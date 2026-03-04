Prima pagină » Actualitate »  Ce recomandă speciliștii în situații de urgență. Ghid și kit de supraviețuire în cazul unui cutremur

04 mart. 2026, 16:38, Actualitate
Specialiștii în situații de urgență recomandă ca fiecare familie să aibă pregătit un rucsac de urgență care să poată fi luat rapid în cazul unei evacuări. În 2026, recomandările sunt mai clare ca niciodată: primele 72 de ore după un cutremur major sunt esențiale pentru supraviețuire. Iată ce trebuie să conțină rucsacul de urgență, potrivit ghidurilor actuale de protecție civilă, publică Ciao.

În cazul unui cutremur puternic, pot apărea întreruperi de electricitate, apă, gaze și comunicații. Accesul la magazine sau farmacii poate fi limitat. Un kit bine pregătit te poate ajuta să faci față situației până la intervenția autorităților. Autoritățile precum Departamentul pentru Situații de Urgență recomandă pregătirea unui kit individual pentru fiecare membru al familiei.

Ce trebuie să conțină rucsacul de urgență

1. Apă și alimente neperisabile

  • Minimum 2 litri de apă/persoană/zi (pentru 2-3 zile)

  • Conserve cu deschidere ușoară

  • Batoane proteice

  • Biscuiți, fructe uscate

  • Deschizător manual de conserve

Hidratarea este prioritară în orice situație de criză.

2. Trusă medicală

  • Medicamente esențiale (pentru minimum 3 zile)

  • Analgezice, antiinflamatoare

  • Dezinfectant

  • Comprese sterile și fașe

  • Plasturi

  • Măști de protecție

  • Mănuși de unică folosință

Este recomandat să verificați periodic termenul de valabilitate al produselor.

3. Documente și bani

  • Copii ale actelor de identitate

  • Polițe de asigurare

  • Documente medicale importante

  • Listă cu numere de telefon esențiale

  • O sumă de bani în numerar

În cazul întreruperii sistemelor electronice, numerarul poate fi vital.

4. Echipamente esențiale

  • Lanternă cu baterii de rezervă

  • Radio portabil cu baterii sau manivelă

  • Power bank încărcat

  • Cablu de încărcare

  • Fluier (pentru semnalizare)

  • Cuțit multifuncțional

Un radio poate oferi informații oficiale în lipsa internetului.

5. Articole de igienă și confort

  • Șervețele umede

  • Hârtie igienică

  • Dezinfectant pentru mâini

  • Pătură termoizolantă

  • Haine de schimb potrivite sezonului

  • Pelerină de ploaie

Recomandări suplimentare

În contextul digitalizării, experții recomandă:

  • Stocarea documentelor importante într-un cloud securizat

  • Activarea alertelor RO-ALERT pe telefon

  • Stabilirea unui punct de întâlnire cu familia

De asemenea, este indicat să faceți anual un exercițiu de verificare a rucsacului și să înlocuiți produsele expirate.

Ce trebuie să faci imediat după un cutremur

  • Verifică dacă există răniți

  • Închide gazele dacă simți miros suspect

  • Evită utilizarea liftului

  • Urmărește informațiile oficiale transmise de autorități

Pregătirea nu înseamnă panică, ci responsabilitate. Un rucsac de urgență bine echipat poate face diferența în primele ore critice după un seism major. În 2026, prevenția rămâne cea mai sigură formă de protecție.

