Prima pagină » Actualitate » Donald Trump a cumpărat obligațiuni în valoare de cel puțin 82 de milioane de dolari de la sfârșitul lunii august până la începutul lunii octombrie

Donald Trump a cumpărat obligațiuni în valoare de cel puțin 82 de milioane de dolari de la sfârșitul lunii august până la începutul lunii octombrie

16 nov. 2025, 09:05, Actualitate
Donald Trump a cumpărat obligațiuni în valoare de cel puțin 82 de milioane de dolari de la sfârșitul lunii august până la începutul lunii octombrie
sursa foto: hepta

Donald Trump, președintele SUA, a cumpărat obligațiuni corporative și municipale în valoare de cel puțin 82 de milioane de dolari, de la sfârșitul lunii august până la începutul lunii octombrie, chiar și noi investiții în sectoare care beneficiază de politicile sale.

Potrivit formularelor publicate de Oficiul pentru Etică Guvernamentală al SUA, Trump a făcut peste 175 de achiziții financiare în perioada 28 august – 2 octombrie. Informațiile, care au fost făcute publice în conformitate cu o lege din 1978 privind transparența, numită Legea privind etica în guvern, nu menționează sumele precise pentru fiecare achiziție, ci numai o plajă largă de valori, scrie Reuters.

Valoarea totală maximă a achizițiilor de obligațiuni a depășit suma de 337 de milioane de dolari, conform documentelor depuse. Majoritatea activelor enumerate în declarațiile de sâmbătă constau în obligațiuni emise de municipalități, state, județe, districte școlare, precum și alte entități cu legături cu agenții publice.

Noile investiții în obligațiuni ale lui Trump acoperă mai multe industrii, chiar și sectoare care au beneficiat deja sau beneficiază în prezent de schimbările de politică ale administrației sale, precum dereglementarea financiară.

Obligațiunile corporative achiziționate de Trump includ oferte de la producători de cipuri cum ar fi Broadcom și Qualcomm; companii de tehnologie ca Meta Platforms; retaileri ca Home Depot și CVS Health; și bănci de pe Wall Street ca Goldman Sachs și Morgan Stanley. Achizițiile de datorii ale băncilor de investiții la finalul lunii august au inclus obligațiuni ale JP Morgan.

Vineri, Trump a solicitat Departamentului de Justiție al SUA investigheze JP Morgan în legătură cu relațiile sale cu finanțatorul și infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein. Banca a spus regretă legăturile sale din trecut cu Epstein.

Donald Trump a achiziționat, de asemenea, obligațiuni Intel, după ce guvernul SUA, sub îndrumarea lui Trump, a achiziționat o participație. Casa Albă nu a răspuns însă solicitării de comentarii sâmbătă.

Anterior, Administrația a declarat Trump a continuat depună declarații obligatorii în ce privește investițiile sale, dar nici el, nici familia lui nu au un rol în gestionarea portofoliului, care este administrat de o instituție financiară terță parte. Donald Trump, care a devenit bogat în sectorul imobiliar înainte de a intra în politică, a spus anterior și-a plasat companiile într-un trust supravegheat de copiii săi.

Astfel, o declarație depusă în august arăta faptul că Trump a achiziționat obligațiuni în valoare de peste 100 de milioane de dolari de la revenirea sa la președinție, pe 20 ianuarie. Donald Trump a depus, de asemenea, formularul său anual de declarație în iunie, care indica faptul că veniturile din diversele sale afaceri îi revin în continuare, fapt care a stârnit îngrijorări cu privire la potențiale conflicte de interese.

În acea declarație anuală, care părea acopere anul calendaristic 2024, Donld Trump a raportat venituri de peste 600 de milioane de dolari din criptomonede, proprietăți de golf, licențe și alte afaceri. El a mai arătat investiția lui Trump în criptomonede a contribuit substanțial la creșterea averii sale. În ansamblu, declarația din iunie a președintelui a raportat active în valoare de cel puțin 1,6 miliarde de dolari, conform unui calcul Reuters de la acea dată.

