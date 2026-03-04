 Ce recomandă speciliștii în situații de urgență. Ghid și kit de supraviețuire în cazul unui cutremur

Specialiștii în situații de urgență recomandă ca fiecare familie să aibă pregătit un rucsac de urgență care să poată fi luat rapid în cazul unei evacuări. În 2026, recomandările sunt mai clare ca niciodată: primele 72 de ore după un cutremur major sunt esențiale pentru supraviețuire. Iată ce trebuie să conțină rucsacul de urgență, potrivit ghidurilor actuale de protecție civilă, publică Ciao.

În cazul unui cutremur puternic, pot apărea întreruperi de electricitate, apă, gaze și comunicații. Accesul la magazine sau farmacii poate fi limitat. Un kit bine pregătit te poate ajuta să faci față situației până la intervenția autorităților. Autoritățile precum Departamentul pentru Situații de Urgență recomandă pregătirea unui kit individual pentru fiecare membru al familiei.

Ce trebuie să conțină rucsacul de urgență

1. Apă și alimente neperisabile

Minimum 2 litri de apă/persoană/zi (pentru 2-3 zile)

Conserve cu deschidere ușoară

Batoane proteice

Biscuiți, fructe uscate

Deschizător manual de conserve

Hidratarea este prioritară în orice situație de criză.

2. Trusă medicală

Medicamente esențiale (pentru minimum 3 zile)

Analgezice, antiinflamatoare

Dezinfectant

Comprese sterile și fașe

Plasturi

Măști de protecție

Mănuși de unică folosință

Este recomandat să verificați periodic termenul de valabilitate al produselor.

3. Documente și bani

Copii ale actelor de identitate

Polițe de asigurare

Documente medicale importante

Listă cu numere de telefon esențiale

O sumă de bani în numerar

În cazul întreruperii sistemelor electronice, numerarul poate fi vital.

4. Echipamente esențiale

Lanternă cu baterii de rezervă

Radio portabil cu baterii sau manivelă

Power bank încărcat

Cablu de încărcare

Fluier (pentru semnalizare)

Cuțit multifuncțional

Un radio poate oferi informații oficiale în lipsa internetului.

5. Articole de igienă și confort

Șervețele umede

Hârtie igienică

Dezinfectant pentru mâini

Pătură termoizolantă

Haine de schimb potrivite sezonului

Pelerină de ploaie

Recomandări suplimentare

În contextul digitalizării, experții recomandă:

Stocarea documentelor importante într-un cloud securizat

Activarea alertelor RO-ALERT pe telefon

Stabilirea unui punct de întâlnire cu familia

De asemenea, este indicat să faceți anual un exercițiu de verificare a rucsacului și să înlocuiți produsele expirate.

Ce trebuie să faci imediat după un cutremur

Verifică dacă există răniți

Închide gazele dacă simți miros suspect

Evită utilizarea liftului

Urmărește informațiile oficiale transmise de autorități

Pregătirea nu înseamnă panică, ci responsabilitate. Un rucsac de urgență bine echipat poate face diferența în primele ore critice după un seism major. În 2026, prevenția rămâne cea mai sigură formă de protecție.

