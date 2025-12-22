Prima pagină » Actualitate » Dosar penal la Apele Române după ce hackerii au spart serverele. Gândul a publicat informația în premieră

Dosar penal la Apele Române după ce hackerii au spart serverele. Gândul a publicat informația în premieră

22 dec. 2025, 17:44, Actualitate
Dosar penal la Apele Române după ce hackerii au spart serverele. Gândul a publicat informația în premieră

Dosar penal la Apele Române după ce hackerii au spart serverele. Gândul a publicat informația în premieră, căci oficialii ANAR au confirmat incidentul. Astfel,  calculatoarele și serverele din ANAR au fost afectate de un atac informatic. Virusul a intrat în toate cele 3.000 de calculatoare, până la nivel de SGA. Toți cei care au intrat pe site-ul Apelor Române au putut observa că nu funcționează.

Apele Române a transmis un comunicat de presă pe rețelele sociale. Potrivit comunicatului, atacatorii ”s-au folosit de un mecanism legitim de criptare pentru sistemul de operare Windows, denumit „BitLocker”, care a fost utilizat în scop malițios, pentru a produce blocarea prin criptare a fișierelor de pe sistemul respectiv”.

București, 21 decembrie 2025 – 19:30h

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a fost notificat în data de 20 decembrie 2025 cu privire la un atac cibernetic de tip ransomware asupra mai multor stații de lucru și servere care aparțin Administrației Naționale Apele Româneși a unui număr de 10 (din 11) administrații bazinale de apă din țară, inclusiv Oradea, Cluj, Iași, Siret, Buzău.

Din pricina acestui incident cibernetic, aproximativ 1.000 sisteme IT&C au fost compromise, inclusiv servere de aplicații de tip Geographical Information System (GIS), servere de baze de date, stații de lucru Windows, servere Windows Server, servere de e-mail/web și Domain Name Servers (DNS).

Tehnologiile operaționale (OT – Operational Technologies) nu au fost afectate, astfel că activitatea uzuală se desfășoară în acest moment în parametri normali. Administrația Națională Apele Româneprecizează operarea structurilor hidrotehnice se face doar prin dispecerate folosind comunicații voce. Construcțiile hidrotehnice sunt în siguranță și se operează local prin personalul deservent și coordonat prin dispecerate.

În prezent, echipele tehnice din cadrul Directoratului, ale Administrației Naționale Apele Române”, ale Centrului Național Cyberint (CNC) din cadrul Serviciului Român de Informații (SRI), ale entităților afectate și ale altor autorități ale statului cu competențe în zona de securitate cibernetică, sunt implicate activ în investigarea și limitarea impactului incidentului cibernetic.

Infrastructura Administrației Naționale Apele Române” nu este în prezent protejată prin sistemul național de protecție a infrastructurilor IT&C cu valențe critice pentru securitatea națională împotriva amenințărilor provenite din spațiul cibernetic, sistem operat de CNC. S-au inițiat demersurile necesare astfel încât această infrastructură fie integrată în sistemele dezvoltate de către CNC pentru asigurarea protecției cibernetice atât pentru infrastructurile IT&C publice, cât și pentru cele private cu valențe critice pentru securitatea națională, prin utilizarea tehnologiilor inteligente.

În urma unei evaluări tehnice inițiale, s-a constatat faptul atacatorii s-au folosit de un mecanism legitim de criptare pentru sistemul de operare Windows, denumit „BitLocker”, care a fost utilizat în scop malițios, pentru a produce blocarea prin criptare a fișierelor de pe sistemul respectiv.

La acest moment a fost transmisă o notă de răscumpărare din partea atacatorilor, care solicită fie contactați într-un termen de 7 zile. Reamintim că politica și recomandarea strictă din partea DNSC este ca victimele atacurilor de tip ransomware nu contacteze și nu negocieze cu atacatorii cibernetici, pentru a nu se încuraja și a nu se finanța acest fenomen infracțional.

Recomandăm ca echipele IT&C ale Administrației Naționale Apele Românesau ale administrațiilor bazinale nu fie contactate, pentru a se putea concentra pe restaurarea serviciilor informatice.

Vom reveni cu detalii pe măsură ce vom dispune de mai multe informații”, se arată comunicatul transmis de Apele Române, pe rețelele de socializare.

Dosar penal in rem după atacul cibernetic de la Apele Române

După atacul cibernetic de tip ransomware de la Apele Române, DIICOT a anunțat luni, 22 decembrie, s-a înregistrat un dosar penal, în care se fac cercetări in rem, cu privire la comiterea infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată, perturbarea funcționării sistemelor informatice în formă continuată și operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice.

Pe rolul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism Structura Centrală a fost înregistrat un dosar penal, în care se efectuează cercetări in rem, cu privire la comiterea infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată, perturbarea funcționării sistemelor informatice în formă continuată și operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice. Investigațiile au fost declanșate, după ce Administrația Națională Apele Române a formulat plângere penală cu privire la un atac informatic de tip «ransomware», constând în aceea că, autori necunoscuți au accesat sistemele informatice ale instituției, atac informatic ce a avut ca rezultat criptarea datelor informatice aflate pe dispozitivele și serverele atacate. Activitățile de urmărire penală sunt realizate împreună cu polițiști ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate. Precizăm această etapă a procesului penal nu semnifică formularea unor acuzații împotriva unei/unor persoane, ci instituie cadrul procesual necesar strângerii probelor pentru stabilirea corectă și completă a stării de fapt care permită adoptarea în cauză a unei soluții legale și temeinice”, a transmis DIICOT.

