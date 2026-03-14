Prima pagină » Actualitate » Surpare a carosabilului pe Șoseaua Mihai Bravu din Capitală. Au fost instituite restricții de circulație

Surpare a carosabilului pe Șoseaua Mihai Bravu din Capitală. Au fost instituite restricții de circulație

14 mart. 2026, 12:58, Actualitate
Galerie Foto 4

O porțiune a carosabilului s-a surpat în această dimineață pe Șoseaua Mihai Bravu, în dreptul numărului 307. Pentru a preveni eventuale riscuri și pentru siguranța traficului, autoritățile au impus restricții de circulație pe sensul dinspre Calea Vitan către Bulevardul Camil Ressu.

Cauza surpării nu este încă cunoscută, iar în zonă au intervenit echipele Companiei Municipale Termoenergetica București, alături de cele ale firmei ELSACO.

„În cursul acestei dimineți a fost semnalată o surpare a carosabilului pe Șoseaua Mihai Bravu, în dreptul numărului 307.

Pentru prevenirea oricăror riscuri suplimentare și pentru asigurarea siguranței traficului, au fost instituite restricții de circulație pe Șoseaua Mihai Bravu, pe sensul de deplasare dinspre Calea Vitan către Bulevardul Camil Ressu.

Cauza producerii surpării nu este cunoscută în acest moment.

Echipele Companiei Municipale Termoenergetica București (CMTEB), împreună cu cele ale societății ELSACO, au intervenit încă din cursul dimineții, având în vedere că în zonă se află rețele de termoficare, iar verificările sunt necesare pentru a confirma integritatea și siguranța acestora.

În urma unei evaluări preliminare realizate la fața locului, s-a constatat deteriorarea a aproximativ 3–4 plăci de acoperire ale galeriei de termoficare, fiecare având dimensiuni aproximative de 4,5 m lungime și 1 m lățime.

Intervențiile inițiale în zona surpării se desfășoară în mod mecanizat, utilizând echipamente specifice pentru stabilizarea perimetrului și îndepărtarea elementelor instabile. Accesul echipelor de muncitori în zonă va fi permis doar după confirmarea îndeplinirii condițiilor de siguranță necesare.

Va comunicăm faptul că Magistrala 2 Sud, pusă în funcțiune în anul 1972, este cuprinsă pentru modernizare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM), Lotul 1 – Obiectivul 1, lucrările fiind executate de firma ELSACO.

Situația este în continuare evaluată, urmând a fi dispuse măsurile tehnice necesare pentru restabilirea condițiilor normale de circulație”, precizează Termoenergetica.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

ECONOMIE Adrian Câciu, tiradă la adresa lui Bolojan: ”Oamenii nu trebuie să fie experimentul lui contabil”
14:57
Adrian Câciu, tiradă la adresa lui Bolojan: ”Oamenii nu trebuie să fie experimentul lui contabil”
INEDIT Japonezii au creat o mașină de spălat care „curăță” oamenii în doar 15 minute. Cât costă
14:37
Japonezii au creat o mașină de spălat care „curăță” oamenii în doar 15 minute. Cât costă
CINEMA Adam Sandler, cel mai bine plătit actor de la Hollywood în 2025, potrivit Forbes. Câți bani a câștigat
14:18
Adam Sandler, cel mai bine plătit actor de la Hollywood în 2025, potrivit Forbes. Câți bani a câștigat
RĂZBOIUL ÎN DIRECT 🚨 Lupte în Orient, ziua 15. Israelul susține că războiul împotriva Iranului intră în „faza decisivă”. Iranul refuză să redeschidă Strâmtoarea Hormuz
14:07
🚨 Lupte în Orient, ziua 15. Israelul susține că războiul împotriva Iranului intră în „faza decisivă”. Iranul refuză să redeschidă Strâmtoarea Hormuz
INEDIT A fost dezvăluită identitatea lui Bansky. Cine este celebrul artist stradal și cum l-au „descoperit”jurnaliștii de la Reuters
13:59
A fost dezvăluită identitatea lui Bansky. Cine este celebrul artist stradal și cum l-au „descoperit”jurnaliștii de la Reuters
NEWS ALERT Fiul lui Andrei Pleșu, trimis în judecată. Acesta este acuzat de trafic și consum de droguri
13:37
Fiul lui Andrei Pleșu, trimis în judecată. Acesta este acuzat de trafic și consum de droguri
Mediafax
The Guardian: Piesa României la Eurovision „glorifică asfixierea sexuală”
Digi24
Gafa de începători care a compromis o unitate de elită din Rusia. Asasinii lui Putin, demascați pentru că au folosit Google Translate
Cancan.ro
Zodia care va străluci mai mult ca niciodată începând cu 2026. Astrologii anunță succes pe toate planurile pentru acești nativi, până la sfârșitul deceniului
Prosport.ro
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
Adevarul
Mihail Kogălniceanu, cel mai fierbinte punct al României: „Parcă-i controlează cineva pe americani? Pot să aducă și o armă chimică“
Mediafax
Jurnaliștii de la Reuters au dezvăluit identitatea celebrului Banksy. Cum l-au „prins”
Click
Comoara Iranului: cel mai mare diamant roz din lume și tezaurul de miliarde din Teheran
Digi24
Reacția furioasă a Rusiei după ce a fost bombardată de Ucraina. Moscova se întoarce împotriva Franței şi Regatului Unit
Cancan.ro
Cine plătește gardul de hotar și ce faci când vecinul refuză să contribuie
Ce se întâmplă doctore
„Cel mai dorit bărbat de pe Internet” dezvăluie că a purtat peruci timp de 14 ani pentru a-și ascunde chelia. „Dacă o femeie încerca să îmi atingă părul, evitam imediat gestul”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Caz extrem! Mașina cu istoric suspect în România: modelul care a avut 22 de proprietari
Descopera.ro
Mister rezolvat: Cum aterizează pisicile mereu în picioare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Arheologii ar fi descoperit cea mai veche formă de scriere cunoscută până acum

Cele mai noi

Trimite acest link pe