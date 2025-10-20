Două persoane aflate la sol au MURIT pe Aeroportul Internațional din Hong Kong, după ce un avion cargo a derapat de pe pistă la aterizare

Două persoane aflate într-un vehicul de serviciu pe sol au murit pe Aeroportul Internațional din Hong Kong, luni dimineață, după ce un avion cargo a derapat de pe pistă și a ajuns parțial în mare la aterizare, potrivit autorităților locale, citate de Mediafax.

Aeronava aparținea companiei turce ACT Airlines și efectua un zbor de marfă operat pentru Emirates, pe ruta Dubai – Hong Kong, iar la bord se aflau patru membri ai echipajului, care nu au fost răniți în urma incidentului.

Steven Yiu, director executiv pentru operațiuni aeroportuare în cadrul autorității aeroportuare din Hong Kong, a declarat că aeronava nu a solicitat asistență înainte de aterizare.

„Mașina de patrulare nu a intrat pe pistă — avionul a deviat de pe traseu și a lovit vehiculul aflat în afara gardului perimetral”, a precizat oficialul într-o conferință de presă.

După impact, avionul s-a rupt în două și a căzut în mare, în apropierea digului aeroportului, iar echipajul a fost găsit în viață, așteptând echipele de salvare la o ieșire de urgență a aeronavei.

Reprezentanți ai serviciilor de pompieri au transmis că echipele de scafandri au localizat vehiculul de patrulare după aproximativ 40 de minute de căutări, însă cele două persoane aflate în interior au fost găsite fără viață.

Incidentul a avut loc pe pista nordică a aeroportului din Hong Kong – una dintre cele mai aglomerate platforme de transport aerian din Asia.

În urma incidentului aviatic, pista afectată a fost închisă temporar, însă celelalte două piste au rămas operaționale, autoritățile anunțând că traficul aerian nu este perturbat în mod semnificativ.

Oficialii au precizat că, în momentul aterizării, condițiile meteo erau favorabile, acum fiind căutate cutia neagră și înregistratorul de zbor.

Autoritatea pentru Investigarea Accidentelor Aeriene din Hong Kong a clasificat incidentul drept un „accident aviatic” și a anunțat că analizează mai multe ipoteze privind cauzele, inclusiv posibile defecțiuni tehnice sau erori de operare.

Compania Emirates a confirmat că aeronava implicată, un Boeing 747 cargo operat în regim „wet lease” de ACT Airlines – ceea ce înseamnă că operatorul furnizează aeronava, echipajul, mentenanța și asigurarea – nu transporta marfă la momentul incidentului.

Avionul era vechi de 32 de ani și fusese convertit dintr-un aparat de pasageri într-unul de marfă, potrivit platformei de urmărire a zborurilor Flightradar24.

