Ce articol vestimentar „ar trebui interzis” în avion. Sfatul unei însoțitoare de zbor, cu 6 ani experiență, pentru călătorii în siguranță

Atunci când își planifică vacanța, cei mai mulți călători se gândesc la distracția care-i așteaptă la destinație și rareori acordă atenție hainelor purtate …în timpul zborului. O însoțitoare de zbor cu peste 6 ani de experiență a atras atenția, într-un videoclip postat pe TikTok, asupra unui detaliu pe care mulți pasageri îl ignoră.

Femeia, cunoscută în mediul online drept Cher, a explicat ce haine sunt potrivite pentru a fi purtate în avion și, mai ales, ce ar trebui evitat cu orice preț.

Ce articol vestimentar ar interzice

Potrivit acesteia, pantalonii scurți nu ar trebui purtați la bord. „Ar trebui să fie ilegali în avion”, spune ea. Motivul nu ține neapărat de temperatura aerului. Cher susține că scaunele din avion nu sunt curățate atât de des pe cât își imaginează pasagerii. Astfel, pielea expusă ajunge în contact direct cu suprafețe pe care ea le descrie drept „murdare”.

În plus, aerul din avion este adesea rece, iar asta poate transforma zborul într-o experiență neplăcută pentru cei îmbrăcați prea sumar, scrie Express.

Pentru a evita orice disconfort, Cher recomandă o ținută simplă: pantaloni largi sau de trening, confortabili, un tricou și un pulover care acoperă umerii. Această combinație este potrivită atât pentru femei, cât și pentru bărbați. „Este ținuta perfectă de călătorie indiferent de perioadă”, afirmă ea.

Dacă, însă, unii pasagerii doresc să poarte ceva mai elegant, Cher recomandă rochiile maxi sau fustele lungi. Acestea oferă acoperire pentru picioare și evită contactul direct cu scaunele, dar fără a „sacrifica” stilul vestimentar. „Orice variantă a unei rochii lungi este drăguță, iar picioarele tale rămân acoperite, nu ating scaunul”, insistă ea. Nu în ultimul rând, combinația formată din fustă lungă și top este o alegere inspirată pentru persoanele care vor să arate bine în aeroport, dar să rămână și comode pe durata zborului.

Încălțămintea este, de asemenea, importantă. Sandalele nu sunt o idee bună, potrivit însoțitoarei de zbor, care recomandă, în schimb, pantofii sport, mai potriviți pentru mediul dintr-un avion.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Călătorești cu avionul? Ce haine să nu porți atunci când te afli la bordul aeronavei, potrivit unui expert

Motivul pentru care scaunele sunt albastre în majoritatea avioanelor. Pe ce loc să stai ca să te ferești de boli

Ce a primit de mâncare un pasager la clasa întâi, în timpul zborului: „Acest bol al tristeții”

Care este cel mai sigur mijloc de transport: trenul, avionul, autobuzul sau mașina

Unde se află cel mai periculos aeroport din lume. Aterizarea este o provocare extremă pentru piloți