Hegseth, de la Pentagon: „Nu credem că racheta iraniană îndreptată spre Turcia va declanșa articolul 5 din Tratatul NATO“

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat, miercuri, că este puțin probabil ca racheta balistică iraniană, interceptată în timp ce se îndrepta spre spațiul aerian turc, să declanșeze clauza de apărare colectivă a NATO.

Întrebat despre incident în cadrul unei conferințe de presă la Pentagon, Hegseth a declarat că SUA este la curent cu incidentul, dar nu crede că acesta va activa angajamentul de apărare reciprocă al alianței.

„În ceea ce privește Turcia, va trebui să revin cu detalii exacte despre cum a decurs interceptarea. Suntem la curent cu acest incident. Cu toate acestea, nu credem că acesta va declanșa vreo acțiune în temeiul articolului 5. Nu”, a declarat Hegseth.

Conform tratatului de fondare al NATO, articolul 5 este clauza de apărare colectivă care tratează un atac asupra unui membru ca un atac asupra tuturor membrilor.

Ministerul Apărării Naționale al Turciei (MoND) a anunțat miercuri că racheta balistică iraniană, care a traversat spațiul aerian irakian și sirian înainte de a se îndrepta spre teritoriul turc, a fost interceptată de elementele de apărare aeriană și antirachetă ale NATO dislocate în estul Mediteranei.

Resturile interceptorului au căzut în districtul Dortyol din provincia Hatay, fără a provoca victime.

Ministrul turc de externe, Hakan Fidan, l-a sunat pe omologul său iranian, Abbas Araghchi, pentru a protesta împotriva incidentului și a îndemna Teheranul să se abțină de la măsuri care ar putea duce la extinderea conflictului.

Turcia „nu a fost ținta rachetei”, a declarat un oficial turc pentru AFP.

„Credem că ţinta era o bază militară din Cipru, dar a deviat de la curs”, a adăugat oficialul, vorbind sub condiţia anonimatului.

