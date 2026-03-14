Adam Sandler, cel mai bine plătit actor de la Hollywood în 2025, potrivit Forbes. Câți bani a câștigat

14 mart. 2026, 14:18, Actualitate
sursa foto: Hepta

Potrivit noilor estimări Forbes, Tom Cruise și Mark Wahlberg îl urmează pe Adam Sandler, scrie La Opinion.

Comediantul Adam Sandler a primit titlul de cel mai bine plătit actor de la Hollywood în 2025, potrivit revistei Forbes. La 59 de ani, Sandler a câștigat 48 de milioane de dolari în ultimul an fiscal, datorită unei combinații de proiecte de succes pentru Netflix.

Actorul și producătorul a jucat în „Happy Gilmore 2”, mult așteptata continuare a comediei sportive din 1996, și a împărțit ecranul cu George Clooney în Jay Kelly. În acest film Netflix, Adam Sandler l-a interpretat pe Ron Sukenick, agentul devotat al unei celebre vedete de cinema, rol care i-a adus o nominalizare la Globul de Aur pentru cel mai bun actor în rol secundar.

Deși se află în fruntea clasamentului, câștigurile lui Adam Sandler sunt departe de cele 88 de milioane de dolari pe care Dwayne Johnson le-a câștigat în 2024, pe când era lider în clasament.

Dar clasamentul Forbes reflectă un an dificil pentru industrie. Compensațiile combinate ale celor mai bine plătiți 20 de actori au fost de 590 de milioane de dolari, o scădere cu 20% față de 730 de milioane de dolari de anul trecut.

Lista primilor cinci din topul Forbes este următoarea:

Adam Sandler: 48 de milioane de dolari pentru Happy Gilmore 2 și Jay Kelly
Tom Cruise: 46 de milioane de dolari pentru Mission: Impossible – Final Judgment
Mark Wahlberg: 44 de milioane de dolari pentru The Family Plan (Apple TV), Play Dirty (Prime Video) și Flight Risk
Scarlett Johansson: 43 de milioane de dolari pentru Jurassic World: Rebirth, The Phoenician Scheme și debutul ei regizoral, Eleanor the Great
Brad Pitt: 41 de milioane de dolari pentru F1 (Apple), nominalizat la Oscar în 2026.

