Prima pagină » Actualitate » Cel mai mare protest din 2026. Românii, spre Guvern: “Uniți, cu toți, să scăpăm de hoți!”, “Jos Guvernul”, “Călin Georgescu, președinte”

🚨 Cel mai mare protest din 2026. Românii, spre Guvern: “Uniți, cu toți, să scăpăm de hoți!”, “Jos Guvernul”, “Călin Georgescu, președinte”

Oana Zvobodă
15 ian. 2026, 12:28, Actualitate
Galerie Foto 13
Actualizări
19:20

UPDATE. Jandarmi în alertă la protestul din Capitală

Un dispozitiv impresionant de jandarmi este plasat în fața Guvernului, în așteptarea protestatarilor. Românii scandează împotriva Guvernului Bolojan.

19:12

UPDATE. Autoritățile estimează că în piață s-au strâns peste 6000 de oameni

18:54

UPDATE. Circulația este blocată în acest moment, pe B-dul Magheru, sensul de mers spre Piața Romană

18:44

UPDATE. ”Jos Guvernul” , ”Călin Georgescu este președinte”

În timp ce se îndreaptă spre Ateneul Român, protestatarii strigă ”Călin Georgescu este președinte” și ”Jos Guvernul”.

18:40

UPDATE. Manifestanții pleacă în marș spre Piața Victoriei

Peste 2.000 de protestatari au pornit în marș din Piața Universității, traversând zona Ateneului Român, îndreptându-se apoi spre Piața Victoriei.

18:25

UPDATE. Discursul ținut de George Simion în fața protestatarilor

”Suntem mulți, suntem uniți și suntem puternici.

Vă mulțumesc că ați venit într-un număr atât de mare, în ciuda frigului de afară și în ciuda celor care urăsc tricolorul și neamul românesc.

De aici, din Piața Universității, un loc sfânt și un loc în care a curs sânge pentru libertatea românilor, protestăm și strigăm împotriva cenzurii și a celor care încearcă să reinstaureze dictatura și să ne fure drepturile, împotriva celor care au anulat alegerile”.

18:20

UPDATE. Zeci de agenți de ordine supraveghează protestul

Poliția București a anunțat că scopul declarat al protestului este „apărarea și promovarea valorilor culturale și identitare românești”.

18:16

UPDATE. George Simion a venit la protest

18:11

UPDATE. Liderul de protest a ținut un discurs în care a vorbit despre impozitele mari, salariile și pensiile înghețate

”Știu, mulți dintre voi sunteți aici pentru problemele care vă apasă în fiecare zi: impozite, taxe peste taxe, salarii înghețate, pensii înghețate… și toate celelalte greutăți care au venit de la aceste guverne.”

18:04

UPDATE. ”Jos Bolojan”, se aude ACUM în Piața Universității

Protestatarii au început să îl apostrofeze pe Ilie Bolojan.

17:56

UPDATE. S-au strâns deja mii de protestatari. ”Pentru neam și pentru țară, legea veche să dispară”, strigă oamenii

17:52

UPDATE. Protestatarii strigă: ”Călin Georgescu este președinte!”

17:50

UPDATE. Ce se strigă ACUM în Piața Universității

17:42

UPDATE. ”Afaceri” la metrou. Se vând steaguri și vuvuzele

În apropierea Pieței Universității, comercianții ambulanți au început să vândă steaguri și vuvuzele pentru participanți, iar prețurile variază între 10 și 20 de lei.

17:30

UPDATE. Câțiva protestatari s-au strâns deja la Universitate

Oamenii au început deja să se strângă la Universitate cu pancarte și steaguri ridicate. Mulți participanți și-au anunțat prezența încă de joi după-amiază. Până în acest moment s-au strâns peste 1.000 de persoane, însă sunt așteptate peste 5.000.

Mii de persoane participă, joi seară, la protestul față de Legea Vexler, organizat de Claudiu Târziu și susținut de AUR.

Vezi galeria foto
13 poze

Prima manifestație este inițiată de Claudiu Târziu, fondator al partidului Acțiunea Conservatoare. La protest va participa și AUR, formațiune condusă în prezent de George Simion și vizează opoziția față de „Legea Vexler”.

Marșul de protest se va desfășura între orele 17:30 și 20:30, în Piața Universității. Participanții se vor aduna în zona statuilor, iar de la ora 18:45 vor porni într-un marș pe traseul Piața Universității – zona Muzeului Municipiului București – Bd. Nicolae Bălcescu – Bd. Gheorghe Magheru – str. George Enescu – str. Nicolae Golescu – str. Episcopiei, până la Ateneul Român.

