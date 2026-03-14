Euriborul crește pe fondul războiului din Iran. Ce efect are pentru românii cu credite ipotecare

14 mart. 2026, 13:01, Actualitate
Tensiunile generate de conflictul din Iran încep să se reflecte în piețele financiare, iar unul dintre indicatorii care reacționează rapid este Euribor, arată Mediafax. Creșterea acestuia ar putea influența costul creditelor în euro și ar putea alimenta temerile privind o nouă perioadă de dobânzi ridicate.

Indicatorul, care reflectă dobânda la care băncile din zona euro se împrumută între ele, a încheiat săptămâna cu o rată zilnică de aproximativ 2,522 %, după mai multe sesiuni consecutive de creștere.

Piețele reacționează la evenimentele din Orientul Mijlociu

Creșterea vine într-un context marcat de volatilitate pe piețele internaționale, alimentată de scumpirea energiei și de temerile legate de inflație.

Potrivit analiștilor financiari, evoluția Euribor reflectă reacția anticipată a piețelor la posibilitatea unor întreruperi în aprovizionarea globală cu energie. O creștere puternică a prețurilor la energie ar putea duce la accelerarea inflației și ar putea determina Banca Centrală Europeană să mențină sau chiar să majoreze dobânzile.

Totuși, experții spun că, dacă tensiunile din Orientul Mijlociu nu se vor amplifica, indicatorul ar putea reveni la intervalul din ultimele luni. Unele estimări indică pentru 2026 un nivel al Euriborului situat aproximativ între 2% și 2,4%, în absența unui șoc energetic major.

În România, majoritatea creditelor ipotecare în lei sunt calculate în funcție de indicatori precum IRCC sau ROBOR. Totuși, Euriborul rămâne relevant pentru creditele în euro. Potrivit datelor din sistemul bancar, peste 114.000 de credite ipotecare în euro sunt legate de evoluția acestui indicator.

Efectul creșterii Euribor

Astfel, o creștere a Euriborului se poate reflecta în rate mai mari pentru persoanele care au împrumuturi cu dobândă variabilă în moneda europeană.

În același timp, evoluția dobânzilor din zona euro influențează indirect și costurile de finanțare pentru bănci, ceea ce poate afecta nivelul dobânzilor pentru creditele noi.

Creșterea Euriborului arată cât de rapid pot reacționa piețele la tensiunile internaționale. Conflictul din Orientul Mijlociu, scumpirea energiei și riscurile privind inflația sunt factori care pot influența deciziile de politică monetară în Europa.

Pentru consumatori, aceste evoluții se traduc printr-o perioadă de incertitudine în privința costului creditelor și a dobânzilor.

Cumperi un apartament „prin bancă”, plătești triplu în România. Țara noastră are cele mai mari dobânzi din Europa. Care este situația în Bulgaria, Ungaria sau Grecia. Date oficiale de la bănci

Dobânzile sar în aer începând de astăzi. Indicele IRCC crește la un maxim istoric. Automat, explodează și RATELE românilor. Cu cât, vezi calculele

Piața imobiliară a României în 2026, sub presiunea fiscală și economică. Lecția bulgară: Piața imobiliară de la Sofia este în plină expansiune, prețurile au crescut cu 156% în ultimii 10 ani

ECONOMIE Adrian Câciu, tiradă la adresa lui Bolojan: ”Oamenii nu trebuie să fie experimentul lui contabil”
14:57
Adrian Câciu, tiradă la adresa lui Bolojan: ”Oamenii nu trebuie să fie experimentul lui contabil”
INEDIT Japonezii au creat o mașină de spălat care „curăță” oamenii în doar 15 minute. Cât costă
14:37
Japonezii au creat o mașină de spălat care „curăță” oamenii în doar 15 minute. Cât costă
CINEMA Adam Sandler, cel mai bine plătit actor de la Hollywood în 2025, potrivit Forbes. Câți bani a câștigat
14:18
Adam Sandler, cel mai bine plătit actor de la Hollywood în 2025, potrivit Forbes. Câți bani a câștigat
RĂZBOIUL ÎN DIRECT 🚨 Lupte în Orient, ziua 15. Israelul susține că războiul împotriva Iranului intră în „faza decisivă”. Iranul refuză să redeschidă Strâmtoarea Hormuz
14:07
🚨 Lupte în Orient, ziua 15. Israelul susține că războiul împotriva Iranului intră în „faza decisivă”. Iranul refuză să redeschidă Strâmtoarea Hormuz
INEDIT A fost dezvăluită identitatea lui Bansky. Cine este celebrul artist stradal și cum l-au „descoperit”jurnaliștii de la Reuters
13:59
A fost dezvăluită identitatea lui Bansky. Cine este celebrul artist stradal și cum l-au „descoperit”jurnaliștii de la Reuters
NEWS ALERT Fiul lui Andrei Pleșu, trimis în judecată. Acesta este acuzat de trafic și consum de droguri
13:37
Fiul lui Andrei Pleșu, trimis în judecată. Acesta este acuzat de trafic și consum de droguri
Mediafax
The Guardian: Piesa României la Eurovision „glorifică asfixierea sexuală”
Digi24
Gafa de începători care a compromis o unitate de elită din Rusia. Asasinii lui Putin, demascați pentru că au folosit Google Translate
Cancan.ro
Zodia care va străluci mai mult ca niciodată începând cu 2026. Astrologii anunță succes pe toate planurile pentru acești nativi, până la sfârșitul deceniului
Prosport.ro
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
Adevarul
Mihail Kogălniceanu, cel mai fierbinte punct al României: „Parcă-i controlează cineva pe americani? Pot să aducă și o armă chimică“
Mediafax
Jurnaliștii de la Reuters au dezvăluit identitatea celebrului Banksy. Cum l-au „prins”
Click
Comoara Iranului: cel mai mare diamant roz din lume și tezaurul de miliarde din Teheran
Digi24
Reacția furioasă a Rusiei după ce a fost bombardată de Ucraina. Moscova se întoarce împotriva Franței şi Regatului Unit
Cancan.ro
Cine plătește gardul de hotar și ce faci când vecinul refuză să contribuie
Ce se întâmplă doctore
„Cel mai dorit bărbat de pe Internet” dezvăluie că a purtat peruci timp de 14 ani pentru a-și ascunde chelia. „Dacă o femeie încerca să îmi atingă părul, evitam imediat gestul”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Caz extrem! Mașina cu istoric suspect în România: modelul care a avut 22 de proprietari
Descopera.ro
Mister rezolvat: Cum aterizează pisicile mereu în picioare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Arheologii ar fi descoperit cea mai veche formă de scriere cunoscută până acum

