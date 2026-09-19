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Duminică 20 septembrie, de la ora 19.00, Gândul prezintă MARTORII-ADEVĂRUL DESPRE VIAȚA LA SRI. CE SE ÎNTÂMPLĂ, DE FAPT, ÎN UNITĂȚILE ANTITERO

Duminică 20 septembrie, de la ora 19.00, Gândul prezintă MARTORII-ADEVĂRUL DESPRE VIAȚA LA SRI. CE SE ÎNTÂMPLĂ, DE FAPT, ÎN UNITĂȚILE ANTITERO
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Duminică 20 septembrie, de la ora 19.00, Gândul prezintă MARTORII-ADEVĂRUL DESPRE VIAȚA LA SRI. CE SE ÎNTÂMPLĂ, DE FAPT, ÎN UNITĂȚILE ANTITERO.

Invitatul lui Andrei Dumitrescu, senior editor, este Mihai Popescu, o adevărată legendă a Brigăzii Antitero din cadrul Serviciului Român de Informații.

Considerat unul dintre cei mai buni luptători antiteroriști, ofițerul SRI trecut în rezervă, a acceptat să vorbească, la MARTORII, despre ce se întâmplă cu adevărat într-o unitate antrenată să elimine teroriști. Căpitanul Popescu, sau Papy, după cum este cunoscut în branșă, a vorbit despre metodele extrem de dure de antrenament, în timpul cărora luptătorii BAT ajung chiar să se împuște între ei, cu muniție reală, în vesta antiglonț. Totodată, aflăm de la Papy și despre aventurile luptătorilor SRI în Israel, dar și care mai sunt legăturile serviciilor de informații românești cu lumea arabă. Ofiterul arată și cum se face că România a fost ferită, până acum, de atentate, deși amenințarea teroristă este o realitate prezentă în toată Europa. Mihai Popescu, unul dintre formatorii noilor luptători antiteroriști, a vorbit și despre condițiile de angajare în BAT. Veți afla despre un episod violent, în care candidații sunt puși să se bată care pe care pentru a-și demonstra curajul.
Multe dintre aceste confruntări se termină cu KO spectaculoase și internări de urgență.

MARTORII aduce în fața publicului poveștile nespuse ale celor implicați direct în evenimente care au zguduit România. Crime celebre, bătăi care au făcut istorie, dosare explozive și scandaluri care au ținut prima pagină. În fiecare duminică, de la 19:00, pe YouTube și Facebook Gândul.

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