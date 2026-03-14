Călin Georgescu, cu lopata în mână. Fostul candidat la prezidențiale a plantat copaci și s-a rugat pentru România

Fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, a plantat sâmbătă copaci, alături de numeroși români care s-au mobilizat la apelul său, în localitatea Fierbinți.

„Pădurea a fost loc de rugăciune, dar și de obiceiuri, iar poporul român este un prinț al istoriei și nu ai cum să-l negociezi. Suntem ceea ce suntem și nu vom fi altceva decât ceea ce suntem. Celor care nu le place această expresie «trezit în conștiință» le spun să se trezească în inteligență”, a transmis Călin Goergescu de la Fierbinți-Târg.

„România plantează” – Ziua Arborelui

Călin Georgescu a inițiat o acțiune de împădurire în cadrul proiectului „România plantează”, de Ziua Arboreului.

În mesajul publicat pe rețelele sociale, el îi îndeamna pe oameni să planteze un copac sau un pom fructifer la ora 12, acolo unde locuiesc, împreună cu familia sau prietenii.

De asemenea, fostul candidat la prezidențiale le-a dezvăluit susținătorilor săi locul unde el va participa personal la plantarea unor copaci.

