Drone ucrainene ar fi atacat o rafinărie de petrol din regiunea Krasnodar din Rusia

Drone ucrainene ar fi lovit o rafinărie de petrol din orașul Sloviansk-na-Kuban din regiunea Krasnodar din Rusia în noaptea de 26 ianuarie, au relatat canalele media rusești Telegram, scrie kyivindependent.com.



Fotografiile și videoclipurile postate de locuitori pe rețelele sociale par să arate un cer nocturn strălucitor din direcția rafinăriei de petrol menționate.

Sediul operațional regional a susținut că resturi de dronă au căzut pe teritoriul a „două întreprinderi”, fără să specifice tipul întreprinderii. Oficialii au susținut că o persoană a fost spitalizată cu răni care nu îi pun viața în pericol în urma atacului.

Kyiv Independent nu a putut verifica imediat rapoartele și nici afirmațiile făcute de oficialii ruși. Armata ucraineană nu a comentat încă atacul raportat.

Nu au fost disponibile informații immediate cu privire la amploarea pagubelor cauzate.

Ucraina lansează în mod regulat atacuri puternice împotriva instalațiilor militare și industriale din Rusia și din teritoriile ocupate de Rusia, bazându-se în principal pe drone dezvoltate pe plan intern.

Situat peste strâmtoarea Kerci, în fața Crimeii ocupate, Regiunea Krasnodar a servit drept țintă regulată a atacurilor ucrainene. La data de 22 ianuarie, dronele ucrainene au atacat terminalul petrolier Tamanneftegaz din regiune, a confirmat Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei.

Atacul raportat vine în contextul în care Kievul își continuă intensificarea campaniei împotriva infrastructurii petroliere și gaziere rusești, o sursă cheie de venituri ale Moscovei, ce contribuie la alimentarea invaziei sale totale în Ucraina.

Reuters a relatat pe 19 ianuarie că veniturile fiscale din bugetul federal rusesc din petrol și gaze se așteaptă să scadă cu 46% în această lună față de ianuarie 2025.

Veniturile din petrol și gaze înseamnă circa un sfert din bugetul federal al Rusiei, jucând un rol cheie în susținerea războiului total al Moscovei împotriva Ucrainei.

Conform Reuters, veniturile vor scădea probabil la aproximativ 420 de miliarde de ruble (5,42 miliarde de dolari), cel mai scăzut nivel din august 2020.

