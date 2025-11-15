S-ar părea că prietenia dintre Donald Trump și Marjorie Taylor Greene s-a rupt. Președintele american a numit-o „nebună lunatică” pe una dintre cele mai vocale susținătoare din perioada alegerilor prezidențiale. Președintele a acuzat-o pe membra reprezentantă a Congresului SUA din statul Georgia că se tot „plânge” în loc să-i celebreze „realizările” administrației sale.

Marjorie Taylor Greene este o politiciană creștin-naționalistă, om de afaceri și susținătoare a teoriilor conspirației. În 2018, ea a distribuit un clip cu teoria antisemită potrivit căreia elitele sioniste ar conspira să înlocuiască toată populația de caucazieni albi cu imigranți africani și arabi, potrivit The Jerusalem Post.

Greene a susținut mișcarea QAnon, acuzațiile false la adresa familiei Clinton pentru implicare în cazuri de crimă și a afirmat că atacurile teroriste de la 11 septembrie au fost orchestrate din interiorul SUA. Membre reprezentantă a Georigie chiar a comparat măsurile de restricție din perioada pandemiei de coronavirus cu persecutarea evreilor în Holocaust. De asemenea, se consideră o susținătoare a președintelui rus Vladimir Putin.

Trump nu o mai sprijină pe Marjorie Taylor Greene

Trump a scris pe platforma Truth Social că Greene s-a plâns la mai mulți oameni că este „supărată” fiindcă președintele nu-i mai răspunde la telefon, informează Fox News. El a anunțat că nu o va mai susține pe Marjorie Greene pentru un nou mandat în cadrul Congresului SUA.

„Îmi retrag sprijinul și susținerea pentru „Congresmena” Marjorie Taylor Greene, din Marele Stat Georgia. În ultimele săptămâni, în ciuda realizărilor record pe care le-am creat pentru țara noastră, inclusiv o victorie totală și completă asupra închiderii guvernului, granițe închise, impozite mici, interzicerea bărbaților în sporturile feminine sau a persoanelor transgender pentru toată lumea, încetarea DEI, oprirea inflației record a lui Biden, cele mai mari reduceri de reglementări din istorie, oprirea a OPT RĂZBOAIE, reconstrucția armatei noastre, faptul că am fost RESPECTATĂ de fiecare țară din lume (spre deosebire de a fi râsul lumii care eram acum doar 12 luni!), faptul că am avut trilioane de dolari (record!) INVESTIȚII în SUA și am creat cea mai „SEXY” țară din lume, fiind o țară MOARTĂ acum doar 12 luni (și multe altele!), tot ce o văd pe „trăsnita” Marjorie făcând este să SE PLÂNGĂ, SE PLÂNGĂ, SE PLÂNGĂ! Totul pare să fi început când i-am trimis un sondaj în care i-am spus că nu ar trebui să candideze pentru senator sau guvernator, ea avea 12% și nu avea nicio șansă (cu excepția cazului în care, desigur, avea susținerea mea – pe care nu avea de gând să o primească!). Le-a spus multor oameni că este supărată că nu-i mai răspund la apeluri telefonice, dar cu 219 congresmeni/congresmene, 53 de senatori americani, 24 de membri ai cabinetului, aproape 200 de țări și o viață altfel normală de dus, nu pot suporta apelul telefonic din partea unei nebune în fiecare zi. Înțeleg că oameni minunați, conservatori, se gândesc să o promoveze pe Marjorie la alegerile primare în districtul ei, Georgia, că și ei s-au săturat de ea și de acțiunile ei și, dacă persoana potrivită candidează, vor avea sprijinul meu complet și neclintit. A devenit extrem de stânga, chiar participând la The View, cu ancorele lor cu IQ scăzut care îi urăsc pe republicani. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei probleme. FĂCEȚI AMERICA MĂREAȚĂ DIN NOU!”

Trump o consideră o „trădătoare” și o „rușine” pentru republicani

Donald Trump a considerat-o chiar „trădătoare” pe Marjorie Greene și o „rușine” pentru „Marele Partid Republican” . Președintele mai spune că Greene s-a reorientat către „extrema stângă” și chiar i-a pus porecla „Wacky Marjorie”.

Marjorie Greene a fost aleasă pentru Congresul SUA din 2021 și i-a făcut campanie lui Trump în perioada alegerilor în mai multe state republicane. În august 2023, ea și-a făcut un „mug shot” în semn de solidaritate cu Donald Trump, atunci pus sub acuzare pentru multiple infracțiuni.

Președintele argumentează și de ce Marjorie Taylor Green a trădat partidul, înlocuind „Green” (verde în română) cu „Brown” (maro).

„Slăbănoaga de congrewoman Marjorie Taylor Brown (iarba verde devine maro când începe să se descompună), a trădat întreg Partidul Republican când ea a devenit de Stânga, performând slab la paterica emisiune „View” și a devenit un „RINO” despre care știam cu toții că era. Doar o altă politiciană falsă, nu mai diferită de Rand Paul Jr. (Thomas Massie).”

