Din ce este făcut, de fapt, untul Pilos. Se găsește în toate supermarketurile din România

10 feb. 2026, 15:30, Social
Untul Pilos a devenit unul dintre cele mai populare în rândul românilor. Se vinde extrem de bine, însă puțini știu din ce este făcut.

Untul Pilos se găsește în toate rafturile magazinelor Lidl. Prețul lui a fost mereu unul accesibil, iar românii nu s-au uitat niciodată de două ori înainte să îl cumpere.

Din ce este făcut, de fapt, untul Pilos

O pagină de Facebook numită „Mâncare De ACASĂ”, a postat un mesaj în care se adresa celor care critică acest brand de unt, alături de care a atașat și două fotografii: „…iar aici rog „duamnele” să îmi arate și mie unde untul de la Lidl 65% este „margarină”…”grăsime tartinabila”…”nu a văzut laptele”…

„plin de e uri” și alte bazaconii pe care le-ați mai susținut. Majoritatea din răutate, neștiind macar despre ce este vorba”

Potrivit etichetei, acest unt conține doar un singur ingredient, acela fiind: smântână pasteurizată din lapte de vacă.

Internauții nu au stat pe gânduri și au pornit dezbaterile în secțiunea de comentarii: „Cei care spuneau că este un unt care conține margarină, au confundat acest unt cu alt pachet. Cel despre care vorbesc ei, arată la fel, o bucată ambalată în hârtie, tot cu albastru și alb, dar nuanța de albastru mai închisă. Se numește Creminos cu unt, și acela chiar este margarina amestecată cu unt. Mai grav este ca nu știu sa facă diferența dintre ambalaje și să citească pe ele.”

„Untul de 65 e inferior calitativ celei de 82 deci daca doriți calitatea luați cea cu 82 % grăsime”

„Este unt da, dar un unt slab calitativ. Și nu din cauza procentului de grăsime. Nu. Are gust diferit de alte sortimente de unt, dar doar din punctul meu de vedere Eu nu îl folosesc la masa ci îl adaug în piure sau prăjituri sau alte mâncăruri. Îl țin în congelator, pentru că în frigider în maxim o săptămână își schimbă gustul. Este strict părerea mea”.

