Donator misterios oferă o recompensă de 100.000 de lire sterline pentru a găsi un student care a dispărut de acasă, după o petrecere, acum doi ani

19 oct. 2025, 14:29, Actualitate
Familia lui Jack O’Sullivan, un student dispărut de mai bine de doi ani, trăiește acum un nou val de speranță, după ce un străin necunoscut a oferit o recompensă de 100.000 de lire sterline (aproximativ 116.000 euro) pentru oricine poate furniza informații despre el.

Studentul a fost a fost văzut ultima data în martie 2023, după ce a plecat de la o petrecere aniversară în zona Hotwells din Bristol, Marea Britanie. De atunci, în ciuda unei anchete ample a poliției din Avon și Somerset, care a implicat inclusiv scufundători care au căutat în râul Avon, nu a fost descoperit niciun indiciu concret.

În seara în care a dispărut, Jack i-a spus mamei sale că va lua un Uber spre casă. La puțin timp, a încercat să sune un prieten, însă apelul s-a întrerupt brusc. Camerele de supraveghere l-au surprins pe tânăr în trei locuri diferite din apropiere, dar de atunci, urmele lui s-au pierdut.

„Este un mister total”, a declarat Catherine O’Sullivan. „Am primit sfaturi de la experți și cred nu a căzut în apă. Ipoteza mea este a urcat într-un vehicul și a fost dus în afara Bristolului”.

Sprijin din partea unui străin

Mama tânărului, Catherine, a spus că vestea recompense a fost o surpriză:

„A fost o surpriză totală. La început te întrebi cum să accepți o sumă atât de mare, dar după verificările legale am primit sprijinul cu recunoștință. Este un gest extraordinar”, a spus ea pentru The Independent.

Conform mamei, recompensa vine de la un părinte care a urmărit cazul și a simțit nevoia să ajute.

„Nu-mi place ideea unei recompense, mi-aș dori ca oamenii ofere informații din solidaritate, nu pentru bani. Dar dacă aceasta este calea prin care putem afla adevărul, vom fi veșnic recunoscători”.

Cazul studentului a stârnit un val de solidaritate, dar și situații dificile. Pagina de Facebook creată de familie are peste 100.000 de membri, dar printre mesajele de sprijin au apărut și abuzuri, ba chiar și cereri false de răscumpărare.

De asemenea, Poliția a anunțat că un investigator principal revizuiește toată ancheta:

„Am colaborat cu peste 30 de echipe și organizații partenere și am apelat la cei mai buni experți, inclusiv la Agenția Națională pentru Criminalitate. Din păcate, nu am reușit încă -l găsim pe Jack și conștientizăm impactul devastator asupra familiei și celor dragi”, a transmis un purtător de cuvânt.

