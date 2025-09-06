Donald Trump a semnat un ORDIN executiv prin care redenumeşte Pentagonul drept ”Departamentul de Război”: „Cred că este un nume mult mai potrivit”

Președintele Donald Trump a semnat vineri un ordin executiv prin care redenumește Pentagonul drept „Departamentul de Război”. El le-a spus jurnaliștilor din Biroul Oval că acesta este un nume mai „potrivit”, având în vedere starea lumii, transmite CNN.

„Cred că este un nume mult mai potrivit, mai ales având în vedere situaţia actuală a lumii. Avem cea mai puternică armată din lume”, a precizat Trump înainte de a semna ordinul.

Acest Ordin autorizează Secretarul Apărării, Departamentul Apărării şi oficialii subordonaţi să folosească titluri secundare precum „Secretar de Război”, „Departamentul de Război” şi „Secretar Adjunct de Război” în corespondenţa oficială, comunicările publice, contexte ceremoniale şi documentele nestatutare din cadrul executivului, conform unei fişe informative obţinute de CNN. Şi aproape imediat, oficialii au început a-l pune în aplicare.

De asemenea, oficialii Pentagonului au schimbat semnalistica de la de la biroul Secretarului Apărării, Pete Hegseth, iar site-ul departamentului a fost reconfigurat. Astfel, vechea pagină defense.gov este acum redirecţionată către war.gov, care afişează „Departamentul de Război al SUA”, în partea de sus. Acronomul DOD — folosit pentru Department of Defense — a fost înlocuit, deci, cu DOW (Department of War) în diverse titluri.

Hegseth, care a fost alături de preşedinte în Biroul Oval, a spus că schimbarea numelui „nu este doar despre redenumire, ci despre restauraţie”. Hegseth a declarat că armata va „trece la ofensivă, nu doar la defensivă” şi că, reflectând schimbarea numelui, ţara va „forma războinici, nu doar apărători”.

Acest Ordin mai prevede ca toate departamentele și agențiile executive să recunoască și să adopte noile titluri secundare în comunicările interne și externe, cerându-i lui Hegseth, să recomande acţiuni, atât legislative, cât şi executive, pentru a redenumi permanent Departamentul Apărării al SUA în Departamentul de Război al SUA, conform fişei informative.

Cu toate că fișa informative părea să recunoască faptul că Trump ar avea nevoie de ajutorul Congresului pentru a face schimbarea permanentă, Donald Trump a spus vineri că nu este sigur de acest lucru.

„Nu ştiu, dar vom afla, dar nu sunt sigur că este necesar,” a declarat el.

De precizat este că, ultima dată când numele departamentului a fost schimbat a fost necesar de un act al Congresului.

Departamentul de Război, așa cum era denumit odinioară, a fost înfiinţat pentru prima dată de preşedintele George Washington atunci când a creat armata ţării. Dar numele a fost schimbat mai târziu, în anul 1949, ca parte a unei reorganizări mai ample a armatei, sub președintele Harry Truman.

