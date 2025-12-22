Dosar penal la Apele Române după ce hackerii au spart serverele. Gândul a publicat informația în premieră, căci oficialii ANAR au confirmat incidentul. Astfel, calculatoarele și serverele din ANAR au fost afectate de un atac informatic. Virusul a intrat în toate cele 3.000 de calculatoare, până la nivel de SGA. Toți cei care au intrat pe site-ul Apelor Române au putut observa că nu funcționează.

Apele Române a transmis un comunicat de presă pe rețelele sociale. Potrivit comunicatului, atacatorii ”s-au folosit de un mecanism legitim de criptare pentru sistemul de operare Windows, denumit „BitLocker”, care a fost utilizat în scop malițios, pentru a produce blocarea prin criptare a fișierelor de pe sistemul respectiv”.

”București, 21 decembrie 2025 – 19:30h Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a fost notificat în data de 20 decembrie 2025 cu privire la un atac cibernetic de tip ransomware asupra mai multor stații de lucru și servere care aparțin Administrației Naționale „Apele Române” și a unui număr de 10 (din 11) administrații bazinale de apă din țară, inclusiv Oradea, Cluj, Iași, Siret, Buzău. Din pricina acestui incident cibernetic, aproximativ 1.000 sisteme IT&C au fost compromise, inclusiv servere de aplicații de tip Geographical Information System (GIS), servere de baze de date, stații de lucru Windows, servere Windows Server, servere de e-mail/web și Domain Name Servers (DNS). Tehnologiile operaționale (OT – Operational Technologies) nu au fost afectate, astfel că activitatea uzuală se desfășoară în acest moment în parametri normali. Administrația Națională „Apele Române” precizează că operarea structurilor hidrotehnice se face doar prin dispecerate folosind comunicații voce. Construcțiile hidrotehnice sunt în siguranță și se operează local prin personalul deservent și coordonat prin dispecerate. În prezent, echipele tehnice din cadrul Directoratului, ale Administrației Naționale „Apele Române”, ale Centrului Național Cyberint (CNC) din cadrul Serviciului Român de Informații (SRI), ale entităților afectate și ale altor autorități ale statului cu competențe în zona de securitate cibernetică, sunt implicate activ în investigarea și limitarea impactului incidentului cibernetic. Infrastructura Administrației Naționale „Apele Române” nu este în prezent protejată prin sistemul național de protecție a infrastructurilor IT&C cu valențe critice pentru securitatea națională împotriva amenințărilor provenite din spațiul cibernetic, sistem operat de CNC. S-au inițiat demersurile necesare astfel încât această infrastructură să fie integrată în sistemele dezvoltate de către CNC pentru asigurarea protecției cibernetice atât pentru infrastructurile IT&C publice, cât și pentru cele private cu valențe critice pentru securitatea națională, prin utilizarea tehnologiilor inteligente. În urma unei evaluări tehnice inițiale, s-a constatat faptul că atacatorii s-au folosit de un mecanism legitim de criptare pentru sistemul de operare Windows, denumit „BitLocker”, care a fost utilizat în scop malițios, pentru a produce blocarea prin criptare a fișierelor de pe sistemul respectiv. La acest moment a fost transmisă o notă de răscumpărare din partea atacatorilor, care solicită să fie contactați într-un termen de 7 zile. Reamintim că politica și recomandarea strictă din partea DNSC este ca victimele atacurilor de tip ransomware să nu contacteze și să nu negocieze cu atacatorii cibernetici, pentru a nu se încuraja și a nu se finanța acest fenomen infracțional. Recomandăm ca echipele IT&C ale Administrației Naționale „Apele Române” sau ale administrațiilor bazinale să nu fie contactate, pentru a se putea concentra pe restaurarea serviciilor informatice. Vom reveni cu detalii pe măsură ce vom dispune de mai multe informații”, se arată comunicatul transmis de Apele Române, pe rețelele de socializare.

Dosar penal in rem dup ă atacul cibernetic de la Apele Rom âne

După atacul cibernetic de tip ransomware de la Apele Române, DIICOT a anunțat luni, 22 decembrie, că s-a înregistrat un dosar penal, în care se fac cercetări in rem, cu privire la comiterea infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată, perturbarea funcționării sistemelor informatice în formă continuată și operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice.

„Pe rolul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală a fost înregistrat un dosar penal, în care se efectuează cercetări in rem, cu privire la comiterea infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată, perturbarea funcționării sistemelor informatice în formă continuată și operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice. Investigațiile au fost declanșate, după ce Administrația Națională Apele Române a formulat plângere penală cu privire la un atac informatic de tip «ransomware», constând în aceea că, autori necunoscuți au accesat sistemele informatice ale instituției, atac informatic ce a avut ca rezultat criptarea datelor informatice aflate pe dispozitivele și serverele atacate. Activitățile de urmărire penală sunt realizate împreună cu polițiști ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate. Precizăm că această etapă a procesului penal nu semnifică formularea unor acuzații împotriva unei/unor persoane, ci instituie cadrul procesual necesar strângerii probelor pentru stabilirea corectă și completă a stării de fapt care să permită adoptarea în cauză a unei soluții legale și temeinice”, a transmis DIICOT.

Administrația Națională Apele Române a anunțat că nu există un impact esențial asupra activităților esențiale ale instituției. Activitatea de prognoză și apărarea împotriva inundațiilor nu a fost afectată, iar activitatea de dispecerate și operarea structurilor hidrotehnice se desfășoară în parametri normali, folosind comunicații telefonice și radio. Instituția a mai declarat că investigația este în curs de derulare, iar în acest moment, nu este cunoscut modul exact prin care atacatorii au pătruns în rețea.

