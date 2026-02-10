Cât a ajuns manopera în construcții în 2026. La ce trebuie să fii atent înainte să te apuci de construirea sau renovarea unei case

Cei care plănuiesc în 2026 o renovare sau ridicarea unei locuințe de la zero trebuie să pregătească bugete mai mari. Pe fondul scumpirii materialelor și al majorării TVA, costurile pentru manoperă au crescut vizibil.

Iar un rol important în creșterea tarifelor a avut și deficitul de meseriași de pe piața muncii.

De unde pornesc costurile la renovări

Prețurile diferă în funcție de oraș, de suprafața lucrării, dar mai ales de gradul de complexitate și de nivelul finisajelor dorite, scrie bzi.ro.

În cazul unei renovări, lucrările încep, de regulă, cu îndepărtarea finisajelor vechi, iar pentru decopertarea linoleului, prețurile pornesc de la aproximativ 20 lei/mp. Îndepărtarea mochetelor, a gresiei sau faianței ajunge la 20-30 lei/mp, în timp ce pentru parchetul masiv costurile pot varia între 35 lei/mp pentru o decopertare simplă și 100 lei/mp dacă sunt incluse demontarea completă și manipularea materialelor.

Demontarea ușilor interioare au un preț mediu de 50 lei/bucată, dar pentru ușile exterioare crește la 150 lei.

Dacă vorbim de dărâmarea pereților din BCA sau cărămidă, tariful practicat este de aproximativ 300 lei/mc.

Cât costă instalațiile electrice și băile

Refacerea instalației electrice într-o casă implică sume diferite care trebuie bugetate cu grijă. De exemplu, dezafectarea sistemului vechi poate costa de la 500 lei pentru o garsonieră și până la 2.000 lei pentru un apartament cu patru camere. Iar montarea prizelor și a întrerupătoarelor sunt taxate, în general, între 15 și 20 lei/bucata. Un tablou electric se montează cu 600 lei.

Dacă ajungem la instalațiile sanitare, aici demontarea obiectelor din baie costă în jur de 350 lei. Mai departe, montajul unui cadru metalic pentru WC suspendat se ridică la aproximativ 600 lei, iar fixarea vasului propriu-zis este în jur de 250 lei. Instalarea unei cabine de duș poate ajunge la 500 lei.

Pe partea de instalații termice, montarea unui radiator variază între 500 și 750 lei, iar instalarea unei centrale termice te „face” de 1.000-1.200 lei.

Însă, bugetul exploodează cu adevărat la finisajele interioare. Gletul aplicat pe pereți costă 22 lei/mp pentru fiecare strat, iar șlefuirea este „taxată” extra, adică alți 10 lei/mp.

Montajul gresiei și faianței standard costă între 80 și 90 lei/mp, în timp ce plăcile rectificate pot urca la 110 lei/mp. La pardoseli, parchetul laminat se montează cu 30-45 lei/mp, iar cel masiv poate ajunge chiar la 250 lei/mp. În fine, o mână de vopsea lavabilă albă pornește de la 10 lei/mp/strat.

Așadar, manopera în construcții este influențată direct de complexitatea lucrărilor și de calitatea materialelor folosite. Cum diferențele pot fi semnificative de la o casă la alta, cel mai bine ar fi să aveți un deviz cât mai detaliat și să consultați mai multe echipe de meseriași înainte de a începe lucrările.

