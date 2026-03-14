Medicii de la Harvard au confirmat. Alimentele care stimulează creșterea neuronilor

14 mart. 2026, 14:23, Social
Un expert în longevitate de la Harvard a dezvăluit o listă de șapte produse care ajută  organismul.

Întotdeauna s-a crezut că neuronii pierduți nu pot fi recuperați. Cu toate acestea, domeniul medicinei nu are limite, iar acest lucru ar putea fi posibil datorită alimentației . Cercetările științifice au ajuns la concluzia că organismul are capacitatea de a genera celule noi, chiar și la vârsta adultă, iar acest lucru poate îmbunătăți memoria, învățarea, agilitatea mentală , capacitatea de a-ți aminti totul, relatează La Razon.

David Céspedes, specialist în longevitate cu studii la Harvard, a insistat că anumite obiceiuri, în special dieta, pot stimula acest fenomen biologic.

Punctul de plecare constă într-o moleculă cheie pentru sănătatea creierului, BDNF , o proteină care acționează ca un „îngrășământ” natural pentru sistemul nervos . Aceasta promovează creșterea, întărește conexiunile dintre neuroni și ajută țesutul nervos să rămână activ mai mult timp. Prin urmare, un nivel ridicat de BDNF este asociat cu o capacitate cognitivă mai mare și o probabilitate mai mică de declin neurologic legat de vârstă.

Printre alimentele care ajută la activarea acestui mecanism, afinele se remarcă. Aceste fructe mici sunt bogate în antocianine, compuși antioxidanți care protejează celulele nervoase de stresul oxidativ. Strugurii roșii sunt, de asemenea, benefici , deoarece conțin resveratrol, o substanță pe care literatura științifică o asociază cu efecte pozitive asupra îmbătrânirii creierului.

Băuturile joacă, de asemenea, un rol semnificativ. Ceaiul verde oferă epigalocatechin galat, un antioxidant implicat în diverse procese de protecție neuronală. Cafeaua , între timp, conține acid clorogenic, un compus care poate contribui la îmbunătățirea funcției cognitive atunci când este consumat cu moderație.

Turmericul conține curcumină, o moleculă studiată pentru capacitatea sa de a promova procesele antiinflamatorii și de a susține sănătatea neuronală. Semințele de chia și alte soiuri de chia închise la culoare, precum și peștele gras , sunt, de asemenea, surse excelente de acizi grași omega-3. Lista este completată de un aliment care, atunci când este consumat în forma sa cea mai pură, poate oferi beneficii neașteptate: ciocolata neagră.

