notă ironică, președintele a comentat: „Nu pare deloc regizat.”

Bacșiș de 100 de dolari și reacția livratoarei

Momentul a continuat cu o întrebare adresată livratoarei despre bacșișurile primite la Casa Albă.

„Sunt cei de la Casa Albă buni platnici când vine vorba de bacșiș?” a întrebat un jurnalist.

„Stați puțin”, a intervenit Trump, scoțând din buzunar ceea ce părea a fi o bancnotă de 100 de dolari, pe care i-a oferit-o femeii.

După gest, livratoarea a confirmat că angajații de la Casa Albă lasă bacșișuri „foarte” bune.

Ce clarificări a adus Trump după poza generată de AI pe care a postat-o

În timp ce livratoarea rămânea lângă el, Trump a continuat conferința de presă, abordând mai multe subiecte, inclusiv tensiunile cu Iran și dispute recente din spațiul public.

Prima întrebare a vizat o imagine generată cu inteligență artificială, în care apărea în postura lui Iisus.

„Am crezut că mă înfățișează ca un doctor”, a spus Trump.

„Ar trebui să fie eu ca doctor, făcând oamenii mai bine. Și eu chiar îi fac mai bine.”

Președintele nu a explicat de ce a șters imaginea, care a atras critici inclusiv din partea unor conservatori și creștini.