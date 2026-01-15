🚨 Cel mai mare protest din 2026. Românii, spre Guvern: “Uniți, cu toți, să scăpăm de hoți!”, “Jos Guvernul”, “Călin Georgescu, președinte”

Un dispozitiv impresionant de jandarmi este plasat în fața Guvernului, în așteptarea protestatarilor. Românii scandează împotriva Guvernului Bolojan.
Un dispozitiv impresionant de jandarmi este plasat în fața Guvernului, în așteptarea protestatarilor. Românii scandează împotriva Guvernului Bolojan.
În timp ce se îndreaptă spre Ateneul Român, protestatarii strigă ”Călin Georgescu este președinte” și ”Jos Guvernul”.
Peste 2.000 de protestatari au pornit în marș din Piața Universității, traversând zona Ateneului Român, îndreptându-se apoi spre Piața Victoriei.
”Suntem mulți, suntem uniți și suntem puternici.
Vă mulțumesc că ați venit într-un număr atât de mare, în ciuda frigului de afară și în ciuda celor care urăsc tricolorul și neamul românesc.
De aici, din Piața Universității, un loc sfânt și un loc în care a curs sânge pentru libertatea românilor, protestăm și strigăm împotriva cenzurii și a celor care încearcă să reinstaureze dictatura și să ne fure drepturile, împotriva celor care au anulat alegerile”.
Poliția București a anunțat că scopul declarat al protestului este „apărarea și promovarea valorilor culturale și identitare românești”.
”Știu, mulți dintre voi sunteți aici pentru problemele care vă apasă în fiecare zi: impozite, taxe peste taxe, salarii înghețate, pensii înghețate… și toate celelalte greutăți care au venit de la aceste guverne.”
Protestatarii au început să îl apostrofeze pe Ilie Bolojan.
În apropierea Pieței Universității, comercianții ambulanți au început să vândă steaguri și vuvuzele pentru participanți, iar prețurile variază între 10 și 20 de lei.
Oamenii au început deja să se strângă la Universitate cu pancarte și steaguri ridicate. Mulți participanți și-au anunțat prezența încă de joi după-amiază. Până în acest moment s-au strâns peste 1.000 de persoane, însă sunt așteptate peste 5.000.
Mii de persoane participă, joi seară, la protestul față de Legea Vexler, organizat de Claudiu Târziu și susținut de AUR.
Prima manifestație este inițiată de Claudiu Târziu, fondator al partidului Acțiunea Conservatoare. La protest va participa și AUR, formațiune condusă în prezent de George Simion și vizează opoziția față de „Legea Vexler”.
Marșul de protest se va desfășura între orele 17:30 și 20:30, în Piața Universității. Participanții se vor aduna în zona statuilor, iar de la ora 18:45 vor porni într-un marș pe traseul Piața Universității – zona Muzeului Municipiului București – Bd. Nicolae Bălcescu – Bd. Gheorghe Magheru – str. George Enescu – str. Nicolae Golescu – str. Episcopiei, până la Ateneul Român.
Tot astăzi este programată o a doua manifestație în Piața Victoriei, între orele 17:30 și 23:00. Conform Jandarmeriei, este vorba despre „o adunare publică organizată de numitul M.J., având drept scop „protestul împotriva politicilor de împovărare fiscală impuse de Guvern”.
Jandarmeria Capitalei anunță că va lua măsuri pentru asigurarea ordinii publice și a siguranței participanților.
„Joi, 15 ianuarie 2026, Jandarmeria Capitalei, alături de celelalte instituții cu atribuții în domeniu, va lua măsuri pentru asigurarea unui climat de siguranţă la nivelul Capitalei, respectiv pentru a asigura ordinea publică şi protecţia participanţilor la două adunări publice de protest, în Piața Universității, respectiv Piața Victoriei”, se arată în comunicatul instituției.
George Simion, liderul AUR, a publicat pe pagina sa de Facebook, un video în care cheamă românii la protest.
„Nu mă puteți intimida! De la bătrânii înghețați în case, la taxele mărite și alimente cu pesticide din Brazilia sau Ucraina – voi sunteți asasinii acestui neam! Mergem la protest!”, a transmis liderul AUR.
RECOMANDAREA AUTORULUI: