Prima pagină » Actualitate » Drone ucrainene ar fi atacat o rafinărie de petrol din regiunea Krasnodar din Rusia

Drone ucrainene ar fi atacat o rafinărie de petrol din regiunea Krasnodar din Rusia

26 ian. 2026, 11:12, Actualitate
Drone ucrainene ar fi atacat o rafinărie de petrol din regiunea Krasnodar din Rusia
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Drone ucrainene ar fi lovit o rafinărie de petrol din orașul Sloviansk-na-Kuban din regiunea Krasnodar din Rusia în noaptea de 26 ianuarie, au relatat canalele media rusești Telegram, scrie kyivindependent.com.

Fotografiile și videoclipurile postate de locuitori pe rețelele sociale par să arate un cer nocturn strălucitor din direcția rafinăriei de petrol menționate.

Sediul operațional regional a susținut că resturi de dronă au căzut pe teritoriul a „două întreprinderi”, fără să specifice tipul întreprinderii. Oficialii au susținut că o persoană a fost spitalizată cu răni care nu îi pun viața în pericol în urma atacului.

Kyiv Independent nu a putut verifica imediat rapoartele și nici afirmațiile făcute de oficialii ruși. Armata ucraineană nu a comentat încă atacul raportat.

Nu au fost disponibile informații immediate cu privire la amploarea pagubelor cauzate.

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Ucraina lansează în mod regulat atacuri puternice împotriva instalațiilor militare și industriale din Rusia și din teritoriile ocupate de Rusia, bazându-se în principal pe drone dezvoltate pe plan intern.

Situat peste strâmtoarea Kerci, în fața Crimeii ocupate, Regiunea Krasnodar a servit drept țintă regulată a atacurilor ucrainene. La data de 22 ianuarie, dronele ucrainene au atacat terminalul petrolier Tamanneftegaz din regiune, a confirmat Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei.

Atacul raportat vine în contextul în care Kievul își continuă intensificarea campaniei împotriva infrastructurii petroliere și gaziere rusești, o sursă cheie de venituri ale Moscovei, ce contribuie la alimentarea invaziei sale totale în Ucraina.

Reuters a relatat pe 19 ianuarie că veniturile fiscale din bugetul federal rusesc din petrol și gaze se așteaptă să scadă cu 46% în această lună față de ianuarie 2025.

Veniturile din petrol și gaze înseamnă circa un sfert din bugetul federal al Rusiei, jucând un rol cheie în susținerea războiului total al Moscovei împotriva Ucrainei.

Conform Reuters, veniturile vor scădea probabil la aproximativ 420 de miliarde de ruble (5,42 miliarde de dolari), cel mai scăzut nivel din august 2020.

Autorul recomandă:

Secretomania, politică de stat. Cazurile Mercosur, PNRR și „Ajutor pentru Ucraina”. Ce au de ascuns autoritățile române

