Donald Trump a cumpărat obligațiuni în valoare de cel puțin 82 de milioane de dolari de la sfârșitul lunii august până la începutul lunii octombrie

Donald Trump, președintele SUA, a cumpărat obligațiuni corporative și municipale în valoare de cel puțin 82 de milioane de dolari, de la sfârșitul lunii august până la începutul lunii octombrie, chiar și noi investiții în sectoare care beneficiază de politicile sale.

Potrivit formularelor publicate de Oficiul pentru Etică Guvernamentală al SUA, Trump a făcut peste 175 de achiziții financiare în perioada 28 august – 2 octombrie. Informațiile, care au fost făcute publice în conformitate cu o lege din 1978 privind transparența, numită Legea privind etica în guvern, nu menționează sumele precise pentru fiecare achiziție, ci numai o plajă largă de valori, scrie Reuters.

Valoarea totală maximă a achizițiilor de obligațiuni a depășit suma de 337 de milioane de dolari, conform documentelor depuse. Majoritatea activelor enumerate în declarațiile de sâmbătă constau în obligațiuni emise de municipalități, state, județe, districte școlare, precum și alte entități cu legături cu agenții publice.

Noile investiții în obligațiuni ale lui Trump acoperă mai multe industrii, chiar și sectoare care au beneficiat deja sau beneficiază în prezent de schimbările de politică ale administrației sale, precum dereglementarea financiară.

Obligațiunile corporative achiziționate de Trump includ oferte de la producători de cipuri cum ar fi Broadcom și Qualcomm; companii de tehnologie ca Meta Platforms; retaileri ca Home Depot și CVS Health; și bănci de pe Wall Street ca Goldman Sachs și Morgan Stanley. Achizițiile de datorii ale băncilor de investiții la finalul lunii august au inclus obligațiuni ale JP Morgan.

Vineri, Trump a solicitat Departamentului de Justiție al SUA să investigheze JP Morgan în legătură cu relațiile sale cu finanțatorul și infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein. Banca a spus că regretă legăturile sale din trecut cu Epstein.

Donald Trump a achiziționat, de asemenea, obligațiuni Intel, după ce guvernul SUA, sub îndrumarea lui Trump, a achiziționat o participație. Casa Albă nu a răspuns însă solicitării de comentarii sâmbătă.

Anterior, Administrația a declarat că Trump a continuat să depună declarații obligatorii în ce privește investițiile sale, dar că nici el, nici familia lui nu au un rol în gestionarea portofoliului, care este administrat de o instituție financiară terță parte. Donald Trump, care a devenit bogat în sectorul imobiliar înainte de a intra în politică, a spus anterior că și-a plasat companiile într-un trust supravegheat de copiii săi.

Astfel, o declarație depusă în august arăta faptul că Trump a achiziționat obligațiuni în valoare de peste 100 de milioane de dolari de la revenirea sa la președinție, pe 20 ianuarie. Donald Trump a depus, de asemenea, formularul său anual de declarație în iunie, care indica faptul că veniturile din diversele sale afaceri îi revin în continuare, fapt care a stârnit îngrijorări cu privire la potențiale conflicte de interese.

În acea declarație anuală, care părea să acopere anul calendaristic 2024, Donld Trump a raportat venituri de peste 600 de milioane de dolari din criptomonede, proprietăți de golf, licențe și alte afaceri. El a mai arătat că investiția lui Trump în criptomonede a contribuit substanțial la creșterea averii sale. În ansamblu, declarația din iunie a președintelui a raportat active în valoare de cel puțin 1,6 miliarde de dolari, conform unui calcul Reuters de la acea dată.

