A fost dezvăluită identitatea lui Bansky. Cine este celebrul artist stradal și cum l-au „descoperit"jurnaliștii de la Reuters

14 mart. 2026, 13:59, Actualitate
A fost dezvăluită identitatea lui Bansky / Sursa FOTO: captură Youtube

Identitatea artistului stradal britanic Bansky a fost dezbătută și atent protejată timp de decenii, scrie Mediafax. O investigație jurnalistică de amploare, demarată pentru a rezolva acest „mister”, i-a dus ziariștii agenției Reuters dintr-un sat ucrainean bombardat la Londra și de acolo în centrul Manhattanului, New York.

Astfel, au ieșit la iveală numeroase informații despre identitatea acestui personaj.

Cine este Bansky

Artistul din spatele pseudonimului Banksy este Robin Gunningham, originar din Bristol, cunoscut acum sub numele de David Jones (cont Facebook). El și-a schimbat în mod deliberat numele pentru a-și ascunde identitatea.

După o anchetă întinsă pe câțiva ani, jurnaliștii Reuters i-au dezvăluit adevăratul nume. Ancheta Reuters arată că identitatea lui Banksy a fost dezvăluită în mod corect în 2008 de tabloidul britanic The Mail on Sunday. Jurnaliștii au scris la acea vreme că ancheta lor de un an „a fost cât se poate de aproape de a dezvălui” identitatea artistului stradal.

Reuters arată că Robert Gunningham și-ar fi schimbat numele după articolul din 2008 din The Mail on Sunday.

„Robin Gunningham nu există. Numele pe care l-ai menționat l-am omorât acum mulți ani”, a declarat pentru Reuters fostul manager al lui Banksy, Steve Lazarides.

În timpul anchetei, jurnaliștii Reuters au vorbit cu un număr mare de persoane, au analizat diverse documente și amprentele digitale ale lui Banksy. Una dintre principalele piste a fost arestarea artistului în 2000. Poliția din New York l-a reținut pe Banksy pentru graffiti-ul de pe un panou publicitar postat pe strada Hudson nr. 675. Robin Gunningham a recunoscut totul atunci, relatează Reuters. Numele artistului este menționat în mod repetat în documentele instanței și ale poliției legate de arestare.

Ce l-a dat de gol

Numele lui David Jones, potrivit Reuters, a apărut însă atunci când artistul a călătorit în Ucraina pentru a crea o serie de picturi murale în 2022.

Surse Reuters „familiarizate cu procedurile de imigrare” din Ucraina au raportat că un bărbat pe nume Jones a trecut granița cu solistul trupei Massive Attack, Robert Del Naja, care a fost implicat în crearea seriei de graffiti.

O altă sursă Reuters a raportat că data nașterii înscrisă pe pașaportul lui Jones corespundea cu cea a lui Robin Gunningham. Era aceeași. Ca atare, David Jones era Robin Gunningham. Banksy, originar din Bristol. Un secret, atent păstrat timp de decenii, a fost devoalat.

