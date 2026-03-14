Surpare a carosabilului pe Șoseaua Mihai Bravu din Capitală. Au fost instituite restricții de circulație

O porțiune a carosabilului s-a surpat în această dimineață pe Șoseaua Mihai Bravu, în dreptul numărului 307. Pentru a preveni eventuale riscuri și pentru siguranța traficului, autoritățile au impus restricții de circulație pe sensul dinspre Calea Vitan către Bulevardul Camil Ressu.

Surpare a carosabilului pe Șoseaua Mihai Bravu din Capitală

Cauza surpării nu este încă cunoscută, iar în zonă au intervenit echipele Companiei Municipale Termoenergetica București, alături de cele ale firmei ELSACO.

„În cursul acestei dimineți a fost semnalată o surpare a carosabilului pe Șoseaua Mihai Bravu, în dreptul numărului 307.

Pentru prevenirea oricăror riscuri suplimentare și pentru asigurarea siguranței traficului, au fost instituite restricții de circulație pe Șoseaua Mihai Bravu, pe sensul de deplasare dinspre Calea Vitan către Bulevardul Camil Ressu.

Cauza producerii surpării nu este cunoscută în acest moment.

Echipele Companiei Municipale Termoenergetica București (CMTEB), împreună cu cele ale societății ELSACO, au intervenit încă din cursul dimineții, având în vedere că în zonă se află rețele de termoficare, iar verificările sunt necesare pentru a confirma integritatea și siguranța acestora.

În urma unei evaluări preliminare realizate la fața locului, s-a constatat deteriorarea a aproximativ 3–4 plăci de acoperire ale galeriei de termoficare, fiecare având dimensiuni aproximative de 4,5 m lungime și 1 m lățime.

Intervențiile inițiale în zona surpării se desfășoară în mod mecanizat, utilizând echipamente specifice pentru stabilizarea perimetrului și îndepărtarea elementelor instabile. Accesul echipelor de muncitori în zonă va fi permis doar după confirmarea îndeplinirii condițiilor de siguranță necesare.

Va comunicăm faptul că Magistrala 2 Sud, pusă în funcțiune în anul 1972, este cuprinsă pentru modernizare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM), Lotul 1 – Obiectivul 1, lucrările fiind executate de firma ELSACO.

Situația este în continuare evaluată, urmând a fi dispuse măsurile tehnice necesare pentru restabilirea condițiilor normale de circulație”, precizează Termoenergetica.

