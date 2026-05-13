Sute de drone civile și militare vor fi fabricate în România. O nouă investiție în sectorul dronelor ia amploare la Brașov, unde a fost inaugurată o unitate de asamblare pentru drone civile și militare. Proiectul introduce în România tehnologii dezvoltate la nivel internațional și are ca obiectiv extinderea capacităților de producție destinate piețelor europene.

Inițiativa este sprijinită de un antreprenor român și beneficiază de finanțare din partea unor investitori din Statele Unite ale Americii și Germania. Proiectul face parte dintr-o rețea europeană de cercetare și producție, care include centre în mai multe orașe de pe continent.

„Această tehnologie a fost dezvoltată complet de echipele noastre de operațiuni în acești câțiva ani, până am ajuns la produsul matur pe care îl avem astăzi, iar produsul va fi realizat aici, în această fabrică”, a declarat Alberto Llabata, COO al companiei.

„Noi am creat drona de la zero, deci am făcut design-ul la toate electronicele și tot softul, apoi avem furnizor care produc elicii, produc pisibiurile și noi după aia le integrăm, le testăm și desigur le le exportăm”, a afirmat şi Bogdan Ochiana, CEO al companiei, arată Antena 3 CNN.

Accent pe statele NATO

Potrivit reprezentanților companiei, obiectivul este trecerea de la o producție limitată la una industrială, care să ajungă la sute sau chiar mii de unități. Accentul este pus pe statele NATO. Unitatea de producție din Brașov își va începe activitatea la mijlocul lunii mai, cu un volum inițial de aproximativ 200 de drone, urmând ca această capacitate să poată fi extinsă până la 800 de unități.

„Noi ne concentrăm acuma pe țările NATO, pe România, Polonia, Spania, Germania cât și desigur pe Ucraina”, a adăugat Bogdan Ochiana.

„Industria trebuie să se adapteze timpurilor. Și atunci, pe de o parte, tot ceea ce ține de industria clasică nu trebuie uitat, atâta vreme cât are logică pentru nevoile locale”, a spus Speranța Munteanu, reprezentant Romaero.

