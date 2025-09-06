Donald Trump, SURPRIZA de la finala US Open 2025. Președintele SUA, între Sinner și Alcaraz. Reacția primilor doi jucători din lume la tenis

Donald Trump, președintele SUA, va fi prezent duminică, la finala de la US Open, care îi va aduce față în față pe Jannik Sinner și Carlos Alcaraz, primii doi jucători din lume la tenis. Spaniolul Carlos Alcaraz a declarat că venirea preşedintelui american este un privilegiu pentru turneul de Grand Slam de la New York.

Reamintim că ultimul preşedinte american în funcţie care a asistat la ultimul turneu de Grand Slam al sezonului a fost Bill Clinton, la finala feminină din 2000, câştigată de Venus Williams.

Preşedintele american Donald Trump este un mare amator de competiţii sportive, asistând deja în acest an la finala campionatului american de fotbal american, SuperBowl, şi la finala Cupei Mondiale a cluburilor de fotbal.

Donald Trump, la finala US Open 2025

„Este un privilegiu pentru turnee să primească un preşedinte, indiferent de ţara pe care o conduce”, a declarat spaniolul în vârstă de 22 de ani în cadrul conferinţei de presă după victoria sa cu 6-4, 7-6 (4), 6-2 împotriva lui Novak Djokovic (favorit 7) în semifinale.

„Sincer, voi încerca să nu mă concentrez asupra acestui lucru, să nu mă gândesc la asta”, a adăugat câştigătorul a cinci titluri de Grand Slam, obişnuit să dispute finale de turnee majore în faţa regelui Spaniei Felipe al VI-lea, care a fost prezent în tribună la jumătatea lunii iulie, când a pierdut finala de la Wimbledon, potrivit Digisport.ro.

Și Jannik Sinner a reacționat, după ce a aflat că Donald Trump va merge la finala US Open, precizând că „asta înseamnă că tenisul este important.”

Sinner (24 ani), campionul en titre, a dispus în penultimul act de canadianul Felix Auger-Aliassime (27 ATP), cu 6-1, 3-6, 6-3, 6-4, astfel că va juca a patra sa finală de Mare Şlem în acest an. Numărul unu mondial, Jannik Sinner, a subliniat că „multe personalităţi celebre vin să asiste la turneu.”

„Suntem conştienţi de acest lucru ca jucători. Asta înseamnă că tenisul este important, iar venirea preşedintelui american va fi o plăcere pentru jucători”,a estimat el.

RECOMANDAREA AUTORULUI: