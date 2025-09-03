Dragoș Pîslaru: „UE nu e încântată că în 2025 suntem unde suntem, față de ce am promis că o sa facem”

„Reformele din PNRR sunt asumate de coaliție întru totul. În Administrația publică ne putem gândi la lucruri mai ambițioase, decât cele deja puse pe masă”, a mai adăugat Pîslaru.
„Reformele din PNRR sunt asumate de coaliție întru totul. În Administrația publică ne putem gândi la lucruri mai ambițioase, decât cele deja puse pe masă”, a mai adăugat Pîslaru.
„UE nu e încântată că în 2025 suntem unde suntem, față de ce am promis că o sa facem. E un pic ingrat dar trebuie să vă spun asta, UE și partenerii sunt foarte încântați de actualul guvern, de fermitatea pe care o avem”, a precizat ministrul.
Dragoș Pîslaru a precizat că România va încasa anul acesta din fonduri europene aproximativ 15-17 miliarde de euro.
„Sumele 15-17 miliarde vin din câți bani am investit deja prin PNRR, componenta de grant și partea de coeziune. Dacă spitalele care încep să lucreze intră pe coeziune, absorbția va fi mai mare”, a precizat oficialul.
„Astăzi în 2025 nu știm care sunt proiectele care intră într-o anvelopă pe care o mai avem de implementat în PNRR ceea ce este un mare neajuns. Oamenii trebuie să știe ce se finanțează”, a declarat ministrul Investițiilor.
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene Dragoș Pîslaru a susținut o conferință de presă în care a declarat că Uniunea Europeană „nu e încântată că în 2025 suntem unde suntem, față de ce am promis că o sa facem”.