Administrația Națională Apele Române a anunțat nu există un impact esențial asupra activităților esențiale ale instituției. Activitatea de prognoză și apărarea împotriva inundațiilor nu a fost afectată, iar activitatea de dispecerate și operarea structurilor hidrotehnice se desfășoară în parametri normali, folosind comunicații telefonice și radio. Instituția a mai declarat investigația este în curs de derulare, iar în acest moment, nu este cunoscut modul exact prin care atacatorii au pătruns în rețea.

Autorul recomandă:

Atac cibernetic la Apele Române. Serverele au fost făcute praf de hackeri. 3000 de calculatoare sunt afectate

Recomandarea video

Citește și

POLITICĂ AUR a atacat la Curtea Constituțională numirile din conducerea TVR și Radio România
18:56
AUR a atacat la Curtea Constituțională numirile din conducerea TVR și Radio România
DESTINAȚII Românii preferă Poiana Brașov pentru Sărbători. Cât costă un sejur de 3 zile de Crăciun și Revelion, pentru 2 persoane
18:42
Românii preferă Poiana Brașov pentru Sărbători. Cât costă un sejur de 3 zile de Crăciun și Revelion, pentru 2 persoane
SHOWBIZ A murit cântărețul Chris Rea, celebru pentru hitul „Driving home for Christmas”, la vârsta de 74 de ani
18:28
A murit cântărețul Chris Rea, celebru pentru hitul „Driving home for Christmas”, la vârsta de 74 de ani
POLITICĂ Adrian Câciu: Unii pensionaţi spun cât de corupt e sistemul, dar le-a convenit să iasă cu 40.000 pensie şi să tacă atunci când aveau probleme
18:22
Adrian Câciu: Unii pensionaţi spun cât de corupt e sistemul, dar le-a convenit să iasă cu 40.000 pensie şi să tacă atunci când aveau probleme
Mediafax
Job-urile și inteligența artificială: De ce recrutările cu AI produc mai puține angajări
Digi24
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui Putin în Europa: „Rusia nu neagă”
Cancan.ro
Cutremur în lumea interlopă! Elvis Pian a fost eliberat din închisoare
Prosport.ro
FOTO. Adelina Chivu, pe plajă în Thailanda. Cum arată la 43 de ani
Adevarul
De ce nu a construit România autostrăzi în anii ’90. Planul celor peste o mie de kilometri în primul deceniu după Ceaușescu
Mediafax
Prognoza ANM: Vreme schimbătoare de Crăciun și Anul Nou: încălzire temporară, urmată de răcire accentuată și ninsori
Click
O punte „tradițională” anulată de Guvern sparge vacanța românilor. Cum arată calendarul liberelor în 2026
Digi24
Prima reacție a Rusiei la dezvăluirile serviciilor secrete americane privind planul lui Putin de a ataca alte țări din Europa
Cancan.ro
Doliu în televiziunea din România! Un cunoscut prezentator TV a murit, după o carieră de 22 de ani
Ce se întâmplă doctore
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Fabrica din România care a produs 1 milion de anvelope în 2025. Este singura din lume cu zero emisii de CO2
Descopera.ro
Ceva s-a prăbușit pe Lună! Momentul a fost înregistrat
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Descopera.ro
Neuroștiința percepției timpului: de ce creierul simte că orele trec diferit
FLASH NEWS China a mutat mai mult de 100 de rachete balistice intercontinentale lângă Mongolia, conform unui raport al Pentagonului
19:10
China a mutat mai mult de 100 de rachete balistice intercontinentale lângă Mongolia, conform unui raport al Pentagonului
EXCLUSIV Avocatul Toni Neacșu demolează inițiativa președintelui Nicușor Dan. „În Constituție nu există referendumul unei bresle profesionale”
19:09
Avocatul Toni Neacșu demolează inițiativa președintelui Nicușor Dan. „În Constituție nu există referendumul unei bresle profesionale”
DEZVĂLUIRI Vance afirmă că există o „schimbare” în dinamica negocierilor de pace în Ucraina: Există șanse să reușim, dar există șanse la fel de mari să nu reușim
18:39
Vance afirmă că există o „schimbare” în dinamica negocierilor de pace în Ucraina: Există șanse să reușim, dar există șanse la fel de mari să nu reușim
CONTROVERSĂ Revolte de stradă în Congo, țara în care Horațiu Potra ducea mercenari români. Protestatarii cer „capul” președintelui
18:21
Revolte de stradă în Congo, țara în care Horațiu Potra ducea mercenari români. Protestatarii cer „capul” președintelui
ALERTĂ Noile camere radar fac ravagii printre șoferi. Câte amenzi s-au dat în doar o zi
18:05
Noile camere radar fac ravagii printre șoferi. Câte amenzi s-au dat în doar o zi
REACȚIE Care este răspunsul ministrului Justiției privind referendumul magistraților anunțat de Nicușor Dan
18:03
Care este răspunsul ministrului Justiției privind referendumul magistraților anunțat de Nicușor Dan

Cele mai noi