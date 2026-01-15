Prima pagină » Actualitate » Două proteste, organizate simultan în Piața Victoriei și în Piața Universității, au loc astăzi în București

Oana Zvobodă
15 ian. 2026, 12:28, Actualitate
FOTO: Caracter ilustrativ

Două proteste au loc astăzi, în Capitală, organizate simultan în Piața Victoriei și în Piața Universității. Jandarmeria Capitalei anunță că va lua măsuri pentru asigurarea ordinii publice și a siguranței participanților și a precizat că ambele proteste au fost declarate și avizate de autorități.

Prima manifestație este inițiată de Claudiu Târziu, fondator al partidului Acțiunea Conservatoare. La protest va participa și AUR, formațiune condusă în prezent de George Simion și vizează opoziția față de „Legea Vexler”.

Marșul de protest se va desfășura între orele 17:30 și 20:30, în Piața Universității. Participanții se vor aduna în zona statuilor, iar de la ora 18:45 vor porni într-un marș pe traseul Piața Universității – zona Muzeului Municipiului București – Bd. Nicolae Bălcescu – Bd. Gheorghe Magheru – str. George Enescu – str. Nicolae Golescu – str. Episcopiei, până la Ateneul Român.

Tot astăzi este programată o a doua manifestație în Piața Victoriei, între orele 17:30 și 23:00. Conform Jandarmeriei, este vorba despre „o adunare publică organizată de numitul M.J., având drept scop „protestul împotriva politicilor de împovărare fiscală impuse de Guvern”.

Jandarmeria Capitalei anunță că va lua măsuri pentru asigurarea ordinii publice și a siguranței participanților.

„Joi, 15 ianuarie 2026, Jandarmeria Capitalei, alături de celelalte instituții cu atribuții în domeniu, va lua măsuri pentru asigurarea unui climat de siguranţă la nivelul Capitalei, respectiv pentru a asigura ordinea publică şi protecţia participanţilor la două adunări publice de protest, în Piața Universității, respectiv Piața Victoriei”, se arată în comunicatul instituției.

George Simion cheamă oamenii la protest

George Simion, liderul AUR, a publicat pe pagina sa de Facebook, un video în care cheamă românii la protest.

„Nu mă puteți intimida! De la bătrânii înghețați în case, la taxele mărite și alimente cu pesticide din Brazilia sau Ucraina – voi sunteți asasinii acestui neam! Mergem la protest!”, a transmis liderul AUR.

