05 sept. 2025, 13:41, Știri externe
Președintele SUA, Donald Trump, a cerut liderilor europeni să „facă presiuni economice asupra Chinei din cauza sprijinului acordat efortului de război rusesc”.

Washingtonul a decis asupra unor sancțiuni suplimentare împotriva Indiei pentru achiziționarea de petrol rusesc. Totuși, președintele american nu a luat măsuri împotriva Chinei, care importă, de asemenea, cantități mari de petrol rusesc.

Volodimir Zelenski, președintele ucrainean, a dezvăluit că Trump este „foarte nemulțumit” de achizițiile de petrol rusesc ale Uniunii Europene , invocând Slovacia și Ungaria. Liderul de la Kiev a discutat cu omologul său american despre adoptarea unor noi sancțiuni împotriva Rusiei și protejarea spațiului aerian ucrainean împotriva atacurilor Moscovei.

China respinge orice constrângere din partea Occidentului

China a transmis, vineri, că „se opune ferm” oricărei constrângeri din partea Occidentului.

„China nu este cauza acestei crize și nici nu face parte din aceasta. Ne opunem ferm acestei tendințe de a invoca Beijingul la fiecare pas și ne opunem ferm așa-numitelor presiuni economice împotriva ei”, a declarat Guo Jiakun, purtător de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, citat de cotidianul Sud-Ouest.

Donald Trump și-a exprimat nemulțumirea cu privire la recentele discuții dintre liderii Rusiei, Chinei și Coreei de Nord, Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong-Un, bănuind că aceștia încearcă „să conspire” împotriva statelor Unite. Rusia și China au negat acuzațiile președintelui american, explicând că întâlnirea trilaterală a avut scopul „dezvoltării relațiilor diplomatice”.

„China dezvoltă relații diplomatice cu toate țările, fără a viza vreo terță parte”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe Guo Jiakun.

„Aș dori să spun că nimeni nu a intenționat să conspire împotriva Statelor Unite. Mai mult, pot spune că toată lumea înțelege rolul pe care Statele Unite, Administrația Trump și președintele Donald Trump îl joacă în narativele globale de astăzi”, a declarat un consilier al Kremlinului, Iuri Ușakov.

