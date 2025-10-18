Prima pagină » Actualitate » Un tânăr a intrat în blocul din Rahova, la o zi după dezastru, pentru a recupera rochia de mireasă a viitoarei sale soţii. „Emoție pură”

18 oct. 2025, 17:48, Actualitate
Un tânăr a mers însoțit de echipa de intervenție în apartamentul său afectat de deflagrație pentru a recupera un singur bun prețios: rochia de mireasă a soției sale. La o zi de la dezastrul din Rahova, un astfel de moment a „rupt” un zâmbet pe chipurile îndurerate ale oamenilor. Astăzi, tânărul urma să ajungă în fața altarului, alături de partenera de viață.

A trecut o zi de la tragedia care a zguduit întreaga comunitate bucureșteană, o zi distanță de la dezastrul în urma căruia 3 persoane au decedat, iar alte 15 au fost rănite. O zi distanță de la explozia care avea să schimbe cotidianul pentru sute de locatari. În mijlocul haosului, unii dintre locatari s-au întors la blocul transformat în ruină, pentru a-și recupera o parte din lucruri.

A recuperat rochia de mireasă a soției sale

Printre aceștia se află și un tânăr care a pășit, însoțit fiind de echipa de intervenție, în blocul afectat din Rahova pentru a recupera rochia de mireasă a viitoarei sale soţii. A mers în locuință, a luat rochia, apoi a părăsit zona de pericol. Afară, a fost întâmpinat de aplauze, gestul lui generând emoție printre cei martori. Și mai emoționant, căci sâmbătă, 18 octombrie 2025, cuplul ar fi trebuit să aibă nunta.

Ore întregi, tânărul s-a rugat de autorități să îl lase să pășească spre apartament, pentru a lua rochia. Era singurul bun pe care dorea să îl recupereze, mai ales că ziua de azi, sâmbătă, ar fi urmat să spună „Da!”, alături de partenera de viață. Tânărul le-a explicat că nunta este pregătită și că trebuie doar să recupereze rochia – ținuta prețioasă a soției sale în ziua cea mare.

„A riscat mult, dar pentru el rochia aceea era totul. A ieșit cu ea în brațe, iar oamenii din jur au început să aplaude. A fost un moment de emoție pură, într-un loc unde până atunci fusese doar durere”, a spus unul dintre martorii aflaţi la faţa locului, arată Observatornews.ro.

Explozie în Rahova: 3 persoane decedate

Vă reamintim că în data de 17 octombrie 2025 a avut loc o explozie puternică în cartierul Rahova, București, pe strada Vicina, nr. 1, la Blocul 32, scara 2. În urma deflagrației, trei persoane au decedat, iar alte 15 au fost rănite. Dezastrul s-a exstins și la liceul din vecinătate (Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu), unde mai multe geamuri au fost spulberate de explozia din bloc, iar mai mulți elevi au fost răniți. Blocul respectiv avea 108 apartamente în care locuiau peste 400 de persoane.