Autorul recomandă:

Donald Trump încheie prietenia cu reprezentanta Marjorie Taylor Greene după ce a numit-o nebună dezlănțuităși trădătoarepe Truth Social

Citește și

EXTERNE Studentul italian care face 400 de km zilnic deoarece nu-și permite chirie în orașul în care studiază. Se trezește la ora 3:00 în fiecare dimineață
08:06
Studentul italian care face 400 de km zilnic deoarece nu-și permite chirie în orașul în care studiază. Se trezește la ora 3:00 în fiecare dimineață
ACTUALITATE 16 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Ion Cristoiu împlinește 77 de ani, Cătălin Tolontan 57. Moare Daniel Prodan
07:15
16 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Ion Cristoiu împlinește 77 de ani, Cătălin Tolontan 57. Moare Daniel Prodan
ACTUALITATE Valentin Stan: Cabinetul premierului verifică fiecare OM cu care intră în contact și știe problemele pe care le are
06:23
Valentin Stan: Cabinetul premierului verifică fiecare OM cu care intră în contact și știe problemele pe care le are
POLITICĂ Cum vede Ludovic Orban faptul că USR se folosește de imaginea lui Nicușor Dan pentru Primăria Capitalei: „Abuzează efectiv de imaginea lui”
22:35
Cum vede Ludovic Orban faptul că USR se folosește de imaginea lui Nicușor Dan pentru Primăria Capitalei: „Abuzează efectiv de imaginea lui”
Mediafax
Catedrala Mântuirii Neamului: Program special de sărbători
Cancan.ro
Denise Rifai nu-l scapă din ochi pe Dan Alexa! Relația lor prinde viteză
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
Adevarul
Cum era Ceaușescu să provoace un război cu URSS. Istoria secretă a unor planuri de invazie
Mediafax
Studentul care face 400 de km zilnic pentru că nu-și permite chirie în orașul în care studiază
Click
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
Digi24
Fără Rubicon, rușii „nu puteau intra în oraș”: Cum a reușit o unitate de elită a armatei ruse să întoarcă soarta bătăliei din Pokrovsk
Cancan.ro
Prima ipoteză după rezultatele parțiale ale autopsiei micuței Sara, fetița care a murit la dentist. Ce susțin medicii legiști
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la Montreal” are o siluetă bine definită
Ciao.ro
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Promotor.ro
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale în noiembrie
Descopera.ro
Descoperire ULUITOARE în sudul Chinei! Este cel mai mare...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Descopera.ro
Demisie la nivel înalt la Meta: Un reputat cercetător părăsește compania lui Mark Zuckerberg
VIDEO De ce nu stă România pe locul lui Viktor Orbán la Casa Albă? Silviu Predoiu: “Trump nu găsește nimic care să-l INSPIRE la Nicușor Dan“
08:00
De ce nu stă România pe locul lui Viktor Orbán la Casa Albă? Silviu Predoiu: “Trump nu găsește nimic care să-l INSPIRE la Nicușor Dan“
SPORT Când află tricolorii cu cine joacă la barajul de calificare la CM 2026
07:38
Când află tricolorii cu cine joacă la barajul de calificare la CM 2026
HOROSCOP Săptămâna miracolelor financiare pentru 3 semne din zodiacul chinezesc: abundență și oportunități majore în intervalul 17-23 noiembrie 2025
07:19
Săptămâna miracolelor financiare pentru 3 semne din zodiacul chinezesc: abundență și oportunități majore în intervalul 17-23 noiembrie 2025
SPORT A MARCAT golului României cu Bosnia și a explicat sec: „Adversarul încearcă să îți fure mâncarea din farfurie”
07:17
A MARCAT golului României cu Bosnia și a explicat sec: „Adversarul încearcă să îți fure mâncarea din farfurie”
ANALIZĂ Corupție la Kiev, în vreme de război. În scandalul „ENERGOATOM”, apropiații lui Zelenski și-au tras „partea leului” – peste 100 de milioane dolari. Cum funcționa schema coordonată de Timur Mindich, veriga de legătură între președintele ucrainean și oligarhul Kolomoiski, finanțatorul campaniei prezidențiale
07:00
Corupție la Kiev, în vreme de război. În scandalul „ENERGOATOM”, apropiații lui Zelenski și-au tras „partea leului” – peste 100 de milioane dolari. Cum funcționa schema coordonată de Timur Mindich, veriga de legătură între președintele ucrainean și oligarhul Kolomoiski, finanțatorul campaniei prezidențiale
CINEMA Papa Leon a avut o întâlnire cu vedetele de la Hollywood: „Algoritmii digitali nu pot înlocui o sală de cinema”
07:00
Papa Leon a avut o întâlnire cu vedetele de la Hollywood: „Algoritmii digitali nu pot înlocui o sală de cinema”