Recomandarea video

Citește și

ALERTĂ Ca în pandemie: furtuna de zăpadă din SUA a închis cele mai multe zboruri de la criza covid încoace. Peste un milion de oameni au rămas fără curent
11:58
Ca în pandemie: furtuna de zăpadă din SUA a închis cele mai multe zboruri de la criza covid încoace. Peste un milion de oameni au rămas fără curent
LIFESTYLE Trucul grădinarilor iscusiți pentru o înflorire bogată a trandafirilor. Ce să faci la începutul lunii februarie
11:45
Trucul grădinarilor iscusiți pentru o înflorire bogată a trandafirilor. Ce să faci la începutul lunii februarie
EXCLUSIV Nicolae Ceauşescu, omagiat de nostalgici, de ziua lui. Câți oameni s-au strâns la mormântul din Ghencea. ”Nu a făcut un rău, a făcut răul necesar”
11:44
Nicolae Ceauşescu, omagiat de nostalgici, de ziua lui. Câți oameni s-au strâns la mormântul din Ghencea. ”Nu a făcut un rău, a făcut răul necesar”
EXTERNE Bill Clinton și Barack Obama îi cheamă pe americani să se mobilizeze, după evenimentele de la Minneapolis. „Să ne ridicăm”
11:19
Bill Clinton și Barack Obama îi cheamă pe americani să se mobilizeze, după evenimentele de la Minneapolis. „Să ne ridicăm”
AUTO Obligație pentru șoferi. Dotările auto care nu trebuie să lipsească. Amenzile ajung la 4.050 de lei
10:45
Obligație pentru șoferi. Dotările auto care nu trebuie să lipsească. Amenzile ajung la 4.050 de lei
Mediafax
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
Digi24
Crima din Cenei. Noi detalii despre suspecți: cei doi băieți de 15 ani ar mai fi bătut un tânăr, care însă și-a retras plângerea
Cancan.ro
Ce a făcut Ioniță de la Clejani, cu doar câteva minute înainte să se prăbușească. Imaginile care au prevestit 'nenorocirea'
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, ce imagini! A ales o fustiță extrem de provocatoare
Adevarul
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care au murit 40 oameni. Un muncitor român, angajat la negru de corsican
Mediafax
Cât costă cea mai SCUMPĂ ciorbă din România. Te „arde” rău la buzunar
Click
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
Digi24
VIDEO Revoltă în comuna bunicilor ucigașului lui Mario: Băiatul a fost scos din casă de jandarmi, iar tatăl a fost găsit ascuns în pod
Cancan.ro
Surpriză colosală: Călin Donca, eliminat de la Survivor? Antena 1 a divulgat secretul
Ce se întâmplă doctore
Imagini tulburătoare cu celebra vedetă! Nu o mai recunoaște nimeni. A ajuns piele și os: „Este îngrijorător”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Drone, roboți și vehicule de luptă autonome, în România. NATO pregătește „zone automatizate” de apărare
Descopera.ro
O gaură neagră antică sfidează legile fizicii!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
Studiu: Gândirea pozitivă ar putea întări sistemul imunitar
SPORT Îl „bate” pe Rafael Nadal la superstiții și vrea să se DUELEZE cu Roger Federer
12:31
Îl „bate” pe Rafael Nadal la superstiții și vrea să se DUELEZE cu Roger Federer
VIDEO Ion Cristoiu: Prin sinistrul milițian Cătălin Predoiu, NevolNicu de la Cotroceni se răzbună pe cei care l-au huiduit de Ziua Unirii
12:09
Ion Cristoiu: Prin sinistrul milițian Cătălin Predoiu, NevolNicu de la Cotroceni se răzbună pe cei care l-au huiduit de Ziua Unirii
SPORT Darius Dorin, campion național la tenis U16. La turneu au asistat nume uriașe, ca Ion Țiriac și Ilie Năstase
11:58
Darius Dorin, campion național la tenis U16. La turneu au asistat nume uriașe, ca Ion Țiriac și Ilie Năstase
SPORT Va fi DEMIS Elias Charalambous de la FCSB? Ce spune și ce variante are Gigi Becali
11:34
Va fi DEMIS Elias Charalambous de la FCSB? Ce spune și ce variante are Gigi Becali
NEWS ALERT Ultima ședință de coaliție înainte ca Bolojan să-și asume răspunderea pe reforma administrației. Premierul discută cu Nicușor Dan pe buget- SURSE
11:10
Ultima ședință de coaliție înainte ca Bolojan să-și asume răspunderea pe reforma administrației. Premierul discută cu Nicușor Dan pe buget- SURSE
FLASH NEWS Venezuela a eliberat peste 100 de deținuți politici. Delcy Rodriguez respinge presiunile americane: „Destul cu ordinele venite de la Washington”
11:07
Venezuela a eliberat peste 100 de deținuți politici. Delcy Rodriguez respinge presiunile americane: „Destul cu ordinele venite de la Washington”

Cele mai noi

Trimite acest link pe