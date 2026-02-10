Prima pagină » Actualitate » Cât a ajuns manopera în construcții în 2026. La ce trebuie să fii atent înainte să te apuci de construirea sau renovarea unei case

Cât a ajuns manopera în construcții în 2026. La ce trebuie să fii atent înainte să te apuci de construirea sau renovarea unei case

10 feb. 2026, 14:30, Actualitate
Cât a ajuns manopera în construcții în 2026. La ce trebuie să fii atent înainte să te apuci de construirea sau renovarea unei case
Cât a ajuns manopera în construcții în 2026 / Sursa FOTO: Shutterstock

Cei care plănuiesc în 2026 o renovare sau ridicarea unei locuințe de la zero trebuie să pregătească bugete mai mari. Pe fondul scumpirii materialelor și al majorării TVA, costurile pentru manoperă au crescut vizibil.

Iar un rol important în creșterea tarifelor a avut și deficitul de meseriași de pe piața muncii.

De unde pornesc costurile la renovări

Prețurile diferă în funcție de oraș, de suprafața lucrării, dar mai ales de gradul de complexitate și de nivelul finisajelor dorite, scrie bzi.ro.

În cazul unei renovări, lucrările încep, de regulă, cu îndepărtarea finisajelor vechi, iar pentru decopertarea linoleului, prețurile pornesc de la aproximativ 20 lei/mp. Îndepărtarea mochetelor, a gresiei sau faianței ajunge la 20-30 lei/mp, în timp ce pentru parchetul masiv costurile pot varia între 35 lei/mp pentru o decopertare simplă și 100 lei/mp dacă sunt incluse demontarea completă și manipularea materialelor.

Demontarea ușilor interioare au un preț mediu de 50 lei/bucată, dar pentru ușile exterioare crește la 150 lei.

Dacă vorbim de dărâmarea pereților din BCA sau cărămidă, tariful practicat este de aproximativ 300 lei/mc.

Cât costă instalațiile electrice și băile

Refacerea instalației electrice într-o casă implică sume diferite care trebuie bugetate cu grijă. De exemplu, dezafectarea sistemului vechi poate costa de la 500 lei pentru o garsonieră și până la 2.000 lei pentru un apartament cu patru camere. Iar montarea prizelor și a întrerupătoarelor sunt taxate, în general, între 15 și 20 lei/bucata. Un tablou electric se montează cu 600 lei.

Dacă ajungem la instalațiile sanitare, aici demontarea obiectelor din baie costă în jur de 350 lei. Mai departe, montajul unui cadru metalic pentru WC suspendat se ridică la aproximativ 600 lei, iar fixarea vasului propriu-zis este în jur de 250 lei. Instalarea unei cabine de duș poate ajunge la 500 lei.

Pe partea de instalații termice, montarea unui radiator variază între 500 și 750 lei, iar instalarea unei centrale termice te „face” de 1.000-1.200 lei.

Însă, bugetul exploodează cu adevărat la finisajele interioare. Gletul aplicat pe pereți costă 22 lei/mp pentru fiecare strat, iar șlefuirea este „taxată” extra, adică alți 10 lei/mp.

Montajul gresiei și faianței standard costă între 80 și 90 lei/mp, în timp ce plăcile rectificate pot urca la 110 lei/mp. La pardoseli, parchetul laminat se montează cu 30-45 lei/mp, iar cel masiv poate ajunge chiar la 250 lei/mp. În fine, o mână de vopsea lavabilă albă pornește de la 10 lei/mp/strat.

Așadar, manopera în construcții este influențată direct de complexitatea lucrărilor și de calitatea materialelor folosite. Cum diferențele pot fi semnificative de la o casă la alta, cel mai bine ar fi să aveți un deviz cât mai detaliat și să consultați mai multe echipe de meseriași înainte de a începe lucrările.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

„Dorel”, legenda „meseriașilor”, a lovit și în Franța: bănci montate direct peste locurile de parcare, pe o stradă din Bordeaux

Trotuar ca-n „Cascadorii râsului” la Slobozia: stâlpii merg pe jos, pietonii pe carosabil. Primarul din Ialomița: ”Suntem de râsul lumii”

„Dorel” lovește din nou. A lăsat un cartier întreg din Hunedoara în beznă după ce a tăiat cablurile electrice și apoi le-a betonat. „Ieșeau flăcări”

