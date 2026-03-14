Cel mai prost film al anului 2025. Verdict dur la „Zmeura de Aur”: „Au distrus complet un roman clasic”

14 mart. 2026, 14:25, Film
Filmul SF american Războiul lumilor, inspirat din romanul publicat în 1898 de H. G. Wells, a dominat ediția cu numărul 46 a premiilor Golden Raspberry Awards („Zmeura de Aur”). Producția a primit cele mai multe trofee negative, inclusiv pentru cel mai prost film, relatează HotNews.ro.

Producția a fost desemnată cel mai prost film al anului 2025 și a mai câștigat premii pentru cel mai prost scenariu, cel mai prost remake, cel mai prost actor și cel mai prost regizor.

Organizatorii Premiilor Razzie au declarat că filmul „a distrus complet romanul clasic al lui H.G. Wells”.

„Regizorul Rich Lee (poate inspirat de Ed Wood) a ales un artificiu ridicol, dialoguri de doi bani și o interpretare deosebit de hilară a protagonistului, Ice Cube, pentru a câștiga cel mai mare număr de statuete din 2025”, au transmis organizatorii „Zmeurei de Aur”.

„Albă ca Zăpada”, altă producție ironizată la gala Razzie

Printre filmele luate în vizor anul acesta s-a numărat și remake-ul live-action Snow White, inspirat din animația clasică Disney din 1937.

Filmul a primit premiul pentru cel mai prost actor în rol secundar – acordat tuturor celor șapte pitici realizați prin CGI – precum și trofeul pentru cea mai proastă combinație de pe ecran.

„A costat o avere și a pierdut o avere, poate blestemat chiar de Walt Disney pentru că i-a ignorat dorința pe patul de moarte ca filmul să nu fie niciodată refăcut”, au glumit organizatorii.

La alte categorii, Rebel Wilson a primit premiul pentru cea mai proastă actriță pentru rolul din comedia de acțiune Bride Hard, iar Scarlet Rose Stallone a fost desemnată cea mai proastă actriță în rol secundar pentru interpretarea din westernul de acțiune Gunslingers.

