Două cazuri de Candida Auris, o CIUPERCĂ extrem de periculoasă, la Spitalul Floreasca. Secția de interne, închisă. Ce se întâmplă cu pacienții

Două noi cazuri de Candida Auris au fost confirmate la Spitalul Floreasca din București, motiv pentru care secția de interne a fost închisă. Ciuperca este extrem de periculoasă pentru oameni și poate provoca infecții grave, mai ales la pacienții cu imunitate scăzută.

Alertă sanitară la Spitalul Floreasca, după ce au fost descoperite două cauzi de Candida Auris, o ciupercă extrem de periculoasă și contagioasă. Pacienții aflați deja internați în secția de interne a Spitalului Floreasca vor rămâne în spital, însă noile internări vor fi direcționate către alte unități sanitare, anunță agenția de presă Rador, citată de G4Media.

Candida Auris este o ciupercă rezistentă la tratamentele antifungice și poate provoca infecții grave, mai ales la pacienții cu un sistem imunitar slăbit. Din acest motiv, autoritățile sanitare tratează situația cu maximă precauție.

Nu este primul incident de acest fel la Floreasca. La începutul lunii august, în secția ATI 1 au fost identificați patru pacienți purtători de Candida Auris. La acel moment, reprezentanții spitalului au precizat că persoanele respective nu prezentau infecții active, ci doar purtau ciuperca la nivel cutanat, în zona axilară și inghinală.

Închiderea secției de interne și redistribuirea pacienților au fost luate ca măsuri de prevenție, pentru a limita riscul de răspândire a acestei ciuperci extrem de agresive.