Japonezii au creat o mașină de spălat care „curăță” oamenii în doar 15 minute. Cât costă

Japonia dezvăluie o mașină de spălat care „curăță” oamenii în doar 15 minute. Prețul său ajunge la 400.000 de dolari și vor fi fabricate doar cincizeci de unități exclusive, care deja fac senzație la nivel mondial.

Astfel că, clasicul duș de dimineață, grăbit, amenință să devină învechit după prezentarea în Japonia a primei mașini de spălat inteligente pentru oameni, un dispozitiv cu adevărat revoluționar, capabil să curețe, să relaxeze și să usuce o persoană în numai cincisprezece minute, fără să necesite nici cel mai mic efort fizic.

Decorul maiestuos al acestei etape tehnologice a servit drept preludiu pentru Expoziția Mondială de la Osaka 2025, un eveniment axat pe proiectarea societății de mâine. Firma japoneză Science Co. Ltd., un pionier internațional în tehnologia microbulelor, este creatoarea așa-numitei Mirai Ningen Sentakuki. Această capsulă impunătoare, cu dimensiuni considerabile de doi metri și jumătate lungime și peste doi metri înălțime, exclude în prezent instalarea ei într-un apartament spaniol standard. În interior, aparatul găzduiește un scaun ergonomic și rabatabil, meticulos conceput pentru a se adapta anatomiei oricărui utilizator, scrie La Razon.

Funcționarea acestui dispozitiv unic de spălare umană prezintă o precizie extremă. Ciclul este împărțit în faze consecutive care încep cu o pulverizare de apă caldă. După primele cinci minute, sistemul inițiază o imersie termică profundă, urmată de o baie cu ultrasunete de trei minute. După golirea rapidă a cabinei și o clătire finală, dispozitivul finalizează procesul prin aplicarea unei uscări automate cu fluxuri învăluitoare de aer cald.

Cu un preț de aproximativ 340.000 de euro, această invenție de ultimă generație este extrem de inaccesibilă familiei obișnuite. Destinația sa imediată va fi sectorul premium exigent: hoteluri de lux, spa-uri de elită și clinici de estetică care doresc să ofere servicii de neegalat. Purtătorul de cuvânt al companiei care a creat-o, Sachiko Maekura, a confirmat că vor fabrica doar aproximativ cincizeci de unități pentru a-și păstra exclusivitatea comercială. În ciuda acestui fapt, anticiparea la nivel global este imensă: în timpul dezvăluirii inițiale, 40.000 de participanți au cerut să încerce modelul capsulă pentru a experimenta direct cum va fi baia viitorului.

Autorul recomandă:

