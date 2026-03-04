Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Teodorovici demolează scamatoria lui Bolojan cu excedentul. ”Să ne zică Nazare dacă are obligații de plată. Deficitul nu se va încheia la 6.2,ci la 7”

Teodorovici demolează scamatoria lui Bolojan cu excedentul. ”Să ne zică Nazare dacă are obligații de plată. Deficitul nu se va încheia la 6.2,ci la 7”

04 mart. 2026, 16:38, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul ministru de Finanțe Eugen Teodorovici a desființat anunțul premierului că a reușit primul excedent bugetar din ultimii 7 ani. În viziunea acestuia, este falsă aserțiunea actualului ministru de Finanțe, Alexandru Nazare că măsurile fiscale ale guvernului Bolojan funcționează, deci s-ar fi cheltuit mai puțin pentru prima dată decât s-a încasat.

Invitatul jurnalistului Ionuț Cristache a explicat de ce nu se poate vorbi nicidecum de excedent bugetar și de încasări mai mari la bugetul statului, în condițiile în care anul acesta nu avem încă buget.

”De atunci s-au rupt, au venit habarniștii la guvernare”

În 2019 a fost ultimul an când, într-adevăr, în luna ianuarie a avut excedent. Toți anii până în 2019 ianuarie, au avut excedent în luna ianuarie. Că ăsta este specificul unui an. De atunci s-au rupt, au venit habarniștii la guvernare. Deci anii de dinaintea lui 2019 și inclusiv în 2019 au avut excedent. Mai ales, știți că în 2015 am avut excedent în tot Cei 11 luni din anul 2015, excedent tot anul. 

În context, a mai punctat fostul social-democrat, actualul ministru de Finanțe a omis să spună că mai are și obligații de plată restante, care automat influențează nivelul excedentului. Pe de altă parte, Alexandru Nazare a oprit mai multe plăți pentru investiții și nu a informat cu privire la valoarea sumelor strânse din taxele și impozitele mult majorate de Guvern, de la 1 ianuarie 2026.

”Dar acum în ianuarie, pe când nu plătești, atenție mare, să ne spună și nouă domnul Nazare, are prin coș pe acolo obligații de plată față de piață? Are, el a spus cu gura lui.Energie, construcții, doar două. Nu mai spun concedii medicale, de care el a spus că la 6 luni restanțe. Nu mai sunt la nu știu cât, sunt la 6 luni. Păi aia înseamnă neplată, înseamnă deficit mai mic decât tu îl spui.Mai mult, când tu oprești plățile pe proiectele pe care vrei să le implementezi, când tu crești taxe”. 

”Dacă pui adevărul pe o masă, o să vedeți că este cu minus”

Ne-a spus cumva câți români și-au plătit impozit pe clădire sau pe mașini sau pe teren în ianuarie, că știți că stăteau pe la cozi… Ăia sunt bani care se constituie în… Și atenție cât e, 0,8 miliarde, adică 800 și ceva de milioane de lei. Deci un nimic. Dar chiar și așa, nimicul acela, dacă pui adevărul pe o masă, o să vedeți că este cu minus. Și o să vedeți că în acest an, deficitul, dacă el merge în felul acesta, nu se închide la 6,2. Depășește cu mult 7%. Dar sunt niște soluții, niște variante pentru a se duce mult sub 7. Sau 6 chiar. Dar depinde, dacă le va asculta. Dar repet, aia este o minciună. Este o minciună. Mai mult, spune că a crescut costul cu dobânzile și așa mai departe

