Prima pagină » Actualitate » Atac cibernetic la Apele Române. Serverele au fost făcute praf de hackeri. 3000 de calculatoare sunt afectate

Atac cibernetic la Apele Române. Serverele au fost făcute praf de hackeri. 3000 de calculatoare sunt afectate

21 dec. 2025, 19:14, Actualitate
Atac cibernetic la Apele Române. Serverele au fost făcute praf de hackeri. 3000 de calculatoare sunt afectate

Calculatoarele și serverele din ANAR au fost afectate de un atac informatic. Virusul a intrat în toate cele 3.000 de calculatoare, până la nivel de SGA. Toți cei care au intrat pe site-ul Apelor Române au putut observa că acesta nu funcționează. Mai mult decât atât, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, ar ține secret acest atac informatic. 

Update: Apele Române a transmis un comunicat de presă pe rețelele de socializare. Potrivit acestuia, atacatorii ”s-au folosit de un mecanism legitim de criptare pentru sistemul de operare Windows, denumit „BitLocker”, care a fost utilizat în scop malițios, pentru a produce blocarea prin criptare a fișierelor de pe sistemul respectiv”.

București, 21 decembrie 2025 – 19:30h
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a fost notificat în data de 20 decembrie 2025 cu privire la un atac cibernetic de tip ransomware asupra mai multor stații de lucru și servere care aparțin Administrației Naționale „Apele Române” și a unui număr de 10 (din 11) administrații bazinale de apă din țară, inclusiv Oradea, Cluj, Iași, Siret, Buzău.
Din pricina acestui incident cibernetic, aproximativ 1.000 sisteme IT&C au fost compromise, inclusiv servere de aplicații de tip Geographical Information System (GIS), servere de baze de date, stații de lucru Windows, servere Windows Server, servere de e-mail/web și Domain Name Servers (DNS).
Tehnologiile operaționale (OT – Operational Technologies) nu au fost afectate, astfel că activitatea uzuală se desfășoară în acest moment în parametri normali. Administrația Națională „Apele Române” precizează că operarea structurilor hidrotehnice se face doar prin dispecerate folosind comunicații voce. Construcțiile hidrotehnice sunt în siguranță și se operează local prin personalul deservent și coordonat prin dispecerate.
În prezent, echipele tehnice din cadrul Directoratului, ale Administrației Naționale „Apele Române”, ale Centrului Național Cyberint (CNC) din cadrul Serviciului Român de Informații (SRI), ale entităților afectate și ale altor autorități ale statului cu competențe în zona de securitate cibernetică, sunt implicate activ în investigarea și limitarea impactului incidentului cibernetic.
Infrastructura Administrației Naționale „Apele Române” nu este în prezent protejată prin sistemul național de protecție a infrastructurilor IT&C cu valențe critice pentru securitatea națională împotriva amenințărilor provenite din spațiul cibernetic, sistem operat de CNC. S-au inițiat demersurile necesare astfel încât această infrastructură să fie integrată în sistemele dezvoltate de către CNC pentru asigurarea protecției cibernetice atât pentru infrastructurile IT&C publice, cât și pentru cele private cu valențe critice pentru securitatea națională, prin utilizarea tehnologiilor inteligente.
În urma unei evaluări tehnice inițiale, s-a constatat faptul că atacatorii s-au folosit de un mecanism legitim de criptare pentru sistemul de operare Windows, denumit „BitLocker”, care a fost utilizat în scop malițios, pentru a produce blocarea prin criptare a fișierelor de pe sistemul respectiv.
La acest moment a fost transmisă o notă de răscumpărare din partea atacatorilor, care solicită să fie contactați într-un termen de 7 zile. Reamintim că politica și recomandarea strictă din partea DNSC este ca victimele atacurilor de tip ransomware să nu contacteze și să nu negocieze cu atacatorii cibernetici, pentru a nu se încuraja și a nu se finanța acest fenomen infracțional.
Recomandăm ca echipele IT&C ale Administrației Naționale „Apele Române” sau ale administrațiilor bazinale să nu fie contactate, pentru a se putea concentra pe restaurarea serviciilor informatice.
Vom reveni cu detalii pe măsură ce vom dispune de mai multe informații”, se arată comunicatul transmis de Apele Române, pe rețelele de socializare.

Știre inițială

Hackerii au făcut praf servere si IT de la ANAR

Atacul cibernetic a fost declanșat sâmbătă, 20 decembrie, la ora 6:00. În cadrul ANAR nu mai mergeau transmisiile de date, comunicațiile, nimic. Bănuind că este un virus, o problemă care se poate rezolva mai ușor, în interiorul Apelor Române s-ar fi trecut pe varianta de rezervă, de backup.

Deși au trecut mai bine de 24 de ore, problema nu a putut fi remediată, iar, pentru limitarea consecințelor, de ieri a fost oprit accesul la Internet, VPN, email.

