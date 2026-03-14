Rapid – Dinamo. Andrei Nicolescu anunță care e miza reală a derby-ului: „E unul de referință”

Rapid – Dinamo se joacă diseară, de la ora 21:00, în debutul play-off-ului. Andrei Nicolescu, președintele roș-albilor, spune că o victorie cu giuleștenii reprezintă un punct de referință și apoi „câinilor” nu le-ar mai sta nimeni în cale în lupta pentru titlu.

Dinamo nu a mai învins Rapid din 2015 în campionat, de atunci fiind șase victorii ale giuleștenilor și cinci remize.

Roș-albii au trei înfrângeri la rând în ultima perioadă și sunt în play-off cu 26 de puncte, iar gazdele derby-ului de diseară au 28 de puncte.

„Eu am încredere și încerc să le dau și lor. Noi trebuie să intrăm într-o stare mentală pentru a trece prin acest play-off. Meciul este unul de referință. Reprezintă un punct de cotitură. Am mai spus asta. Noi trebuie să avem o victorie cu Rapid. Dacă noi avem o victorie cu Rapidul, după cred că nu ne mai stă nimic în cale. Asta este părerea mea personală.

A fost un prag când am bătut FCSB. Acum, cel puțin pentru mine, dar și pentru jucători, este foarte important meciul acesta. Dacă reușim să câștigăm, vom avea șanse foarte bune. Va fi un meci intens și foarte fizic. Acolo ei așa câștigă meciurile. Și pe fondul acela al unui teren mic și aglomerat, închis. E o dinamică diferită”, a spus Andrei Nicolescu la 48TV.

Dinamo are probleme de lot pentru derby-ul cu Rapid. „Pușcaș nu va putea intra cu siguranță. Nici Karamoko nu este apt, iar în ceea ce îl privește pe Mărginean vom vedea exact cum se prezintă. Vom vedea de asemenea și situația lui Boateng, dacă va putea intra sau nu” declara antrenorul Zeljko Kopic.

Pentru meciul Rapid – Dinamo, Jandarmeria a anunțat măsuri speciale.