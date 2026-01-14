Prima pagină » Economie » Sindicaliștii avertizează asupra riscurilor grave ale acordului Mercosur: „O amenințare directă la adresa siguranței alimentare”

Sindicaliștii avertizează asupra riscurilor grave ale acordului Mercosur: „O amenințare directă la adresa siguranței alimentare"

Ruxandra Radulescu
14 ian. 2026, 12:56, Economie

Sindicatul Salariaților din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (SIND-MADR) se opune categoric semnării acordului MERCOSUR, considerând că acesta reprezintă o amenințare majoră pentru fermele românești, locurile de muncă din agricultură și siguranța alimentară a populației.

„Sindicatul Salariaților din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – SIND-MADR își exprimă opoziția totală și categorică față de semnarea acordului MERCOSUR, un acord profund dăunător interesului național, care reprezintă o amenințare directă la adresa siguranței și securității alimentare a populației României, precum și un atac frontal asupra agriculturii naționale și industriei alimentare românești”, potrivit unui comunicat de presă.

Sindicaliștii afirmă că poziția lor este susținută și de avertismentele formulate încă din anul 2022 de organizațiile reprezentative ale fermierilor, inclusiv Federația Agro-Star, care au atras atenția că „acordul MERCOSUR va deschide larg porțile pieței românești pentru produse agroalimentare provenite din state terțe, realizate în condiții net inferioare standardelor europene, aruncând fermierii români într-o concurență neloială, imposibil de susținut”.

Potrivit sursei citate, efectele acestui acord sunt previzibile și devastatoare, respectiv falimentarea în lanț a fermelor românești, pierderea a zeci de mii de locuri de muncă din agricultură și industria alimentară, închiderea unităților de procesare și distrugerea mediului rural și colapsul economiei agricole.

Sindicatul subliniază eforturile statului român, prin Ministerul Agriculturii, pentru susținerea agriculturii, România atingând un nivel record de absorbție a fondurilor europene de peste 5 miliarde de euro. Din aceste fonduri, peste 4 miliarde de euro au fost deja virați, iar restul urmează să fie încasați până la finalul lunii. Resursele au fost folosite pentru dezvoltarea fermelor, creșterea producției agricole, modernizarea industriei alimentare și susținerea satului românesc.

SIND-MADR consideră inacceptabil și revoltător ca fermierii români să fie sacrificați printr-o decizie politică care anulează ani de muncă și eforturi, împingând agricultura românească spre faliment.

Sindicatul se solidarizează cu poziția ministrului Agriculturii, Florin Barbu, și susține toate formele de protest sindical, precum și acțiunile asociațiilor profesionale ale fermierilor, pentru protejarea agriculturii românești. SIND-MADR cere oprirea imediată a susținerii acordului MERCOSUR și protejarea producției agricole, respectarea interesului național și garantarea că investițiile publice și europene nu vor fi anulate prin politici comerciale nocive.

Sindicatul avertizează că, dacă acordul MERCOSUR nu va fi stopat, va recurge la toate formele legale de protest, inclusiv acțiuni sindicale ample, pentru apărarea locurilor de muncă, fermierilor români, siguranței alimentare și viitorului agriculturii naționale.

„NU acordului MERCOSUR – NU distrugerii agriculturii românești! Agricultura României NU este monedă de schimb”, concluzionează SIND-MADR.