Tot astăzi este programată o a doua manifestație în Piața Victoriei, între orele 17:30 și 23:00. Conform Jandarmeriei, este vorba despre „o adunare publică organizată de numitul M.J., având drept scop „protestul împotriva politicilor de împovărare fiscală impuse de Guvern”.

Jandarmeria Capitalei anunță că va lua măsuri pentru asigurarea ordinii publice și a siguranței participanților.

„Joi, 15 ianuarie 2026, Jandarmeria Capitalei, alături de celelalte instituții cu atribuții în domeniu, va lua măsuri pentru asigurarea unui climat de siguranţă la nivelul Capitalei, respectiv pentru a asigura ordinea publică şi protecţia participanţilor la două adunări publice de protest, în Piața Universității, respectiv Piața Victoriei”, se arată în comunicatul instituției.

George Simion cheamă oamenii la protest

George Simion, liderul AUR, a publicat pe pagina sa de Facebook, un video în care cheamă românii la protest.

„Nu mă puteți intimida! De la bătrânii înghețați în case, la taxele mărite și alimente cu pesticide din Brazilia sau Ucraina – voi sunteți asasinii acestui neam! Mergem la protest!”, a transmis liderul AUR.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

REȚETE Supa de roșii, minunea din farfurie. Rețeta simplă și micile secrete
19:12
Supa de roșii, minunea din farfurie. Rețeta simplă și micile secrete
LOTO Numerele extrase la tragerile loto de joi, 15 ianuarie 2026. Report de peste 3,05 milioane de euro, la Loto 6/49 – categoria I
18:47
Numerele extrase la tragerile loto de joi, 15 ianuarie 2026. Report de peste 3,05 milioane de euro, la Loto 6/49 – categoria I
INEDIT Cinci români au pornit într-o călătorie în jurul lumii fără avion: „Doar est”. Acum trebuie să ocolească Iranul. Când ar urma să încheie aventura
17:23
Cinci români au pornit într-o călătorie în jurul lumii fără avion: „Doar est”. Acum trebuie să ocolească Iranul. Când ar urma să încheie aventura
FLASH NEWS Ce poezie de Mihai Eminescu au ales să recite, în limba română, ambasadorii Marii Britanii: „Astăzi sărbătorim alături de voi”
16:59
Ce poezie de Mihai Eminescu au ales să recite, în limba română, ambasadorii Marii Britanii: „Astăzi sărbătorim alături de voi”
ANUNȚ Surpriză pentru fani: Măruță rămâne alături de Pro TV chiar și după închiderea emisiunii sale: ”Nu e ceva care dispare peste noapte”
16:45
Surpriză pentru fani: Măruță rămâne alături de Pro TV chiar și după închiderea emisiunii sale: ”Nu e ceva care dispare peste noapte”
Mediafax
ANM: Vreme geroasă în România: Ger, polei și precipitații mixte până pe la începutul săptămânii viitoare. Vreme deosebit de rece și ger în București
Digi24
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din țară la nouă ani și a murit la 31 în exil
Cancan.ro
Cauza morții Nicoletei Drăgușin. Boala nemiloasă de care suferea jurnalista, de fapt
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Adevarul
Miza alegerilor din Ungaria este uriașă pentru România. „Unirea realistă” cu Republica Moldova, blocată de Budapesta
Mediafax
Tulburător: Un model avansat de IA instigă la uciderea soțului, nazism și sclavie
Click
Zodia care va fi protejată de Divinitate până pe 25 ianuarie. Primește o veste bună, reia legătura cu o persoană din trecut și îi apar în cale noi oportunități
Digi24
Imagini cu momentul în care a fost capturat asasinul lui Adrian Kreiner, în Indonezia. El era pe lista celor mai căutați infractori
Cancan.ro
Descoperirea care i-a alarmat pe 'greii' din Pro TV. Nereguli în echipa lui Cătălin Măruță
Ce se întâmplă doctore
Ninsori viscolite, ploaie cu gheață și -9 grade Celsius. Pe ce dată scăpăm de iarnă în București, potrivit meteorologilor Accuweather
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Promotor.ro
Interviu exclusiv | Românca ce poate deveni prima femeie din Formula 1: „Sunt singura din clasamentul FIA”
Descopera.ro
A fost găsită dovada absolută că planeta Marte a fost...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă face ghidușii într-o noapte cu o vecină de scară: – Cum ai putut să faci așa ceva?!
Descopera.ro
Semnalul dat în România pentru intrarea în Primul Război Mondial: „Ne-am dat seama cu toții că ceva se schimbase”

Cele mai noi

Trimite acest link pe