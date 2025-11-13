Prima pagină » Actualitate » Dosarul lui Liviu Dragnea cu vizita la Trump, clasat de DNA: „Fapta nu există”

Dosarul lui Liviu Dragnea cu vizita la Trump, clasat de DNA: „Fapta nu există”

Luiza Dobrescu
13 nov. 2025, 15:59, Actualitate
Dosarul lui Liviu Dragnea cu vizita la Trump, clasat de DNA:

Dosarul fostului lider social-democrat, Liviu Dragnea, care a mers în vizită la preşedintele SUA, Donald Trump, în perioada primului mandat al acestuia din urmă a primit clasare pe 10 septembrie. DNA a transmis că „fapta nu există.”

Potrivit G4Media, Dosarul ”Dragnea, vizită la Trump” a fost clasat de DNA pe 10 septembrie 2025.

”Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Structura Centrală au dispus la data de 10 septembrie 2025 clasarea cauzei, în baza art. 16 alin. 1 lit. a din Codul de procedură penală”.

Potrivit articolului 16 litera a din Codul de procedură penală:

”Acţiunea penală nu poate fi pusă în mişcare, iar când a fost pusă în mişcare nu mai poate fi exercitată dacă:

a) fapta nu există”, a transmis DNA la solicitarea G4Media.

În urmă cu 4 ani, DNA îl acuza pe Liviu Dragnea de  infracțiunile de trafic de influență și folosirea influenței de lider de partid în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite.

Fapta s-a petrecut în 2017 şi au legătură cu vizita fostului şi actualui şef al PSD, Liviu Dragnea şi Sorin Grindeanu, în SUA, la inaugurarea primului mandat al lui Trump, la Casa Albă.

Alături de cei doi, au mai fost trimise în judecată şi alte persoane. Acum 2 luni, dosarul a fost clasat de DNA, pe motiv că fapta nu există.

