Prima pagină » Actualitate » Autorizația pentru consolidarea blocului distrus de explozie a fost eliberată de Primăria Sectorului 5. Ce etape urmează pentru imobilul avariat

Autorizația pentru consolidarea blocului distrus de explozie a fost eliberată de Primăria Sectorului 5. Ce etape urmează pentru imobilul avariat

Nicolae Oprea
04 mart. 2026, 16:38, Actualitate
Autorizația pentru consolidarea blocului distrus de explozie a fost eliberată de Primăria Sectorului 5. Ce etape urmează pentru imobilul avariat
Galerie Foto 6

Primăria Sectorului 5 anunță că miercuri a fost eliberată Autorizația de Construire necesară pentru începerea lucrărilor de punere în siguranță și consolidare a imobilului situat pe strada Vicina, din Cartierul Rahova, acolo unde în octombrie 2025 a avut loc o explozie devastatoare.

Primăria Sectorului 5 anunță că „a prioritizat avizarea tehnică astfel încât să se poată interveni pentru punerea în siguranță”.

Detalii privind intervenția:

  • Scopul lucrărilor: Intervenția vizează consolidarea elementelor structurale afectate, asigurarea stabilității blocului și eliminarea oricărui pericol iminent pentru locatari și pentru trecători.
  • Regim de urgență: Autorizația a fost eliberată în regim de urgență, având în vedere caracterul critic al situației și nevoia de a reda, pe cât posibil, condiții de siguranță pentru locuințele afectate.
  • Colaborare: Primăria Sectorului 5 va monitoriza îndeaproape șantierul și va colabora cu experții structuriști și cu serviciile de urgență pentru a se asigura că toate lucrările se desfășoară conform normativelor tehnice în vigoare.

Trei persoane au murit în urma exploziei din Rahova

„Am înțeles drama prin care trec familiile din acest bloc și am solicitat tuturor departamentelor din primărie să elimine orice birocrație inutilă. Punerea în siguranță a clădirii este primul pas esențial pentru a permite locatarilor să revină la normalitate în condiții de siguranță deplină. Suntem alături de ei și vom continua să oferim sprijinul necesar pe parcursul întregului proces de reabilitare”, a declarat Vlad Popescu Piedone, Primarul Sectorului 5.

Trei persoane au murit pe 17 octombrie 2025, după ce un bloc din Cartierul Rahova a explodat.

Etajele superioare ale imobilului de pe strada Vicina au fost distruse complet.

Recomandarea video

Citește și

RĂZBOIUL ÎN DIRECT 🚨 Lupte în Orient, ziua 5. Peste 1.000 de civili uciși. NATO, prima intervenție. America trimite mai multe forțe
17:55
🚨 Lupte în Orient, ziua 5. Peste 1.000 de civili uciși. NATO, prima intervenție. America trimite mai multe forțe
FLASH NEWS Fostul ministru al Agriculturii, Adrian Chesnoiu, condamnat la 4 ani de închisoare pentru fraudarea concursurilor de angajare
17:47
Fostul ministru al Agriculturii, Adrian Chesnoiu, condamnat la 4 ani de închisoare pentru fraudarea concursurilor de angajare
ENERGIE Slovacia oprește livrările de electricitate de urgență către Ucraina. Decizia, pe fondul disputei privind petrolul rusesc
17:33
Slovacia oprește livrările de electricitate de urgență către Ucraina. Decizia, pe fondul disputei privind petrolul rusesc
FLASH NEWS Dragoș Pîslaru, vizat de o moțiune simplă: „Chiar mă întrebam câte combinații mai e nevoie să stric până să mă ia și pe mine cineva în vizor”
17:02
Dragoș Pîslaru, vizat de o moțiune simplă: „Chiar mă întrebam câte combinații mai e nevoie să stric până să mă ia și pe mine cineva în vizor”
ACTUALITATE Pasarelă pietonală peste calea ferată la Constanța. Când va fi finalizat proiectul  așteptat de ani de zile de comunitate
16:52
Pasarelă pietonală peste calea ferată la Constanța. Când va fi finalizat proiectul  așteptat de ani de zile de comunitate
LIFESTYLE Ce conțin covrigii și merdenelele, de fapt. Ce arată analizele de laborator
16:47
Ce conțin covrigii și merdenelele, de fapt. Ce arată analizele de laborator
Mediafax
Cum a fost luată decizia atacării Iranului? Telefonul dintre Trump și Netanyahu care a schimbat Orientul Mijlociu
Digi24
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un F-35
Cancan.ro
Amendă de 10.000 lei, de la 1 martie 2026, pentru românii care 'uită' să declare acest lucru ⤵️
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
„Nu ne apără scutul de la Deveselu, e exact invers”. Armele care ne-ar asigura împotriva unor rachete lansate din Iran
Mediafax
Bărbații sunt mai predispuși să ceară o mărire de salariu decât femeile
Click
Petrecere sofisticată la Muzeul de Artă Recentă. Ce invitați a avut Lucie Portman, soția ambasadorului Marii Britanii în România, la aniversare
Digi24
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea relațiilor comerciale
Cancan.ro
A semnat cu PRO TV! Noul nume care se alătură trustului din Pache Protopopescu: Sunt foarte fericit să fac parte din acest proiect
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Marie Jeanne Ion, la 20 de ani de la răpirea din Irak! Cum arată azi jurnalista. Nu o mai recunoști
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Dacia deschide comenzile în România pentru noul Spring, actualizat cu motorizări de 70 CP și 100 CP
Descopera.ro
Femeia care a făcut una dintre cele mai mari descoperiri din istorie
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
Impactul unui asteroid masiv a creat un câmp uriaș de sticlă în Brazilia
FLASH NEWS Două grupuri de români din Dubai sunt repatriați în această seară. Mesajul MAE pentru cetățenii din Orient: „Să rămână unde sunt în siguranță”
17:52
Două grupuri de români din Dubai sunt repatriați în această seară. Mesajul MAE pentru cetățenii din Orient: „Să rămână unde sunt în siguranță”
VIDEO EXCLUSIV Corneliu Bențe, Președinte Uniunea Națională a Experților în Legislația Muncii, la Gândul „HR Power Players”: Avem deficit de competență
17:51
Corneliu Bențe, Președinte Uniunea Națională a Experților în Legislația Muncii, la Gândul „HR Power Players”: Avem deficit de competență
FLASH NEWS Comisia Europeană a lansat strategiile industriale maritime și portuare ale UE. Care sunt cele mai importante puncte ale noilor propuneri
17:39
Comisia Europeană a lansat strategiile industriale maritime și portuare ale UE. Care sunt cele mai importante puncte ale noilor propuneri
FLASH NEWS Iranul a încercat să-l omoare pe Trump, susține secretarul de război al SUA. Forțele americane l-au „vânat și ucis” pe cel care a dat ordinul
17:20
Iranul a încercat să-l omoare pe Trump, susține secretarul de război al SUA. Forțele americane l-au „vânat și ucis” pe cel care a dat ordinul
ECONOMIE Un fost ministru de Finanțe dă alarma. Când dobânzile scad, guvernul se laudă. Acum cresc, dar e tăcere
16:50
Un fost ministru de Finanțe dă alarma. Când dobânzile scad, guvernul se laudă. Acum cresc, dar e tăcere
SPORT Un titular al Rapidului și-a PRELUNGIT contractul. „Clubul și unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei au ajuns la un acord”
16:46
Un titular al Rapidului și-a PRELUNGIT contractul. „Clubul și unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei au ajuns la un acord”

Cele mai noi

Trimite acest link pe