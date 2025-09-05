Donald Trump urmează să semneze un ordin prin care să modifice numele Departamentului Apărării

Președintele SUA, Donald Trump, va semna vineri un ordin executiv care prevede ca Departamentul Apărării să fie redenumit în „Departamentul de Război”.

Această mișcare ar restabili numele pe care agenția l-a avut ultima dată în anii ’40 și, conform textului ordinului, citat de BBC, scopul este de a „proiecta forță și hotărâre”.

Departamentul va folosi inițial noul nume ca „titlu secundar”, în timp ce Administrația va solicita aprobarea Congresului pentru a face schimbarea permanentă.

Casa Albă nu a precizat cât ar costa această schimbare, dar presa americană se așteaptă la un preț de miliarde de dolari pentru revizuirea a sute de agenții, embleme, adrese de e-mail și uniforme, notează sursa citată.

Planul a fost anunțat recent de Donald Trump

Recent, Trump a dat de înțeles luni că Administrația sa va schimba numele Departamentului Apărării în Departamentul de Război.

Trump a declarat că oficialii vor readuce Departamentul, „probabil”, la numele pe care îl avea odinioară. Atât el, cât și secretarul Apărării, Pete Hegseth, care a promis că va restabili „etosul războinic” al Departamentului, au criticat în repetate rânduri schimbarea numelui instituției, schimbare care a avut loc după al Doilea Război Mondial.

„Când am câștigat Primul Război Mondial, al Doilea Război Mondial, se numea Departamentul de Război. Și pentru mine, asta este de fapt. Tuturor le place că am avut o istorie incredibilă de victorii când se numea Departamentul de Război. Apoi l-am schimbat în Departamentul Apărării”, a spus Trump la o conferință de presă.

Departamentul de Război a existat din 1789 până în 1947, când Administrația Truman a divizat departamentul în Armată și Forțele Aeriene și l-a unit cu Marina, pe atunci independentă. Fostul președinte Harry Truman a numit noua agenție „Departamentul Apărării”.

