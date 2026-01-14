George Simion cheamă oamenii la protest: „Lumea nu e proastă, cum o credeți voi. O să explodeze mămăliga și o să fiu acolo”

George Simion, liderul AUR, a publicat pe pagina sa de Facebook, un video în care cheamă românii la protest, la început de an. „Joi, 15 ianuarie, în Piața Universității, la Statui”.

George Simion cheamă românii să iasă în stradă și să își strige nemulțumirile. „Nu mă puteți intimida! De la bătrânii înghețați în case, la taxele mărite și alimente cu pesticide din Brazilia sau Ucraina – voi sunteți asasinii acestui neam! Mâine protest!”, a transmis liderul AUR.

„Eu nu sunt singur, am în spatele meu zeci de mii de oameni care la fel nu cedează și nu se intimidează. Mergem până la capăt. Nu puteți să ne denigrați pe salarii de mii de euro. Zi de zi păcăliți lumea. Lumea vede că e frig în casă, lumea vede cât plătește la impozite, lumea vede că mor bătrâni înghețați în case. Lumea nu e proastă cum o credeți voi. Vă deranjează foarte mult că ieșim la proteste, inclusiv la protestul de mâine, de joi. Da, ieșim pentru că într-un fel sau altul trebuie să se vadă că nu sunteți doar voi în România și că voi sunteți cei care au anulat alegerile și susțineți dictatura, susțineți impunerea de personaje sinistre, cu mari probleme în funcții de conducere. Nu mai vrem să fim conduși așa. Nu am nicio miză, alta decât să se termine cu această diictatură și să revenim la normalitate și la țara noastră, la România. Felul în care a semnat Acordul Mercosur, felul în care vor fi aduse cereale, carne din Brazilia, din Ucraina, pline de pesticide (…) La români, ăștia de care vă bateți joc voi, o să explodeze mămăliga și o să fiu acolo și de-abia aștept momentul ăla. Tic tac, tic tac eu nu tacă. Mergem până la capăt”, a spus George Simion în postarea sa.

