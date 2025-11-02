Drulă, Voiculescu, Fritz, atacuri în rafală la PSD și PNL. Drulă: „Vor 6 orașe mici în locul unei metropole” / Voiculescu: „Ați văzut logo-ul PSD, PNL? Mic mic mic” / Fritz: Premierul OUG 13 va fi ales președintele PSD

Cătălin Drulă, candidatul oficial al USR la Primăria Capitalei și Vlad Voiculescu, președintele USR București, au lansat atacuri la adresa partenerilor de coaliție, PNL și PSD.

„Politicienii de la centru au vrut să-l blocheze pe Nicușor Dan (…) Pentru ei (PNL și PSD) este mai bine să aibe 6 orașe mici decât o metropolă”, a declarat Cătălin Drulă, duminică, în discursul de lansare al candidaturii sale la Primăria Capitalei.

De asemenea, atacuri la adresa PNL și PSD a lansat și Vlad Voiculescu: „Ați văzut logo-ul PSD, PNL? Mic mic mic”, a precizat președintele USR București.

„Blestemul istoric al Bucureștiului, balaurul, se cheamă USL (PNL și PSD). Și nu de multă vreme (…) merge de la Ponta și Antonescu, de la Ciucă și Ciolacu. De fiecare dată când grupurile de interese ale acestor partide și-au dat mâna, s-a oprit orice fel de reformă. Țara, de fiecare dată a stagnat, de fiecare dată când ei și-au dat mâna”, a spus Vlad Voiculescu la lansarea candidaturii la Primăria Capitalei a lui Cătălin Drulă.

„Pe vremea lui Nicușor Dan, bugetul Capitalei a fost ținut minim de USL. Același USL care s-a refăcut și la București. Cu PNL trădând, nu doar pe noi, pe USR, ci votul bucureștenilor din 2020. Nu am văzut pe cineva din PNL să se opună, nici din București, nici din altă parte. Nu am văzut asta nici când cele două partide au avut un candidat unic, pe doctoral Cîrstoiu. Nu am văzut asta nici când și-au creat avantaje și indemnizații nesimțite pe la diferite Companii Municipale

Când veneam încoace, am văzut afișele unui contracandidat al lui Cătălin. Ați văzut logo-ul? Mic, mic, mic”, a mai susținut Vlad Voiculescu

Dominic Fritz, președintele USR, a spus despre Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, că „Premierul OUG 13 devine în câteva zile președintele partidului.