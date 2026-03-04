Autorizația pentru consolidarea blocului distrus de explozie a fost eliberată de Primăria Sectorului 5. Ce etape urmează pentru imobilul avariat

Primăria Sectorului 5 anunță că miercuri a fost eliberată Autorizația de Construire necesară pentru începerea lucrărilor de punere în siguranță și consolidare a imobilului situat pe strada Vicina, din Cartierul Rahova, acolo unde în octombrie 2025 a avut loc o explozie devastatoare.
Primăria Sectorului 5 anunță că „a prioritizat avizarea tehnică astfel încât să se poată interveni pentru punerea în siguranță”.
Detalii privind intervenția:
„Am înțeles drama prin care trec familiile din acest bloc și am solicitat tuturor departamentelor din primărie să elimine orice birocrație inutilă. Punerea în siguranță a clădirii este primul pas esențial pentru a permite locatarilor să revină la normalitate în condiții de siguranță deplină. Suntem alături de ei și vom continua să oferim sprijinul necesar pe parcursul întregului proces de reabilitare”, a declarat Vlad Popescu Piedone, Primarul Sectorului 5.
Trei persoane au murit pe 17 octombrie 2025, după ce un bloc din Cartierul Rahova a explodat.
Etajele superioare ale imobilului de pe strada Vicina au fost distruse complet.