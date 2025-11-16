Donald Trump, surprins de o întrebare: “Nu m-am gândit niciodată la asta”. Ce l-a pus în încurcătură emoțională pe președintele SUA și cum vede rolul de părinte și bunic

Președintele Donald Trump a acordat un interviu pentru GB News, pentru emisiunea The Late Show. În cadrul interviului acesta s-a declarat surprins de o întrebare a prezentatoarei, care a comparat rolul de tată cu cel de președinte. „Nu m-am gândit niciodată la asta”, a replicat imediat președintele SUA.

„Prezentatoare: –Ești, în mod cert, un tată foarte bun. Copiii tăi chiar te plac.

Donald Trump: -Sau mă iubesc!

Prezentatoare: -Sau te iubesc, dar orice copil își iubește părinții, dar nu întotdeauna îi plac pe aceștia când sunt adulți și, în mod sigur au mult respect pentru tine. Mă gândeasc adesea, privindu-te, cred că a fi un bun președinte este ca a fi un tată bun: iubire dură, limite clare, în interesul oamenilor de care ai grijă. Tu te-ai gândit vreodată ce mult se aseamănă aceste două roluri? Cel de tată, cu cel de președinte?

Donald Trump: -Nu m-am gândit niciodată în felul ăsta. Nu-mi vine să cred că am primit o întrebare la care nu m-am gândit sau care nu mi-a mai fost adresată. Dacă stai să te gândești, iubesc țara asta, îi iubesc pe oamenii acestei țări. Dar oamenii zic: ce recomanzi în creșterea copiilor? Și am văzut atâția copii! Am văzut atât de mulți copii brilianți, ai unor oameni brilianți, mergând spre rău, și ajungând ratați. Și m-am gândit că drogurile, alcoolul, diferite substanțe sunt de vină. Și mereu le spun copiilor mei: fără droguri, fără alcool, fără țigări. Da, spun, de asemenea, fără țigări, pentru că, deși nu sunt la fel, dacă le poți ocoli… Pentru că, dacă nu începi, nu le capeți ca obicei”, a fost dialogul dintre Donald Trump și prezentatoare.

Totodată, Donald Trump a spus și cum i se pare rolul de bunic.

„Prezentatoare: –Și în calitate de bunic, cât de mul îți place asta?

Donald Trump: –Îmi place, am copii frumoși, am copii minunați, nepoți minunați, o familie minunată”, a conchis președintele Statelor Unite ale Americii.