Recomandarea video

Citește și

ADMINISTRAȚIE Ciprian Șerban anunță o investiție majoră în baza sportivă a Clubului Rapid
15:47
Ciprian Șerban anunță o investiție majoră în baza sportivă a Clubului Rapid
ULTIMA ORĂ Actorii Teatrului Național București au protestat faţă de măsurile Guvernului Bolojan. Ministrul Culturii a luat o decizie de ultimă oră
15:04
Actorii Teatrului Național București au protestat faţă de măsurile Guvernului Bolojan. Ministrul Culturii a luat o decizie de ultimă oră
ACUZAȚII Un antrenor de la hipodromul din Craiova este acuzat că a lovit calul unei eleve
14:58
Un antrenor de la hipodromul din Craiova este acuzat că a lovit calul unei eleve
INCIDENT Polițiști atacați în timpul unei intervenții la Constanța: a fost deschis dosar penal pentru ultraj. De la ce a pornit totul
14:37
Polițiști atacați în timpul unei intervenții la Constanța: a fost deschis dosar penal pentru ultraj. De la ce a pornit totul
CONTROVERSĂ Florin Cîțu, fostul premier al României, îl contrazice pe Bolojan în privința măsurilor de corecție bugetară: ”Din fericire, nu are dreptate”
14:15
Florin Cîțu, fostul premier al României, îl contrazice pe Bolojan în privința măsurilor de corecție bugetară: ”Din fericire, nu are dreptate”
ECONOMIE Cine beneficiază de voucherele de vacanță în 2026. Pragul de venit scade la 6.000 de lei
14:14
Cine beneficiază de voucherele de vacanță în 2026. Pragul de venit scade la 6.000 de lei
Mediafax
Raport alarmant la Curtea de Argeș. Apa iese la fel de tulbure ca la intrare, bazinele nu au fost dezinfectate de două decenii
Digi24
Fetiță de patru ani, în comă după ce ar fi fost bătută grav. Dosar penal pentru tentativă de omor
Cancan.ro
Cine este bărbatul care a murit în accidentul grav produs în județul Iași. Ce afacere a deținut în Vaslui. Soția lui, în stare gravă la spital
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Adevarul
Ce se ascunde sub șantierul Autostrăzii Vestului. Descoperirea impresionantă la săparea primului tunel de la Holdea
Mediafax
Actorii în stradă. Protest la TNB față de proiectul pilot al Ministerului Culturii privind evidența timpului de muncă
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
VIDEO Misterul crimelor din Bulgaria ia amploare. Principala ipoteză a anchetatorilor
Cancan.ro
Fosta iubită a lui Kreiner, mesaj șocant după ce a pus mâna pe averea milionarului: 'Este diabolică'
Ce se întâmplă doctore
Îți mai amintești de Mircea Solcanu? Cum arată acum după ce a renunțat la cariera în televiziune
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Noile radare automate schimbă viața unui orășel: aproape jumătate dintre locuitori, amendați într-un singur an
Descopera.ro
Ceva fără precedent a fost găsit într-o galaxie!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Descopera.ro
Cum supraviețuiesc șerpii fără să mănânce timp de luni întregi?
CONTROVERSĂ „Piruetele financiare” ale controversatului afacerist Dragoș Sprînceană, „apropiatul” lui Donald Trump. E plin de datorii, iar o firmă de leasing i-a deschis proces pentru recuperarea a peste 20 de milioane dolari
16:30
„Piruetele financiare” ale controversatului afacerist Dragoș Sprînceană, „apropiatul” lui Donald Trump. E plin de datorii, iar o firmă de leasing i-a deschis proces pentru recuperarea a peste 20 de milioane dolari
FLASH NEWS Dan Dungaciu, lansare de carte alături de Simion și Ponta. „America lui Trump vs. Lumea lui Soros”
16:25
Dan Dungaciu, lansare de carte alături de Simion și Ponta. „America lui Trump vs. Lumea lui Soros”
NEWS ALERT Verdict de la Curtea de Apel Timișoara: Dominic Fritz este incompatibil cu funcția de primar. Ce urmează
16:23
Verdict de la Curtea de Apel Timișoara: Dominic Fritz este incompatibil cu funcția de primar. Ce urmează
ULTIMA ORĂ Scandalul pensiilor magistraților ajunge la Curtea de Justiție a UE. Curtea Supremă cere CCR să se adreseze instanței europene
16:20
Scandalul pensiilor magistraților ajunge la Curtea de Justiție a UE. Curtea Supremă cere CCR să se adreseze instanței europene
FLASH NEWS Emmanuel Macron a cerut Uniunii Europene să reia dialogul cu Rusia: „Este nevoie de reluarea discuțiilor fără a fi naivi”
16:12
Emmanuel Macron a cerut Uniunii Europene să reia dialogul cu Rusia: „Este nevoie de reluarea discuțiilor fără a fi naivi”
INEDIT Moneda care datează din 2002 și se vinde cu mii de lei. Cine o are acasă se poate îmbogăți
16:12
Moneda care datează din 2002 și se vinde cu mii de lei. Cine o are acasă se poate îmbogăți

Cele mai noi

Trimite acest link pe