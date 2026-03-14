Euriborul crește pe fondul războiului din Iran. Ce efect are pentru românii cu credite ipotecare

Tensiunile generate de conflictul din Iran încep să se reflecte în piețele financiare, iar unul dintre indicatorii care reacționează rapid este Euribor, arată Mediafax. Creșterea acestuia ar putea influența costul creditelor în euro și ar putea alimenta temerile privind o nouă perioadă de dobânzi ridicate.

Indicatorul, care reflectă dobânda la care băncile din zona euro se împrumută între ele, a încheiat săptămâna cu o rată zilnică de aproximativ 2,522 %, după mai multe sesiuni consecutive de creștere.

Piețele reacționează la evenimentele din Orientul Mijlociu

Creșterea vine într-un context marcat de volatilitate pe piețele internaționale, alimentată de scumpirea energiei și de temerile legate de inflație.

Potrivit analiștilor financiari, evoluția Euribor reflectă reacția anticipată a piețelor la posibilitatea unor întreruperi în aprovizionarea globală cu energie. O creștere puternică a prețurilor la energie ar putea duce la accelerarea inflației și ar putea determina Banca Centrală Europeană să mențină sau chiar să majoreze dobânzile.

Totuși, experții spun că, dacă tensiunile din Orientul Mijlociu nu se vor amplifica, indicatorul ar putea reveni la intervalul din ultimele luni. Unele estimări indică pentru 2026 un nivel al Euriborului situat aproximativ între 2% și 2,4%, în absența unui șoc energetic major.

În România, majoritatea creditelor ipotecare în lei sunt calculate în funcție de indicatori precum IRCC sau ROBOR. Totuși, Euriborul rămâne relevant pentru creditele în euro. Potrivit datelor din sistemul bancar, peste 114.000 de credite ipotecare în euro sunt legate de evoluția acestui indicator.

Efectul creșterii Euribor

Astfel, o creștere a Euriborului se poate reflecta în rate mai mari pentru persoanele care au împrumuturi cu dobândă variabilă în moneda europeană.

În același timp, evoluția dobânzilor din zona euro influențează indirect și costurile de finanțare pentru bănci, ceea ce poate afecta nivelul dobânzilor pentru creditele noi.

Creșterea Euriborului arată cât de rapid pot reacționa piețele la tensiunile internaționale. Conflictul din Orientul Mijlociu, scumpirea energiei și riscurile privind inflația sunt factori care pot influența deciziile de politică monetară în Europa.

Pentru consumatori, aceste evoluții se traduc printr-o perioadă de incertitudine în privința costului creditelor și a dobânzilor.

