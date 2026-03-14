14 mart. 2026, 14:37, Actualitate
Japonezii au creat o mașină de spălat care „curăță” oamenii în doar 15 minute. Cât costă

Japonia dezvăluie o mașină de spălat care „curăță” oamenii în doar 15 minute. Prețul său ajunge la 400.000 de dolari și vor fi fabricate doar cincizeci de unități exclusive, care deja fac senzație la nivel mondial.

Astfel că, clasicul duș de dimineață, grăbit, amenință să devină învechit după prezentarea în Japonia a primei mașini de spălat inteligente pentru oameni, un dispozitiv cu adevărat revoluționar, capabil să curețe, să relaxeze și să usuce o persoană în numai cincisprezece minute, fără să necesite nici cel mai mic efort fizic.

Decorul maiestuos al acestei etape tehnologice a servit drept preludiu pentru Expoziția Mondială de la Osaka 2025, un eveniment axat pe proiectarea societății de mâine. Firma japoneză Science Co. Ltd., un pionier internațional în tehnologia microbulelor, este creatoarea așa-numitei Mirai Ningen Sentakuki. Această capsulă impunătoare, cu dimensiuni considerabile de doi metri și jumătate lungime și peste doi metri înălțime, exclude în prezent instalarea ei într-un apartament spaniol standard. În interior, aparatul găzduiește un scaun ergonomic și rabatabil, meticulos conceput pentru a se adapta anatomiei oricărui utilizator, scrie La Razon.

Funcționarea acestui dispozitiv unic de spălare umană prezintă o precizie extremă. Ciclul este împărțit în faze consecutive care încep cu o pulverizare de apă caldă. După primele cinci minute, sistemul inițiază o imersie termică profundă, urmată de o baie cu ultrasunete de trei minute. După golirea rapidă a cabinei și o clătire finală, dispozitivul finalizează procesul prin aplicarea unei uscări automate cu fluxuri învăluitoare de aer cald.

Cu un preț de aproximativ 340.000 de euro, această invenție de ultimă generație este extrem de inaccesibilă familiei obișnuite. Destinația sa imediată va fi sectorul premium exigent: hoteluri de lux, spa-uri de elită și clinici de estetică care doresc să ofere servicii de neegalat. Purtătorul de cuvânt al companiei care a creat-o, Sachiko Maekura, a confirmat că vor fabrica doar aproximativ cincizeci de unități pentru a-și păstra exclusivitatea comercială. În ciuda acestui fapt, anticiparea la nivel global este imensă: în timpul dezvăluirii inițiale, 40.000 de participanți au cerut să încerce modelul capsulă pentru a experimenta direct cum va fi baia viitorului.

Autorul recomandă:

Revoluție. Amenzile de circulație vor putea fi plătite prin cod QR generat de polițiștii rutieri

Recomandarea video

Citește și

ECONOMIE Adrian Câciu, tiradă la adresa lui Bolojan: ”Oamenii nu trebuie să fie experimentul lui contabil”
14:57
Adrian Câciu, tiradă la adresa lui Bolojan: ”Oamenii nu trebuie să fie experimentul lui contabil”
CINEMA Adam Sandler, cel mai bine plătit actor de la Hollywood în 2025, potrivit Forbes. Câți bani a câștigat
14:18
Adam Sandler, cel mai bine plătit actor de la Hollywood în 2025, potrivit Forbes. Câți bani a câștigat
RĂZBOIUL ÎN DIRECT 🚨 Lupte în Orient, ziua 15. Israelul susține că războiul împotriva Iranului intră în „faza decisivă”. Iranul refuză să redeschidă Strâmtoarea Hormuz
14:07
🚨 Lupte în Orient, ziua 15. Israelul susține că războiul împotriva Iranului intră în „faza decisivă”. Iranul refuză să redeschidă Strâmtoarea Hormuz
INEDIT A fost dezvăluită identitatea lui Bansky. Cine este celebrul artist stradal și cum l-au „descoperit”jurnaliștii de la Reuters
13:59
A fost dezvăluită identitatea lui Bansky. Cine este celebrul artist stradal și cum l-au „descoperit”jurnaliștii de la Reuters
NEWS ALERT Fiul lui Andrei Pleșu, trimis în judecată. Acesta este acuzat de trafic și consum de droguri
13:37
Fiul lui Andrei Pleșu, trimis în judecată. Acesta este acuzat de trafic și consum de droguri
FLASH NEWS Ministerul Apărării Naționale, mesaj emoționant pentru pilotul care a murit când încerca să salveze un câine: „Rămas bun, camarade”
13:28
Ministerul Apărării Naționale, mesaj emoționant pentru pilotul care a murit când încerca să salveze un câine: „Rămas bun, camarade”
Mediafax
The Guardian: Piesa României la Eurovision „glorifică asfixierea sexuală”
Digi24
Gafa de începători care a compromis o unitate de elită din Rusia. Asasinii lui Putin, demascați pentru că au folosit Google Translate
Cancan.ro
Zodia care va străluci mai mult ca niciodată începând cu 2026. Astrologii anunță succes pe toate planurile pentru acești nativi, până la sfârșitul deceniului
Prosport.ro
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
Adevarul
Mihail Kogălniceanu, cel mai fierbinte punct al României: „Parcă-i controlează cineva pe americani? Pot să aducă și o armă chimică“
Mediafax
Jurnaliștii de la Reuters au dezvăluit identitatea celebrului Banksy. Cum l-au „prins”
Click
Comoara Iranului: cel mai mare diamant roz din lume și tezaurul de miliarde din Teheran
Digi24
Reacția furioasă a Rusiei după ce a fost bombardată de Ucraina. Moscova se întoarce împotriva Franței şi Regatului Unit
Cancan.ro
Cine plătește gardul de hotar și ce faci când vecinul refuză să contribuie
Ce se întâmplă doctore
„Cel mai dorit bărbat de pe Internet” dezvăluie că a purtat peruci timp de 14 ani pentru a-și ascunde chelia. „Dacă o femeie încerca să îmi atingă părul, evitam imediat gestul”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Caz extrem! Mașina cu istoric suspect în România: modelul care a avut 22 de proprietari
Descopera.ro
Mister rezolvat: Cum aterizează pisicile mereu în picioare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Arheologii ar fi descoperit cea mai veche formă de scriere cunoscută până acum

