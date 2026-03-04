 Ce recomandă speciliștii în situații de urgență. Ghid și kit de supraviețuire în cazul unui cutremur

Specialiștii în situații de urgență recomandă ca fiecare familie să aibă pregătit un rucsac de urgență care să poată fi luat rapid în cazul unei evacuări. În 2026, recomandările sunt mai clare ca niciodată: primele 72 de ore după un cutremur major sunt esențiale pentru supraviețuire. Iată ce trebuie să conțină rucsacul de urgență, potrivit ghidurilor actuale de protecție civilă, publică Ciao.
În cazul unui cutremur puternic, pot apărea întreruperi de electricitate, apă, gaze și comunicații. Accesul la magazine sau farmacii poate fi limitat. Un kit bine pregătit te poate ajuta să faci față situației până la intervenția autorităților. Autoritățile precum Departamentul pentru Situații de Urgență recomandă pregătirea unui kit individual pentru fiecare membru al familiei.
1. Apă și alimente neperisabile
Minimum 2 litri de apă/persoană/zi (pentru 2-3 zile)
Conserve cu deschidere ușoară
Batoane proteice
Biscuiți, fructe uscate
Deschizător manual de conserve
Hidratarea este prioritară în orice situație de criză.
2. Trusă medicală
Medicamente esențiale (pentru minimum 3 zile)
Analgezice, antiinflamatoare
Dezinfectant
Comprese sterile și fașe
Plasturi
Măști de protecție
Mănuși de unică folosință
Este recomandat să verificați periodic termenul de valabilitate al produselor.
3. Documente și bani
Copii ale actelor de identitate
Polițe de asigurare
Documente medicale importante
Listă cu numere de telefon esențiale
O sumă de bani în numerar
În cazul întreruperii sistemelor electronice, numerarul poate fi vital.
4. Echipamente esențiale
Lanternă cu baterii de rezervă
Radio portabil cu baterii sau manivelă
Power bank încărcat
Cablu de încărcare
Fluier (pentru semnalizare)
Cuțit multifuncțional
Un radio poate oferi informații oficiale în lipsa internetului.
5. Articole de igienă și confort
Șervețele umede
Hârtie igienică
Dezinfectant pentru mâini
Pătură termoizolantă
Haine de schimb potrivite sezonului
Pelerină de ploaie
Recomandări suplimentare
În contextul digitalizării, experții recomandă:
Stocarea documentelor importante într-un cloud securizat
Activarea alertelor RO-ALERT pe telefon
Stabilirea unui punct de întâlnire cu familia
De asemenea, este indicat să faceți anual un exercițiu de verificare a rucsacului și să înlocuiți produsele expirate.
Ce trebuie să faci imediat după un cutremur
Verifică dacă există răniți
Închide gazele dacă simți miros suspect
Evită utilizarea liftului
Urmărește informațiile oficiale transmise de autorități
Pregătirea nu înseamnă panică, ci responsabilitate. Un rucsac de urgență bine echipat poate face diferența în primele ore critice după un seism major. În 2026, prevenția rămâne cea mai sigură formă de protecție.
Recomandarea autorului: Recomandări în cazul unui cutremur. Care este cel mai SIGUR loc din casă