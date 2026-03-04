Vivien Untaru, CEO VON Consulting, la Gândul HR Power Players: IMM-urile au nevoie de susținere pentru implementarea de soluții AI dezvoltate intern

Inteligența artificială nu mai este o opțiune, ci o realitate care va remodela piața muncii în următorii ani, a declarat Vivien Untaru, fondator și CEO al VON Consulting, în cadrul Conferinței Gândul “HR Power Players – Strategii, Legislație și Transformarea Experienței Angajaților”. În cadrul acestei dezbateri la care au participat și reprezentanți ai autorităților, antreprenoarea a atras atenția asupra nevoii de sprijin concret pentru IMM-uri în dezvoltarea unor soluții AI interne, dar și asupra impactului direct al tehnologiei asupra recrutării și administrării de personal.

Pentru Vivien Untaru, evenimentul a reprezentat o premieră: „A fost primul format de acest gen pentru mine și pot să spun că a fost foarte interesant. E prima dată când sunt în aceeași sală cu autoritățile statului și putem să dialogăm”.

Antreprenoarea a subliniat diferența față de întâlnirile clasice, unde mediul privat are mai degrabă un rol pasiv.

„Până acum, majoritatea discuțiilor au fost, să zicem, autoritatea era la pupitru și noi stăteam frumos și ascultam ca niște elevi în bancă”, a punctat aceasta.

IMM-urile, dezavantajate în cursa pentru soluții AI interne

Unul dintre mesajele centrale ale intervenției sale a vizat nevoia de sprijin pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM) în implementarea soluțiilor de inteligență artificială dezvoltate intern.

„IMM-urile din România au nevoie de susținere în implementarea părții de AI internă. Ar fi frumos daca ar putea intra in categoria de digitalizare, in cadrul proiectelor europene, pentru inceput”, a afirmat Untaru.

În prezent, explică ea, majoritatea companiilor folosesc platforme externe pe bază de abonament, ceea ce limitează utilizarea datelor sensibile.

„Foarte mult din ceea ce se întâmplă acum în AI este pe modele, platforme externe unde se plătește un abonament, dar nimic din informație confidențială nu poate ajunge în aceste platforme”, a explicat CEO-ul VON Consulting.

În opinia sa, aici apare un avantaj competitiv pentru companiile mari, care dispun de resursele necesare pentru a dezvolta sisteme interne antrenate cu date proprii: „Practic pot să formez cu date confidențiale și să lucrez cu aceste date și să antrenez sistemul în timp. Acest lucru e mai puțin posibil pentru cei mai mici”.

Impact direct asupra recrutării și salarizării

Compania pe care o conduce, VON Consulting, activează de 20 de ani în recrutare – în special pe segmentul IT –, salarizare, administrare de personal și consultanță tehnică în inginerie. Din această perspectivă, impactul AI este deja vizibil.

„Îl văd ca pe un mare ajutor în ambele direcții”, spune Untaru. În recrutare, tehnologia optimizează selecția candidaților: „Ajută foarte mult în procesul de selecție și căutare de candidați conform unor anumite profile”.

În zona de salarizare și administrare, „AI va eficientiza rezonabil procesele interne”, a completat antreprenoarea

Totodată, CEO-ul VON Consulting observă schimbări structurale în piață.

„Recrutarea în IT a scăzut semnificativ în ultimii ani”, explică ea, arătând că optimizarea proceselor interne ale companiilor-client a redus numărul pozițiilor externalizate. Și departamentele de salarizare trec printr-o „reconfigurare”, pe fondul automatizării și digitalizării accelerate.

AI – un tool, dar poate deveni un partener pe termen lung

Întrebată dacă inteligența artificială este doar un instrument sau mai mult de atât, Vivien Untaru răspunde nuanțat: „Este un tool și nu doar, poate să devină un partener pe termen lung”.

Ea oferă un exemplu concret legat de implementarea noii directive europene privind transparentizarea salariilor. Procesul de definire și implementare a unei politici salariale, care în mod tradițional putea dura până la șase luni, a fost redus drastic cu ajutorul AI.

„Nouă ne-a luat, cu ajutorul AI-ului, undeva la o săptămână, între una și două săptămâni”, a precizat antreprenoarea, subliniind că efortul intern a fost mult diminuat.

„Ne va impacta pe toți, fie că ne place sau nu”

Mesajul final al CEO-ului VON Consulting este unul clar: inteligența artificială va influența toate domeniile de activitate.

„Este vorba în primul rând de zona de AI, care consider că ne va impacta pe toți, deci că ne place, că nu ne place. Asta se va întâmpla în următorii ani”, a concluzionat Vivien Untaru.

În opinia sa, cheia adaptării stă în capacitatea companiilor – și mai ales a IMM-urilor – de a integra inteligent aceste tehnologii și de a le transforma dintr-o presiune competitivă într-un avantaj strategic.