Toți cei care au intrat pe site-ul ANAR au putut observa că acesta nu se încarcă, fiind astfel tăiat accesul oamenilor la informații.

CTI a transmis că utilizatorii vor trebui să deconecteze cablul de rețea și nu vor porni calculatorul până la verificarea și securizarea acestora de către personalul CTI. De altfel, în comunicări se arată că directorii, împreună cu șefii de servicii/compartimente, vor stabili modul de lucru pentru săptămâna curentă, urmând să anunțe angajații.

Sâmbătă unele calculatoare și servere din ANAR și subunități au fost afectate de un atac informatic!

Pentru limitarea consecințelor, de ieri am oprit accesul la Internet, VPN, email.

Utilizatorii vor trebui să deconecteze cablul de rețea și NU vor porni calculatorul până la verificarea și securizarea acestora de către personalul CTI!

Deasemenea, sunt obligați să prezinte laptopurile pentru verificări la CTI toți cei care le-au conectat la rețeaua internă în ultimele 30 de zile!

Recomandăm ca luni, 22.12.2025, o parte a angajaților TESA să lucreze în regim de telemuncă, asigurându-se doar permanența necesară în fiecare compartiment!

Directorii împreună cu șefii de servicii/compartimente vor stabili modul de lucru pentru săptămâna curentă și vor anunța angajații”

Pentur Gândul, oficialii ANAR au confirmat incidentul. Apele Române urmează să transmită un comunicat de presă în scurt timp.

Știre în curs de actualizare

RECOMANDAREA AUTORULUI

Atenție! Urmează alte lucrări la Voila, complexul din care face parte și Barajul Paltinu. Ministra Buzoianu vrea să reabiliteze și Bazinul de Apă Curată. Ce rol are bazinul în caz de turbiditate crescută

Scandalul apei din Prahova, diferențe uriașe între tarifele ESZ și Hidro Prahova

Recomandarea video

Mediafax
Solstițiul de iarnă 2025. Ce se întâmplă în cea mai scurtă zi a anului
Digi24
„Macron l-a trădat pe Merz și știe că va trebui să plătească”. Cum s-au inversat rolurile Franței și Germaniei în Uniunea Europeană
Cancan.ro
Pe ce dată trebuie să plătești factura la Digi RCS-RDS, pentru a primit 10% înapoi. Este valabil pentru toți abonații din România
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
Adevarul
„Asta e tot ce vreau eu”. Reacția virală a unei mame filipineze din România a emoționat internetul
Mediafax
Romanul din 1987 care a devenit bestseller peste noapte. A stârnit o adevărată revoltă!
Click
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”
Cancan.ro
Ultimul mesaj postat de Mălina e tulburător: 'Dă-mi, Doamne, timp. Mai dă-mi un anotimp'
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Narcisa Suciu la mai bine de 15 ani de când a plecat în Finlanda. De ce s-a reîntors în țară? E de nerecunoscut
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Descopera.ro
Puțini îi știu numele, dar invenția ei a schimbat viața a milioane de femei
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Descopera.ro
Evenimentele care au construit România: cum reținem istoria fără să o transformăm într-o listă de date
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 22 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
19:52
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 22 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
FLASH NEWS Ciucu l-a informat pe Bolojan cu privire la situaţia financiară a PMB. Primarul Capitalei vrea o reformă a finanțării locale
19:30
Ciucu l-a informat pe Bolojan cu privire la situaţia financiară a PMB. Primarul Capitalei vrea o reformă a finanțării locale
FLASH NEWS AUR îl acuză pe Nicușor Dan de intervenție politică în Justiție și vrea sesizarea CCR pentru încălcarea principiului separației puterilor în stat
18:55
AUR îl acuză pe Nicușor Dan de intervenție politică în Justiție și vrea sesizarea CCR pentru încălcarea principiului separației puterilor în stat
CONTROVERSĂ Convertirea „omului care știe tot despre tine”: miliardarul Alex Karp a trecut de la „progresism” la „complet anti-woke”. Cum a devenit puterea spatele luptei anti-imigrație a lui Trump și ce știe despre Europa
18:10
Convertirea „omului care știe tot despre tine”: miliardarul Alex Karp a trecut de la „progresism” la „complet anti-woke”. Cum a devenit puterea spatele luptei anti-imigrație a lui Trump și ce știe despre Europa
CRĂCIUN Cum remodelează noile generații sărbătorile de Crăciun. Ce arată studiul specialiștilor italieni
18:01
Cum remodelează noile generații sărbătorile de Crăciun. Ce arată studiul specialiștilor italieni
SPECTACULOS China celebrează un „boom” al căsătoriilor. Beijingul permite nunțile în cluburile de noapte, în timp ce se luptă cu declinul demografic
17:45
China celebrează un „boom” al căsătoriilor. Beijingul permite nunțile în cluburile de noapte, în timp ce se luptă cu declinul demografic

Cele mai noi